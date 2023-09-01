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Начинают действовать новые правила биометрии: Нужно ли отказываться от передачи своих данных

Банки стали передавать данные о своих клиентах в Единую биометрическую систему. В чём особенность этого процесса? Как можно отказаться от передачи своих данных и нужно ли это делать?

31 августа, 22:41
<p>Многие россияне боятся сдавать биометрические данные. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская </p>

Многие россияне боятся сдавать биометрические данные. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Кто и когда может отказаться от передачи биометрических данных

По Федеральному закону N 572-ФЗ, обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе. ЕБС — государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

С 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций запрещена. Сейчас банкам и другим организациям необходимо передать накопленные в их системах биометрические персональные данные (фотоизображение и/или запись голоса) своих клиентов в ЕБС. Не позднее чем за 30 дней до передачи данных в ЕБС банки обязаны уведомить об этом своих клиентов. Регистрация в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе. Поэтому клиенты вправе отказаться от такой передачи. В случае отказа биометрические данные клиента будут удалены, сообщили Лайфу в ГУ Банка России по ЦФО.

Размещение данных в ЕБС позволит людям получать услуги с её помощью. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Размещение данных в ЕБС позволит людям получать услуги с её помощью. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Там отметили, что размещение данных в ЕБС позволит людям получать услуги с её помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации.

Есть распространённое мнение, что россияне не смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) после 1 сентября. Это не так. Популярное заблуждение опровергли в "Роскачестве".

Стоит отметить, что человек в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных. Для этого нужно обратиться в МФЦ. В дальнейшем запрет можно отозвать. Никаких ограничительных сроков тут нет.

В чём плюсы и минусы биометрии

Стоит отметить, что сейчас запрещено собирать биометрию коммерческим организациям. Не могут проводить такие операции также кол-центры, банкоматы и видеокамеры. Биометрия нужна только для государственных и других услуг в гражданской сфере. Эту информацию запрещено использовать для отслеживания. Бывает так, что человек не помнит, сдавал ли биометрические данные. Узнать это можно через "Госуслуги".

Идея использования биометрических персональных данных это создание "паспорта, который всегда с собой". Как в деревне, где документы не нужны, потому что все знают друг друга в лицо. Отличие в том, что "в лицо" будут узнавать не другие люди, которых вы тоже знаете, а безликие сервисы, умеющие обмениваться информацией у вас за спиной. Главной проблемой становится защищённость как самих персональных данных, так и способов их передачи, рассказал технический директор ООО "Диси инжиниринг" Игорь Дробышев.

С 1 сентября начнут действовать поправки в Жилищный кодекс: Что стоит учесть собственникам квартир

С 1 сентября начнут действовать поправки в Жилищный кодекс: Что стоит учесть собственникам квартир

Многих пугает тот факт, что персональные данные могут украсть. При этом обилие мошенничеств с использованием проверенных бумажных носителей (подделка нотариальных доверенностей, кредиты, выданные по скану паспорта, липовые договоры купли-продажи квартир и т.п.) иллюстрирует, что от всех рисков не убережёшься.

Жизнь ускоряется, и чем быстрее человек адаптируется к актуальной технической реальности, тем больше возможностей ему открывается. Адаптация же требует постоянной работы над собой, получения новых знаний и готовности к новым рискам. Тем же, кому некуда торопиться, возможно, незачем и брать на себя дополнительные риски. Понимая это, государство оставило возможность каждому взрослому человеку принять такое ответственное решение за себя, добавил Игорь Дробышев.

Стоит отметить, что человек в любой момент может отказаться от сбора и хранения своих данных. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Стоит отметить, что человек в любой момент может отказаться от сбора и хранения своих данных. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода обратил внимание на то, что основной страх населения перед биометрией связан с разгулом собственной фантазии о теории заговора. Сразу возникают мысли, что именно ваши биометрические данные кому-то очень сильно нужны. Люди зачастую не боятся сообщать по телефону мошенникам номер своей карты, а вот тут начинается сразу внутренний протест.

Такой протест свойственен людям с низким уровнем финансовой грамотности. Несмотря на все попытки профильных ведомств, проблема пока решается медленно. Многие просто не понимают, зачем нужна биометрия, и придерживаются принципа "никогда так не жили, нечего и начинать". А вот если всё же погрузиться в вопрос биометрии, сопоставить её технологичность и удобство, а главное безопасность, то обязательно стоит задуматься о ней. Любой прогресс и технологии упрощают жизнь, но они же, как и всё новое, воспринимаются через отторжение и непонимание. Так было всегда. Поэтому боязнь нового тормозит развитие внедрения программы биометрии, добавил Андрей Лобода.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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