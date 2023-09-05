"Поддержать важно": 5 сентября отмечается Международный день благотворительности
Международный день благотворительности отмечается с 2013 года по инициативе ООН. Главной целью праздника является привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и частных лиц.
Победителями грантового конкурса "Поддержать важно" стали 19 проектов в Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Шелехове. Фото © Карина Билай
В 2022 году для благотворительных организаций сложилась нестабильная ситуация: число тех, кому нужна помощь, интенсивно увеличивалось, в то время как число тех, кто может её оказывать, — оказалось под угрозой сокращения. У многих российских НКО, особенно в регионах, существенно снизились пожертвования, получаемые на регулярной основе: за прошлый год, по оценке экспертов, они упали на 10–40%.
Из-за санкций многие региональные фонды потеряли поддержку крупных доноров, а частные пожертвования существенно сократились, что не могло не отразиться на работе социально ориентированных некоммерческих организаций. Первыми под удар попали учреждения, работающие с уязвимыми категориями населения.
"Поддержать важно"
Один из эффективных инструментов благотворительности, особенно в корпоративном секторе, — выделение грантов на те или иные проекты. "Поддержать важно" — это закрытый грантовый конкурс, который предполагает финансовую поддержку до двух миллионов рублей для региональных НКО и социальных учреждений, ведущих работу с уязвимыми группами населения. Оператором конкурса является благотворительный фонд "Центр социальных программ РУСАЛа". И если до 2022 года компания регулярно оказывала поддержку социальным и экологическим проектам с суммой грантов до 100 тысяч рублей, то сейчас речь идёт о более масштабной поддержке значимых проектов в территориях своего присутствия.
В перечень ключевых целевых групп входят дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты в детских домах и социальных учреждениях, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
В 2022 году победителями конкурса стали 19 проектов в Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Шелехове. Гранты получили 12 региональных НКО, два федеральных фонда и пять учреждений социальной сферы. Размер грантов составил от 500 тысяч до двух миллионов рублей, срок реализации проектов — до 18 месяцев. Средства гранта направлены на поддержание текущей деятельности некоммерческих организаций, приобретение уникальных аппаратов и оборудования, внедрение новых программ реабилитации, адаптации и инклюзии. Среди получателей помощи:
- женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые смогли бесплатно получить консультации психолога, психиатра, юриста для того, чтобы отстаивать свои права и преодолеть ограничения (юридические и психологические) к нормальной жизни;
- воспитанники детских домов в возрасте от 7 до 11 лет, которые смогли получать еженедельную помощь репетиторов для преодоления дефицитов развития и педагогической запущенности;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых стали доступны занятия по иппотерапии, и дети с расстройствами аутистического спектра, которые начали посещать регулярные занятия по АВА-терапии со специально обученными специалистами;
- взрослые с инвалидностью, которым на постоянной основе был организован качественный уход, снизивший риск развития вторичных заболеваний, а также взрослые в постинсультном состоянии, для которых была организована комплексная реабилитация.
Музыка — один из инструментов благотворительности. Фото © Карина Билай
Грантовые средства были направлены в том числе на аренду помещений, оплату труда и обучение специалистов. Больше всего проектов, получивших поддержку, направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (10 проектов из 19). Реализация проектов грантового конкурса "Поддержать важно" продолжается, но уже сегодня можно обозначить некоторые результаты:
- механизм грантов позволяет поддерживать проекты, направленные на развитие инклюзии, в том числе обеспечение равного доступа детей и взрослых с ОВЗ к образовательным, реабилитационным и абилитационным услугам;
- появились новые медицинские услуги, обучены специалисты для их проведения;
- сформированы местные практики в сфере инклюзии.
Помощь в рамках программы "Поддержать важно" охватила 4517 подопечных благотворительных и социальных фондов. Фото © Карина Билай
В частности, в центре инклюзивной практики Братска начали оказывать услугу по биоакустической коррекции головного мозга и биорезонансной терапии, а в Детской городской больнице города Каменска-Уральского появилось оборудование, которое позволило проводить реабилитацию детей, имеющих патологию опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и функциональные заболевания нервной системы, без вынужденного выезда в Екатеринбург и на бесплатной основе (за период с момента запуска оборудования в работу новую услугу получило 303 ребёнка).
В Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ восстановлено и обновлено оборудование для кабинета реабилитации, которое вышло из строя: многофункциональный БОС (биологически обратная связь) для формирования правильного дыхания детей с ОВЗ. В результате реализации этого проекта в центре создано пять новых социально значимых услуг, которыми пользуются не только дети и подростки с ОВЗ из Ачинска, но и из западной группы районов Красноярского края. В рамках проекта "Нейроакустический интенсив на аппарате Tomatis и БАК для детей с ОВЗ от 2 лет до 18 лет" закуплено единственное в Кемеровской области медицинское оборудование такого типа. А благодаря проектам "Счастливы вместе" и "Добрые перемены" (г. Каменск-Уральский) в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и школе № 27 с интернатом были оснащены сенсорные комнаты.
В Новокузнецке открылся "особый" велоклуб, который позволяет детям с ОВЗ получить необходимую физическую и реабилитационную нагрузку, а также появился ресурсный класс для детей с аутизмом. По словам директора АНО "Мир возможностей" Анны Шауфлер, этот проект в полной мере демонстрирует важность инклюзивного образования для всех участников образовательного процесса — как для детей с особенностями развития и их родителей, так и для нормотипичных сверстников, педагогов, административных работников.
Для детей с аутизмом и ограниченными возможностями здоровья был проведён комплекс мероприятий, регулярных академических занятий и тренингов по коррекции нежелательного поведения. Были индивидуальные и групповые занятия по адаптивной физической культуре, музыке, хореографии, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, нейрозанятия. Ребята ресурсного класса освоили новое направление — беговые лыжи.
В Саяногорске в рамках проекта "Дорога в школу" была выстроена работа с детьми с аутистическими расстройствами (РАС) на базе саяногорской школы-интерната и детского сада "Дельфин". По словам педагога школы-интерната № 8 Алёны Беловой, этот проект направлен на включение детей с аутизмом в среду детского сада, школы и обеспечение доступности образования, повышение качества жизни их и их семей. Она признаётся, что тогда, год назад, в Саяногорске не предполагали, насколько важным и нужным окажется этот проект для города и для семей, воспитывающих детей с РАС.
Дети с РАС испытывают трудности коммуникации, понимания других людей, проявляют закрытость, аффективные вспышки, агрессию. Такие особенности затрудняют пребывание в социуме, многие дети обучаются на дому или нерегулярно посещают детский сад. Родители вынуждены были искать помощь в других городах, потому что профессиональной помощи в нашем городе найти не могли.
Благодаря проекту "Поддержать важно" шесть педагогов прошли обучение на курсе повышения квалификации "АВА-инструктор", а в отремонтированном на средства гранта кабинете коррекционной школы установлено необходимое оборудование и проводятся регулярные занятия для 21 ребёнка.
150 взрослых людей с инвалидностью на постоянной основе смогли получать качественный уход. Фото © Карина Билай
Кроме того, в Саяногорске и Волгограде ведётся реализация проектов по помощи взрослым с ограниченными возможностями здоровья: в проекте "Оптимальный патронаж" 165 подопечных ежемесячно получают уход с учётом современных подходов и с использованием новых материалов и оборудования. А в рамках проекта "Преодолеть! Победить! Жить!" за шесть месяцев проведено 840 индивидуальных занятий на дому с психологом, логопедом и инструктором-методистом с 34 участниками проекта — людьми, перенёсшими инсульт, также налажена работа по прокату реабилитационного оборудования на безвозмездной основе. Красноярский проект "Семья без опасности" организует систему кризисной помощи и посткризисного сопровождения женщин и детей, находящихся в кризисной ситуации, через доступную и профессиональную психологическую и юридическую помощь. А в Шелехове (Иркутская область) реализуется комплексный проект для детей и подростков с ОВЗ, включающий в себя различные методы реабилитации и адаптации с применением лошадей, специализированных иппотренажёров и адаптированных спортивных снарядов. Всего в проекте "Иппо-интерактив" приняло участие 90 детей (это почти в два раза выше заявленного количества участников).
Успешно реализуются проекты федеральных фондов. Так, благодаря проекту фонда "Найди семью" удалось сформировать устойчивое межрегиональное сообщество педагогов, работающих с семьями, усыновляющих детей. Был сформирован цикл методических подходов и их оценки, повышающих эффективность адаптационной работы с приёмными родителями. А в рамках проекта "Игры живого действия "Полдень" для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были организованы тренинги по профориентации, помогающие им развить умения и навыки для устройства на работу. В течение учебного года было проведено 37 игр, в них приняло участие 210 детей в 10 учреждениях территорий ответственности РУСАЛа.
Во многих проектах, получивших грантовую поддержку, было предусмотрено обучение сотрудников. Например, два специалиста психоневрологического интерната для детей "Солнышко" из Красноярска уже завершают обучение по программам профессиональной переподготовки "Основы эрготерапии у детей и подростков" и "Физическая реабилитация" на базе Санкт-Петербургского медико-социального института. А в ходе реализации проекта "Служба помощников" в Волгограде проведено профессиональное обучение для 31 социального работника.