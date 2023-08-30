Фанат War Thunder слил секретный мануал натовского истребителя
Mash: Поклонник War Thunder выложил на форум данные о натовском истребителе
Истребитель Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting
Поклонник игры War Thunder, будучи недовольным тем, что в игру не добавлен истребитель "Тайфун" (Eurofighter Typhoon DA7), попросил исправить ситуацию, пишет Mash. А чтобы разработчикам было легче, опубликовал прямо на страницах форума 730-страничную инструкцию для этого истребителя.
Проблема в том, что этот документ НАТО со схемами, техническими характеристиками находится под грифом Unclassified (то есть данные в закрытом доступе, а распространять их позволено исключительно в служебных целях).
Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH
Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH
Сейчас такие истребители находятся на вооружении Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, а также ещё шести стран. До сих пор неизвестно, каким образом эти документы оказались у простого участника форума.
Сообщение пользователя форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH
Правда, это уже не первый такой случай. Так, например, год назад один из игроков опубликовал данные о новом снаряде китайских танков DTC10-125. Сообщение также заключало информацию о показателях бронепробиваемости, начальной скорости китайского снаряда, а ещё его схему.