5 черт, благодаря которым принцесса Диана покорила и влюбила в себя весь мир

Прошло 26 лет со смерти леди Дианы. 31 августа 1997 года в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены произошла автокатастрофа, в которой погибла Диана Фрэнсис Спенсер — принцесса Диана Уэльская. По данным опроса, проведённого в 2002 году корпорацией BBC, она заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории. Вот пять черт принцессы Дианы, в которые и правда трудно не влюбиться.

1. Отзывчивость

За что весь мир любил Диану: 5 отличительных черт принцессы Уэльской. Фото © Getty Images / Tim Graham

Принцесса Диана была не просто любимицей публики, но и общественным деятелем и благотворителем. Она запомнилась многим как символ самопожертвования, честности и помощи нуждающимся. При участии принцессы Уэльской были созданы сотни благотворительных фондов в разных странах. Она поддерживала организации, которые помогали больным СПИДом, детские больницы, центры помощи бездомным, беженцам и многое другое. Кстати, леди Ди также стала первой представительницей королевской семьи, открыто поддержавшей ВИЧ-позитивных людей. Фото, где принцесса, не опасаясь, жмёт руку пациенту со СПИДом в лондонской больнице "Мидлсекс", стала символом борьбы со стигмой. Врождённая способность принцессы Дианы сопереживать отличала её от многих других публичных людей. Она превзошла все королевские протоколы, доказав, что сострадание не знает границ.

2. Открытость в личных вопросах

Принцесса Диана Уэльская была невероятно открыта с простыми людьми даже в очень личных вопросах. Фото © Getty Images / Tim Graham

Диана на своём примере показала миллионам девушек по всему миру, что расстройство пищевого поведения не нужно скрывать и лучше обратиться за помощью. Да, принцесса Диана страдала булимией. Причём болезнь началась с того, что муж — ныне король Англии Карл III — положил руку ей на талию и сказал: "Ой, здесь немного пухленько, не так ли?" Эти слова стали триггером для принцессы и на борьбу с булимией у девушки ушло почти десять лет. Она старалась открыто говорить о проблемах, в том числе о семейных и очень личных. Диана разрушила многие табу в обществе и развеяла стереотипы, окружающие королевскую семью. Эта прямолинейность и близость к простому народу привлекла к ней внимание бесчисленного количества людей, сталкивающихся с аналогичными проблемами.

3. Умение красиво себя преподнести

Отменное чувство стиля — ещё одна черта, благодаря которой Леди Ди покоряла сердца подданных. Фото © Getty Images / Anwar Hussein

Принцессу Диану по праву можно было назвать одной из самых стильных женщин в мире. Королева людских сердец по-прежнему остаётся модной иконой, образы которой служат источником вдохновения для многих современных девушек. Принцесса Уэльская придерживалась строгих правил королевского дресс-кода, не забывая про тренды 1980-х и 1990-х. Её модные образы хочется повторять и сегодня. Отложные воротники, элегантные костюмы, контрастные детали, яркие жакеты и куча других модных решений приковывали взгляды к принцессе. В 90-е, когда Диана освободилась от трудного брака и королевского протокола, она стала одеваться ещё лучше и моднее, чем когда-либо, всласть используя стильные свитшоты и джинсы с завышенной талией.

4. Близость к народу

Диана Уэльская работала с детьми, интересовалась проблемами простых граждан и по праву заслужила звание "народной принцессы". Фото © Getty Images / Georges De Keerle

Образ молодой воспитательницы из детского сада настолько плотно закрепился за невестой наследного принца, что их свадьба в самом деле воспринималась людьми как сказка о Золушке, которой улыбнулась удача оказаться во дворце. В сердцах подданных она осталась горячо любимой "народной принцессой". Девушка всячески показывала, что она обычный человек. Например, всего через две недели после свадьбы Диана написала о том, что медовый месяц — это отличная возможность выспаться. Разве не жизненно? Измены мужа только подпитали любовь и сочувствие народа к принцессе Уэльской. Каждая девушка, которой изменяли, в те моменты чувствовала близость с ней. Можно с уверенностью сказать, что бунтарский дух леди Ди проявился с очень благородной стороны и влюбил в себя весь мир.

5. Материнская любовь

За что принцессу Уэльскую почитают и боготворят сегодня: 26 лет со смерти леди Дианы. Фото © Getty Images / Julian Parker

Спенсер не удалось стать безупречной женой будущего короля, но куда важнее то, что она была внимательной и любящей матерью для своих детей. Леди Диана баловала и очень любила сыновей. Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Мак-Грейди вспоминал, что Диана с детьми время от времени посещала "Макдоналдс" и покупала им "Хэппи Мил": "Она приходила на кухню и просила отменить обед, потому что они поедут за фастфудом. Я говорил: "Ваше Высочество, я же могу сам сделать им бургеры". — А она отвечала: "Нет, они хотят игрушки из набора".