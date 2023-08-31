Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году
Одни с нетерпением ждали этого дня, а другие видели в своих жутких кошмарах, но как бы то ни было, идти в школу придётся. Но почему именно 1 сентября? Какие традиции у праздника День знаний и что нового ждёт школьников в этом году? Читайте на Life.ru.
Во всех учебных заведениях России 1 сентября традиционно проходит День знаний. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Почему дети идут в школу в сентябре
До 1935 года в нашей стране единого дня начала занятий в образовательных учреждениях не было, и везде учёба начиналась в разное время: в городских школах дети приступали к учёбе в августе, в сельских — в середине осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы.
В 1935 году Совнарком и Центральный комитет КПСС ввели единое начало занятий в школах с 1 сентября, установили продолжительность учебного года и даты проведения каникул.
Официальным праздником же 1 сентября стало в 1984 году, после издания 15 июня указа Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний".
Первое сентября, разумеется, не является выходным днем, на федеральном уровне такое не предусмотрено, но вы можете сделать его таковым себе самостоятельно:
- Можно оформить ежегодный отпуск, который захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счёт.
- Кроме того, работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда.
- Также если человек является донором, то ему по закону положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в том числе и 1 сентября.
Основные традиции на Первое сентября
День знаний — праздник очень торжественный и волнительный как для школьников и их родителей, так и для учителей. Неважно, в какой класс ваше чадо пойдёт в этом году: каждый новый учебный год — это новая страница в жизни каждого ребёнка.
День знаний отчасти ещё и грустный праздник: он обозначает, что лето закончилось. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
- Для школьников 1 Сентября — это настоящий праздник. Учащиеся приходят в класс в нарядной школьной форме, а девочки часто украшают свои причёски белыми бантами. Кроме того, многие дети приносят с собой букеты живых цветов, которыми поздравляют своих классных руководителей и учителей. Это трогательный жест, который символизирует благодарность и уважение к тем, кто делает первые шаги в мире знаний особенно яркими.
- Главное мероприятие 1 Сентября в российских школах — это торжественная линейка. На ней ученики исполняют песни, рассказывают стихи и получают тёплые слова поздравлений от директора и учителей. Это момент, когда вся школьная община собирается вместе, чтобы поздравить друг друга с началом нового учебного года. Школьные коллективы художественной самодеятельности также активно участвуют в создании атмосферы праздника, представляя свои номера и выступления.
- Для первоклашек этот день особенно волнительный, ведь они впервые переступают порог школы. Для них звучит первый звонок, который означает начало увлекательного путешествия в мир знаний. Классные руководители проводят для своих маленьких подопечных вводные уроки и классные часы, на которых обсуждаются важные темы, такие как мир, добро, патриотизм и правила безопасности. Это помогает детям адаптироваться к новой среде и чувствовать себя более уверенно.
Однако не только школьники встречают 1 Сентября с радостью. Старшеклассники тоже находят способы сделать этот день весёлым и запоминающимся. Они собираются вместе с друзьями, посещают кинотеатры, кафетерии, ходят в парки развлечений и устраивают экскурсии. Для них это ещё один повод провести время в компании близких и создать яркие воспоминания перед началом учебного года.
Учащиеся средних и высших учебных заведений также встречают 1 Сентября, но для них этот день носит менее торжественный характер. Вузы и колледжи встречают первокурсников и знакомят их с местом учёбы, преподавателями и особенностями учебного процесса. В некоторых учебных заведениях проводятся концерты и торжественные посвящения в студенты, что делает начало учебы ещё более запоминающимся. Для старшекурсников 1 Сентября становится обычным учебным днём, но это не умаляет его важности. Ведь каждый новый учебный год — это возможность для роста, обучения и саморазвития. Этот день напоминает нам о бесконечной ценности знаний и образования, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни.
Нововведения и изменения в образовании в 2023 году
В новом учебном году школьников ждёт немало нововведений, одно из них — новый учебник истории. Фото © Агентство "Москва"/ Ярослав Чингаев
- В этом году в российских школах начнёт работать "золотой стандарт" образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Новый закон приняли ещё в 2022 году, а с 1 сентября он распространится на всех школьников страны.
- По новым стандартам почти вдвое увеличили количество учебных часов по русскому языку и литературе. С 1 сентября в школах появится единый учебник по русскому языку.
- С 1 сентября модуль начальной военной подготовки (НВП) в рамках ОБЖ станет обязательным для всех школ России. Также для учеников 10–11-х классов введут внеурочный курс "Первая помощь". Школьников научат перевязывать раны и проводить реанимацию.
- С нового учебного года в обязанности школьников могут войти уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или подготовка актового зала к мероприятиям.
- С 1 сентября в школах появится профориентация — готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса. Также для старшеклассников рекомендовали проводить уроки семьеведения в рамках "Разговоров о важном" или внеклассной работы.
- Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы страны.
- С нового учебного года выпускники российских школ вновь будут получать серебряные медали.
Как пройдёт День знаний 2023 в Москве и регионах
Помимо школьных линеек в День знаний, многие города проведут в честь этого праздника различные мероприятия, на которые смогут сходить родители со своими детьми.
Москва: Фестиваль "Неспальный район"
Первые осенние дни — последняя возможность посетить площадку фестиваля, который начался ещё летом и охватил 21 район столицы. В программе — различные мастер-классы для детей и взрослых, еда местных производителей, которую можно будет попробовать и приобрести. Также пройдут экскурсии, на которых жителей города познакомят с достижениями и возможностями их районов. Кроме того, будут спортивные тренировки, хендмейд-изделия от местных ремесленников и многое другое.
Москва: День знаний в Дарвиновском музее
1 Сентября 2023 года в Дарвиновском музее школьников ждёт специальная праздничная программа: экскурсия и мастер-класс на выставке "Животный мир в старинных письменных приборах", новая выставка "Динозавры, гулявшие по Чжэцзян" и выставка в интерактивном центре "Познай себя — познай мир".
Петербург: ТЮЗ открывает новый сезон
Театр юных зрителей имени Брянцева открывает новый, 102-й, театральный сезон, который стартует сразу с двух премьер: в первый день осени на малой сцене зрители увидят "Сон в летнюю ночь" по У. Шекспиру — постановку известного режиссера из Армении Каро Баляна. А 8 сентября на большой сцене будут давать "Лес" в режиссуре Уланбека Баялиева, приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Островского.
Барнаул: Молодёжный фестиваль в честь 1 Сентября
В День знаний состоится первый фестиваль молодёжи Алтайского края. Как сообщили в Управлении молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона, хедлайнером фестиваля станет популярный исполнитель, уроженец Барнаула Зомб.
Красноярск: Праздник на Театральной площади
Светомузыкальное шоу и поющие фонтаны на Театральной площади, дискотека с красками в кинотеатре "Мечта" и дворовые игры в "Роевом ручье". Так в Красноярске будут развлекать детей в День знаний.
Сочи: Выставка роботов
В ТРЦ "МореМолл" проходит международная выставка роботов для детей и взрослых, объехавшая почти всю Россию, СНГ и Польшу. Жители Сочи первыми увидят на одной площадке более 50 роботов, экспонатов и технологий, а также театр роботов, виртуальную реальность, аттракционы и многое другое.
Екатеринбург: 1 Сентября в парке Радуги
Алиса из Страны чудес и Шляпник подготовили первоклассную программу для всех, кого ждёт встреча со школой. Будут игры с конкурсами и танцами, сладости, призы и сертификаты от партнеров, а ещё криошоу.
Уфа: День знаний в планетарии
1 Сентября 2023 года, в День знаний, в Уфимском городском планетарии состоится ряд мероприятий. В программе анимационная программа с космонавтом, бесплатные для детей полнокупольные программы и увлекательный интерактив.
Нижний Новгород: Зоопарк "Лимпопо" приглашает
Акцию "В первый раз в первый класс", приуроченную ко Дню знаний, проведёт нижегородский зоопарк "Лимпопо". 1 Сентября все первоклассники (дети до семи лет включительно) смогут посетить страну птиц и зверей бесплатно.
Казань: День знаний в Старо-Татарской слободе
1 Сентября 2023 года в Старо-Татарской слободе отметят День знаний. В программе — концерт группы "СалаваТіk", игры и книжная ярмарка от редакций журналов "Салават купере" и "Сабантуй".