Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году Одни с нетерпением ждали этого дня, а другие видели в своих жутких кошмарах, но как бы то ни было, идти в школу придётся. Но почему именно 1 сентября? Какие традиции у праздника День знаний и что нового ждёт школьников в этом году? Читайте на Life.ru. 31 августа, 15:00 Во всех учебных заведениях России 1 сентября традиционно проходит День знаний. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Почему дети идут в школу в сентябре

До 1935 года в нашей стране единого дня начала занятий в образовательных учреждениях не было, и везде учёба начиналась в разное время: в городских школах дети приступали к учёбе в августе, в сельских — в середине осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. В 1935 году Совнарком и Центральный комитет КПСС ввели единое начало занятий в школах с 1 сентября, установили продолжительность учебного года и даты проведения каникул. Официальным праздником же 1 сентября стало в 1984 году, после издания 15 июня указа Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний". Первое сентября, разумеется, не является выходным днем, на федеральном уровне такое не предусмотрено, но вы можете сделать его таковым себе самостоятельно: Можно оформить ежегодный отпуск, который захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счёт.

Кроме того, работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда.

Также если человек является донором, то ему по закону положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в том числе и 1 сентября.

Основные традиции на Первое сентября

День знаний — праздник очень торжественный и волнительный как для школьников и их родителей, так и для учителей. Неважно, в какой класс ваше чадо пойдёт в этом году: каждый новый учебный год — это новая страница в жизни каждого ребёнка.

День знаний отчасти ещё и грустный праздник: он обозначает, что лето закончилось. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Для школьников 1 Сентября — это настоящий праздник. Учащиеся приходят в класс в нарядной школьной форме , а девочки часто украшают свои причёски белыми бантами . Кроме того, многие дети приносят с собой букеты живых цветов , которыми поздравляют своих классных руководителей и учителей. Это трогательный жест, который символизирует благодарность и уважение к тем, кто делает первые шаги в мире знаний особенно яркими.

, а девочки часто украшают свои причёски . Кроме того, многие дети приносят с собой , которыми поздравляют своих классных руководителей и учителей. Это трогательный жест, который символизирует благодарность и уважение к тем, кто делает первые шаги в мире знаний особенно яркими. Главное мероприятие 1 Сентября в российских школах — это торжественная линейка . На ней ученики исполняют песни, рассказывают стихи и получают тёплые слова поздравлений от директора и учителей. Это момент, когда вся школьная община собирается вместе, чтобы поздравить друг друга с началом нового учебного года. Школьные коллективы художественной самодеятельности также активно участвуют в создании атмосферы праздника, представляя свои номера и выступления.

. На ней ученики исполняют песни, рассказывают стихи и получают тёплые слова поздравлений от директора и учителей. Это момент, когда вся школьная община собирается вместе, чтобы поздравить друг друга с началом нового учебного года. Школьные коллективы художественной самодеятельности также активно участвуют в создании атмосферы праздника, представляя свои номера и выступления. Для первоклашек этот день особенно волнительный, ведь они впервые переступают порог школы. Для них звучит первый звонок, который означает начало увлекательного путешествия в мир знаний. Классные руководители проводят для своих маленьких подопечных вводные уроки и классные часы, на которых обсуждаются важные темы, такие как мир, добро, патриотизм и правила безопасности. Это помогает детям адаптироваться к новой среде и чувствовать себя более уверенно. Однако не только школьники встречают 1 Сентября с радостью. Старшеклассники тоже находят способы сделать этот день весёлым и запоминающимся. Они собираются вместе с друзьями, посещают кинотеатры, кафетерии, ходят в парки развлечений и устраивают экскурсии. Для них это ещё один повод провести время в компании близких и создать яркие воспоминания перед началом учебного года.



Учащиеся средних и высших учебных заведений также встречают 1 Сентября, но для них этот день носит менее торжественный характер. Вузы и колледжи встречают первокурсников и знакомят их с местом учёбы, преподавателями и особенностями учебного процесса. В некоторых учебных заведениях проводятся концерты и торжественные посвящения в студенты, что делает начало учебы ещё более запоминающимся. Для старшекурсников 1 Сентября становится обычным учебным днём, но это не умаляет его важности. Ведь каждый новый учебный год — это возможность для роста, обучения и саморазвития. Этот день напоминает нам о бесконечной ценности знаний и образования, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни.

Нововведения и изменения в образовании в 2023 году

В новом учебном году школьников ждёт немало нововведений, одно из них — новый учебник истории. Фото © Агентство "Москва"/ Ярослав Чингаев

В этом году в российских школах начнёт работать "золотой стандарт" образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Новый закон приняли ещё в 2022 году, а с 1 сентября он распространится на всех школьников страны. По новым стандартам почти вдвое увеличили количество учебных часов по русскому языку и литературе. С 1 сентября в школах появится единый учебник по русскому языку. С 1 сентября модуль начальной военной подготовки (НВП) в рамках ОБЖ станет обязательным для всех школ России. Также для учеников 10–11-х классов введут внеурочный курс "Первая помощь". Школьников научат перевязывать раны и проводить реанимацию. С нового учебного года в обязанности школьников могут войти уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или подготовка актового зала к мероприятиям. С 1 сентября в школах появится профориентация — готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса. Также для старшеклассников рекомендовали проводить уроки семьеведения в рамках "Разговоров о важном" или внеклассной работы. Новый учебник истории для 11-го класса до 1 сентября поставят во все школы страны. С нового учебного года выпускники российских школ вновь будут получать серебряные медали.

Как пройдёт День знаний 2023 в Москве и регионах

Помимо школьных линеек в День знаний, многие города проведут в честь этого праздника различные мероприятия, на которые смогут сходить родители со своими детьми. Москва: Фестиваль "Неспальный район" Первые осенние дни — последняя возможность посетить площадку фестиваля, который начался ещё летом и охватил 21 район столицы. В программе — различные мастер-классы для детей и взрослых, еда местных производителей, которую можно будет попробовать и приобрести. Также пройдут экскурсии, на которых жителей города познакомят с достижениями и возможностями их районов. Кроме того, будут спортивные тренировки, хендмейд-изделия от местных ремесленников и многое другое.

Москва: День знаний в Дарвиновском музее



1 Сентября 2023 года в Дарвиновском музее школьников ждёт специальная праздничная программа: экскурсия и мастер-класс на выставке "Животный мир в старинных письменных приборах", новая выставка "Динозавры, гулявшие по Чжэцзян" и выставка в интерактивном центре "Познай себя — познай мир". Петербург: ТЮЗ открывает новый сезон Театр юных зрителей имени Брянцева открывает новый, 102-й, театральный сезон, который стартует сразу с двух премьер: в первый день осени на малой сцене зрители увидят "Сон в летнюю ночь" по У. Шекспиру — постановку известного режиссера из Армении Каро Баляна. А 8 сентября на большой сцене будут давать "Лес" в режиссуре Уланбека Баялиева, приуроченный к 200-летию со дня рождения Александра Островского. Барнаул: Молодёжный фестиваль в честь 1 Сентября В День знаний состоится первый фестиваль молодёжи Алтайского края. Как сообщили в Управлении молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона, хедлайнером фестиваля станет популярный исполнитель, уроженец Барнаула Зомб. Красноярск: Праздник на Театральной площади Светомузыкальное шоу и поющие фонтаны на Театральной площади, дискотека с красками в кинотеатре "Мечта" и дворовые игры в "Роевом ручье". Так в Красноярске будут развлекать детей в День знаний. Сочи: Выставка роботов В ТРЦ "МореМолл" проходит международная выставка роботов для детей и взрослых, объехавшая почти всю Россию, СНГ и Польшу. Жители Сочи первыми увидят на одной площадке более 50 роботов, экспонатов и технологий, а также театр роботов, виртуальную реальность, аттракционы и многое другое. Екатеринбург: 1 Сентября в парке Радуги Алиса из Страны чудес и Шляпник подготовили первоклассную программу для всех, кого ждёт встреча со школой. Будут игры с конкурсами и танцами, сладости, призы и сертификаты от партнеров, а ещё криошоу. Уфа: День знаний в планетарии 1 Сентября 2023 года, в День знаний, в Уфимском городском планетарии состоится ряд мероприятий. В программе анимационная программа с космонавтом, бесплатные для детей полнокупольные программы и увлекательный интерактив. Нижний Новгород: Зоопарк "Лимпопо" приглашает Акцию "В первый раз в первый класс", приуроченную ко Дню знаний, проведёт нижегородский зоопарк "Лимпопо". 1 Сентября все первоклассники (дети до семи лет включительно) смогут посетить страну птиц и зверей бесплатно. Казань: День знаний в Старо-Татарской слободе 1 Сентября 2023 года в Старо-Татарской слободе отметят День знаний. В программе — концерт группы "СалаваТіk", игры и книжная ярмарка от редакций журналов "Салават купере" и "Сабантуй".