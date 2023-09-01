Появился сервис, который защищает клиентов от телефонных мошенников "Тинькофф" будет возвращать клиентам средства, если их украдут мошенники. Сервис "Защитим или вернём деньги" появился задолго до вступления в силу соответствующего закона и за счёт технологий обеспечит защиту от телефонных аферистов. Как он работает? 1 сентября, 14:45 Обложка © Shutterstock

Ежедневно появляются новости о том, что мошенники выманили у человека крупную сумму. Жертвами аферистов становятся и доверчивые пенсионерки, и опытные финансисты. Схем обмана становится так много, что жертвой может стать практически каждый. Об этом свидетельствуют и тревожные данные официальной статистики.

"Тинькофф", понимая масштаб проблемы, решил объединить антимошеннические технологии банка и собственного оператора и создать сервис, который будет проактивно бороться с телефонным фродом. По данным ЦБ, всего за первую половину 2023 года мошенники украли у россиян более 8 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в тот же период год назад. При этом 1,3 млрд было похищено через Систему быстрых платежей (СБП). Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы. Это около 356,6 млн рублей. Всего Центробанк зафиксировал 531,8 тысячи инцидентов. Таковы данные всего лишь официальной статистики. На самом деле ситуация намного хуже.

24 июля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки тщательнее следить за операциями своих клиентов. Это должно снизить количество успешных афер. Закон вступает в силу спустя год после официального опубликования.

При этом банки уже сейчас стали думать о дополнительных мерах защиты клиентов. Например, "Тинькофф" предлагает сервис, который позволяет вернуть пострадавшим украденные деньги, если защитные барьеры не сработают и клиент под влиянием мошенников станет жертвой обмана. Появился он задолго до вступления в силу соответствующего закона.

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Бесплатный сервис "Защитим или вернём деньги" выявляет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99%. Но если случится беда и деньги всё же украдут, то банк их обещает вернуть, причём в большинстве случаев в течение суток.

Средства вернут без решения суда и независимо от того, в какой банк был перевод мошенникам. Тут важно, чтобы звонок обязательно проходил по телефону сим-карты "Тинькофф мобайл", а не через мессенджеры. Деньги должны переводиться именно на чужие счета. Стоит обратить внимание, что средства не вернут клиенту, которого предупреждали о потенциальной угрозе, но он продолжил беседу с мошенником.

Сервис "Тинькофф" предоставляет более полное покрытие рисков социальной инженерии, чем предусмотрено в новом законе. Например, защитит даже от раскрытия реквизитов карты, кодов доступа в мобильное приложение и интернет-банк. Обезопасит он и в том случае, если человек под влиянием аферистов снимет деньги в банкомате и положит их на счёт мошенников, а также от других способов потери средств клиентами под воздействием телефонной социнженерии.

Таким образом, сейчас появился новый инструмент борьбы с аферистами, которые занимаются кражей и вымогательством денег по телефону. Это очень своевременная инициатива. Вместе с повышением уровня финансовой и цифровой грамотности она поможет сократить объёмы краж и позволит снизить эффективность работы телефонных мошенников.

Авторы Валерия Мишина