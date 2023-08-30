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30 августа, 18:51

Фанат War Thunder слил секретный мануал натовского истребителя

Mash: Поклонник War Thunder выложил на форум данные о натовском истребителе

<p>Истребитель Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting</p>

Истребитель Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting

Поклонник игры War Thunder, будучи недовольным тем, что в игру не добавлен истребитель "Тайфун" (Eurofighter Typhoon DA7), попросил исправить ситуацию, пишет Mash. А чтобы разработчикам было легче, опубликовал прямо на страницах форума 730-страничную инструкцию для этого истребителя.

Проблема в том, что этот документ НАТО со схемами, техническими характеристиками находится под грифом Unclassified (то есть данные в закрытом доступе, а распространять их позволено исключительно в служебных целях).

Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

Данные об истребителе Eurofighter Typhoon DA7, предоставленные пользователем форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

Сейчас такие истребители находятся на вооружении Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, а также ещё шести стран. До сих пор неизвестно, каким образом эти документы оказались у простого участника форума.

Сообщение пользователя форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

Сообщение пользователя форума игры War Thunder. Фото © T.me / MASH

В Париже вор украл ноутбук с секретными документами НАТО

В Париже вор украл ноутбук с секретными документами НАТО

Правда, это уже не первый такой случай. Так, например, год назад один из игроков опубликовал данные о новом снаряде китайских танков DTC10-125. Сообщение также заключало информацию о показателях бронепробиваемости, начальной скорости китайского снаряда, а ещё его схему.

Анатолий Симоненко
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