Начинают действовать новые правила биометрии: Нужно ли отказываться от передачи своих данных Банки стали передавать данные о своих клиентах в Единую биометрическую систему. В чём особенность этого процесса? Как можно отказаться от передачи своих данных и нужно ли это делать? 31 августа, 22:41 Многие россияне боятся сдавать биометрические данные. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Кто и когда может отказаться от передачи биометрических данных

По Федеральному закону N 572-ФЗ, обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе. ЕБС — государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

— С 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций запрещена. Сейчас банкам и другим организациям необходимо передать накопленные в их системах биометрические персональные данные (фотоизображение и/или запись голоса) своих клиентов в ЕБС. Не позднее чем за 30 дней до передачи данных в ЕБС банки обязаны уведомить об этом своих клиентов. Регистрация в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе. Поэтому клиенты вправе отказаться от такой передачи. В случае отказа биометрические данные клиента будут удалены, — сообщили Лайфу в ГУ Банка России по ЦФО.

Размещение данных в ЕБС позволит людям получать услуги с её помощью. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Там отметили, что размещение данных в ЕБС позволит людям получать услуги с её помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации.

Есть распространённое мнение, что россияне не смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) после 1 сентября. Это не так. Популярное заблуждение опровергли в "Роскачестве".

— Стоит отметить, что человек в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных. Для этого нужно обратиться в МФЦ. В дальнейшем запрет можно отозвать. Никаких ограничительных сроков тут нет.

В чём плюсы и минусы биометрии

Стоит отметить, что сейчас запрещено собирать биометрию коммерческим организациям. Не могут проводить такие операции также кол-центры, банкоматы и видеокамеры. Биометрия нужна только для государственных и других услуг в гражданской сфере. Эту информацию запрещено использовать для отслеживания. Бывает так, что человек не помнит, сдавал ли биометрические данные. Узнать это можно через "Госуслуги".

— Идея использования биометрических персональных данных — это создание "паспорта, который всегда с собой". Как в деревне, где документы не нужны, потому что все знают друг друга в лицо. Отличие в том, что "в лицо" будут узнавать не другие люди, которых вы тоже знаете, а безликие сервисы, умеющие обмениваться информацией у вас за спиной. Главной проблемой становится защищённость как самих персональных данных, так и способов их передачи, — рассказал технический директор ООО "Диси инжиниринг" Игорь Дробышев.

Многих пугает тот факт, что персональные данные могут украсть. При этом обилие мошенничеств с использованием проверенных бумажных носителей (подделка нотариальных доверенностей, кредиты, выданные по скану паспорта, липовые договоры купли-продажи квартир и т.п.) иллюстрирует, что от всех рисков не убережёшься.

— Жизнь ускоряется, и чем быстрее человек адаптируется к актуальной технической реальности, тем больше возможностей ему открывается. Адаптация же требует постоянной работы над собой, получения новых знаний и готовности к новым рискам. Тем же, кому некуда торопиться, возможно, незачем и брать на себя дополнительные риски. Понимая это, государство оставило возможность каждому взрослому человеку принять такое ответственное решение за себя, — добавил Игорь Дробышев.

Стоит отметить, что человек в любой момент может отказаться от сбора и хранения своих данных. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода обратил внимание на то, что основной страх населения перед биометрией связан с разгулом собственной фантазии о теории заговора. Сразу возникают мысли, что именно ваши биометрические данные кому-то очень сильно нужны. Люди зачастую не боятся сообщать по телефону мошенникам номер своей карты, а вот тут начинается сразу внутренний протест.

— Такой протест свойственен людям с низким уровнем финансовой грамотности. Несмотря на все попытки профильных ведомств, проблема пока решается медленно. Многие просто не понимают, зачем нужна биометрия, и придерживаются принципа "никогда так не жили, нечего и начинать". А вот если всё же погрузиться в вопрос биометрии, сопоставить её технологичность и удобство, а главное — безопасность, то обязательно стоит задуматься о ней. Любой прогресс и технологии упрощают жизнь, но они же, как и всё новое, воспринимаются через отторжение и непонимание. Так было всегда. Поэтому боязнь нового тормозит развитие внедрения программы биометрии, — добавил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева