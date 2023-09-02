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2 сентября, 15:41

ЦСКА победил девятикратного чемпиона и впервые завоевал Суперкубок по гандболу

ЦСКА впервые завоевал Суперкубок РФ по гандболу, одолев "Чеховских медведей"

<p>ЦСКА завоевал Суперкубок России по гандболу. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mhccska/7033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гандбольный клуб ЦСКА</a></p>

ЦСКА завоевал Суперкубок России по гандболу. Обложка © t.me / Гандбольный клуб ЦСКА

Московский ЦСКА одолел подмосковный клуб "Чеховские медведи" со счётом 31:26 в матче за первенство в Суперкубке России по гандболу, впервые завоевав этот трофей. Игра состоялась в Москве.

В вопросе забитых голов больше всех в матче отличились игроки ЦСКА Даниил Шишкарёв и Юлиан Гирик. На счету каждого по десять мячей.

В прошлом сезоне ЦСКА стал чемпионом России по гандболу, прервав серию из 21 победы "Чеховских медведей" на чемпионате. А подмосковная команда в очередной раз выиграла Кубок России. Суперкубок России по гандболу проводится с 2014 года, трофей доставался "Чеховским медведям" в девяти прошлых розыгрышах.

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Юрий Лысенко
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