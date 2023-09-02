ЦСКА победил девятикратного чемпиона и впервые завоевал Суперкубок по гандболу
ЦСКА впервые завоевал Суперкубок РФ по гандболу, одолев "Чеховских медведей"
ЦСКА завоевал Суперкубок России по гандболу. Обложка © t.me / Гандбольный клуб ЦСКА
Московский ЦСКА одолел подмосковный клуб "Чеховские медведи" со счётом 31:26 в матче за первенство в Суперкубке России по гандболу, впервые завоевав этот трофей. Игра состоялась в Москве.
В вопросе забитых голов больше всех в матче отличились игроки ЦСКА Даниил Шишкарёв и Юлиан Гирик. На счету каждого по десять мячей.
В прошлом сезоне ЦСКА стал чемпионом России по гандболу, прервав серию из 21 победы "Чеховских медведей" на чемпионате. А подмосковная команда в очередной раз выиграла Кубок России. Суперкубок России по гандболу проводится с 2014 года, трофей доставался "Чеховским медведям" в девяти прошлых розыгрышах.
А 5 августа в первом матче на II Играх стран СНГ женская молодёжная сборная России по гандболу (до 19 лет) обыграла команду Киргизии. Встреча прошла в Бресте и закончилась счётом 76:1.