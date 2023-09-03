З сентября отмечаем День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности День нефтяника и газовика — это профессиональный праздник тех людей, от которых зависит благосостояние нашей большой страны. Какова история этого праздника? Какие у него традиции? И как поздравить человека, который связан с этой профессией? Читайте в материале Life.ru. 2 сентября, 21:01 Каждое первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Обложка © Shutterstock

Хотя праздник, отмечаемый в России в первое воскресенье сентября, принято называть День нефтяника, официальное его название звучит несколько длиннее и солиднее: День работников нефтяной и газовой промышленности. Наименование торжества полностью отражает его суть, ведь в этот день принимают поздравления не только работники буровых нефтедобывающих установок, но и представители разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологи и разработчики, строители и транспортники, технологи и сотрудники лабораторий качества, распределительных станций, трубопроводных коммуникаций, вспомогательный персонал, а также студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений, связанных с нефтяной и газодобывающей промышленностью.

Когда отмечается День нефтяника

День работников газовой и нефтяной промышленности является официальным праздником. В 2023 году День нефтяника приходится на 3 сентября и отмечается уже в 43-й раз. Свою историю праздник ведёт с советских времён. 28 августа 1965 года глава Верховного Совета СССР Анастас Микоян подписал указ об установлении Всесоюзного дня работников нефтяной и газовой промышленности. В тексте документа говорилось, что отмечать торжество полагается в первое воскресенье сентября. Статус государственного за праздником был закреплён 1 октября 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Традиции Дня нефтяника в России

Праздник отмечается прежде всего в коллективах, связанных с нефтяной промышленностью. Здесь проходят торжественные собрания, лучшим сотрудникам вручают награды. Эти мероприятия обычно организуют накануне праздника, так как он выпадает на воскресенье. А в выходной день в "нефтяных" городах, там, где добывающая промышленность широко развита, для работников компаний, связанных с нефтедобычей, устраивают городские праздники, в которых принимают участие и жители этих населённых пунктов. Устраиваются концерты местных коллективов, часто на праздник приглашают и больших звёзд эстрады. Представители местных органов власти поздравляют работников газовой и нефтяной промышленности с профессиональным праздником. Ну а вечером те, кто имеет отношение к торжеству, собираются за праздничными застольями.

К нефтяникам и газовикам в этот день с поздравлениями по телевидению обращаются первые лица страны, руководители "Газпрома" и "Роснефти". Суть праздника — выразить благодарность работникам газовой и нефтяной промышленности за их труд и показать важность этих отраслей в экономике страны.

История и развитие нефтяной отрасли в России

Интересно, что первое официальное упоминание о "сборе нефти" в России можно найти ещё в указе Петра I от 5 мая 1721 года. Незадолго до этого рудознатец из Мезени Черепанов Григорий Иванович в стране Коми нашёл нефтяной ключ — капельный выход нефти со дна реки Ухты. Смекалистый мужик оценил значимость своей находки, отправился в столицу Российской империи и подал об этом донесение в Берг-коллегию. Узнав о том, Пётр, будучи заинтересован в организации добычи своей, российской нефти, повелел: "По указу Великого Государя и по приговору Берг-коллегии по доношению мезенца Черепанова нефтяной ключ... по Ухте речке велеть освидетельствовать и учинить из него пробу... и тою нефтяную пробу прислать в Санкт-Петербурху в Берг-коллегию ради подлинного усмотрения..."

Согласно тому же указу царя, Григорию Черепанову из казны на сбор и доставку проб нефти из того "колодезя" было выдано "шесть рублёв". И Черепанов не подкачал. Доподлинно известно, что в 1724 году в Санкт-Петербург было доставлено в восьми бутылях (четвертях) примерно 24 литра первой русской нефти из ключа на реке Ухте. Образцы ухтинской нефти Пётр велел отправить для исследования в Голландию.

День нефтяника — это профессиональный праздник людей, от которых зависит благосостояние нашей большой страны. Фото © ТАСС / Михаил Медведев

По результатам полученных исследований он издаёт ещё один указ от 5 октября 1724 года: "...по его императорского величества указу и по согласному Берг-коллегии приговору велено на Ухту речку... послать ево, Черепанова, и с ним офицера, дав им подводы и денег ... И велено оной нефти начерпать бочку вёдер около тритцети и той нефти для пробы прислать в Москву в Обер-бергамт ... и велить им... круг того нефтяного ключа... побити сваи и оболочь смоляным полотном и протчее учинить как пристойнее... а сколько в час или в сутки оной нефти один человек может начерпать, оное там велено записывать..."

Таким образом, Пётр Великий дал импульс и сам внёс существенный вклад в обустройство первого в России государственного нефтепромысла, получившего дальнейшее развитие стараниями последователя Черепанова, которым стал русский рудоискатель из раскольников, житель города Архангельска Прядунов Фёдор Савельевич. Известно, что в 1748 году Прядунов доставил в Москву 40 пудов нефти, собранной с речной поверхности Ухты. В лаборатории Государственной Берг-коллегии была осуществлена перегонка (передвоение) нефти, в результате которой был получен керосиноподобный нефтепродукт. И в дальнейшем на нефтепромысле Прядунова нефть не только добывалась, но и "передваивалась", то есть подвергалась перегонке с получением осветительного масла, близкого по качеству к современному керосину.

Однако добыча нефти в России долгое время являлась убыточным занятием, что объяснялось узкой сферой её бытового и промышленного применения. И хотя после присоединения к Российской империи Кавказа в 1806 году крупнейшие нефтяные промыслы Баку перешли к России, нефть всё ещё добывали примитивным способом из колодцев, где она накапливалась естественным путём. Из колодцев нефть черпали бурдюками, а затем поднимали на поверхность воротом вручную или с помощью лошадиной тяги. Чёрную нефть хранили в погребах, а белую — в глиняных кувшинах, зарытых в землю в каменных сараях.

Два события изменили положение нефтедобывающей отрасли. В 1853 году была изобретена керосиновая лампа, и спрос на нефтяное топливо вырос многократно. А 1864 год ознаменовался переходом от ручного привода станков для бурения нефтяных скважин к машинному. Среди специалистов этот год принято считать датой рождения отечественной нефтяной промышленности.

В 1879 году в Баку было основано Товарищество производства нефти братьев Нобель, которое специализировалось не только на добыче сырья, но и на его переработке и транспортировке. Компания создала свою сеть по перевозке и реализации чёрного золота, в которую вошли нефтепроводы, вагоны-цистерны, нефтебазы с подходом к ним железнодорожных путей и причалы с танкерами для перевозки нефти морским путём.

Стремительное развитие нефтяной промышленности России привело к тому, что уже в конце XIX века к отрасли стали проявлять интерес крупные зарубежные инвесторы. Среди них были известные финансисты Ротшильды и Рокфеллер.

После Октябрьской революции 1917 года добыча нефти в России резко сократилась. Однако нефтепромыслы в Азербайджане сохраняли свои лидирующие позиции в нефтедобыче и в 30-е годы, и в послевоенный период вплоть до середины XX века.

В послевоенные годы в Советском Союзе в разработку последовательно стали вовлекаться новые месторождения: в Башкортостане, между Волгой и Уралом, а с 1964 года началась промышленная эксплуатация Западно-Сибирских месторождений нефти. Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской, частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краёв. В Западной Сибири находится несколько десятков крупнейших месторождений мира. Среди них такие известные, как Самотлор, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой. Большинство из них расположены в Тюменской области.

Продолжается разведка новых нефтяных месторождений. Довольно перспективной является Тимано-Печорская нефтегазовая провинция. Она расположена в пределах Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской области и частично на прилегающих территориях, граничит с северной частью Волго-Уральского нефтегазоносного района. По мнению экспертов, разведанные запасы углеводородного сырья в Ненецком автономном округе соизмеримы с западносибирскими запасами.

Перспективными также считаются месторождения нефти в недрах арктической тундры. Потенциальные запасы нефти в этом районе оцениваются экспертами примерно в 2,5 млрд тонн.

Несмотря на трудности, связанные с общемировыми и национальными тенденциями в развитии отрасли, нефтедобывающая промышленность России продолжает оставаться системообразующим фактором экономики страны. В ближайшей перспективе для поддержания оптимальных темпов развития нефтяному комплексу России необходимы новые современные инновационные технологии и значительные капиталовложения.

День нефтяника 3 сентября 2023 года отмечают не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии и других странах бывшего СССР. Фото © Shutterstock

Поздравления с Днём нефтяника

В прозе:

— Пусть ваша удача будет измеряться миллионами баррелей и её котировки никогда не падают. С Днём нефтяника!

— Пока вы добываете нефть, ваши близкие добывают вам счастье, покой и любовь. И пусть так будет всегда. С праздником!

— Ваша работа связана с чёрным золотом. И в жизни пусть будет побольше чёрного — чёрная икра, чёрный лимузин и большой чёрный чемодан с деньгами. С Днём нефтяника!

— Ты — специалист по добыче полезных ископаемых. Пусть и в жизни тебе удаётся добывать всё самое ценное и важное. С Днём нефтяника!

В стихах:

Возвышаются горой Нефтяные вышки. Настоящие герои, Смелые парнишки!

В ураганы, зной и штиль На посту нефтяник. Никаких тут или/иль, Лямку свою тянет.

Добывает он стране Благосостоянье. Пусть исполнятся втройне Все его желанья!

С Днём нефтяника тебя! Труд твой почитаем! И от всей души, любя, Крепко обнимаем!

Авторы Андрей Соколов