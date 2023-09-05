"Поддержать важно": 5 сентября отмечается Международный день благотворительности

В 2022 году для благотворительных организаций сложилась нестабильная ситуация: число тех, кому нужна помощь, интенсивно увеличивалось, в то время как число тех, кто может её оказывать, — оказалось под угрозой сокращения. У многих российских НКО, особенно в регионах, существенно снизились пожертвования, получаемые на регулярной основе: за прошлый год, по оценке экспертов, они упали на 10–40%. Из-за санкций многие региональные фонды потеряли поддержку крупных доноров, а частные пожертвования существенно сократились, что не могло не отразиться на работе социально ориентированных некоммерческих организаций. Первыми под удар попали учреждения, работающие с уязвимыми категориями населения.

"Поддержать важно"

Один из эффективных инструментов благотворительности, особенно в корпоративном секторе, — выделение грантов на те или иные проекты. "Поддержать важно" — это закрытый грантовый конкурс, который предполагает финансовую поддержку до двух миллионов рублей для региональных НКО и социальных учреждений, ведущих работу с уязвимыми группами населения. Оператором конкурса является благотворительный фонд "Центр социальных программ РУСАЛа". И если до 2022 года компания регулярно оказывала поддержку социальным и экологическим проектам с суммой грантов до 100 тысяч рублей, то сейчас речь идёт о более масштабной поддержке значимых проектов в территориях своего присутствия.

В перечень ключевых целевых групп входят дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты в детских домах и социальных учреждениях, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году победителями конкурса стали 19 проектов в Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Шелехове. Гранты получили 12 региональных НКО, два федеральных фонда и пять учреждений социальной сферы. Размер грантов составил от 500 тысяч до двух миллионов рублей, срок реализации проектов — до 18 месяцев. Средства гранта направлены на поддержание текущей деятельности некоммерческих организаций, приобретение уникальных аппаратов и оборудования, внедрение новых программ реабилитации, адаптации и инклюзии. Среди получателей помощи:

женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые смогли бесплатно получить консультации психолога, психиатра, юриста для того, чтобы отстаивать свои права и преодолеть ограничения (юридические и психологические) к нормальной жизни;

воспитанники детских домов в возрасте от 7 до 11 лет, которые смогли получать еженедельную помощь репетиторов для преодоления дефицитов развития и педагогической запущенности;

дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых стали доступны занятия по иппотерапии, и дети с расстройствами аутистического спектра, которые начали посещать регулярные занятия по АВА-терапии со специально обученными специалистами;

взрослые с инвалидностью, которым на постоянной основе был организован качественный уход, снизивший риск развития вторичных заболеваний, а также взрослые в постинсультном состоянии, для которых была организована комплексная реабилитация.

Музыка — один из инструментов благотворительности. Фото © Карина Билай

Грантовые средства были направлены в том числе на аренду помещений, оплату труда и обучение специалистов. Больше всего проектов, получивших поддержку, направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (10 проектов из 19). Реализация проектов грантового конкурса "Поддержать важно" продолжается, но уже сегодня можно обозначить некоторые результаты:

механизм грантов позволяет поддерживать проекты, направленные на развитие инклюзии, в том числе обеспечение равного доступа детей и взрослых с ОВЗ к образовательным, реабилитационным и абилитационным услугам;

появились новые медицинские услуги, обучены специалисты для их проведения;

сформированы местные практики в сфере инклюзии.

Помощь в рамках программы "Поддержать важно" охватила 4517 подопечных благотворительных и социальных фондов. Фото © Карина Билай

В частности, в центре инклюзивной практики Братска начали оказывать услугу по биоакустической коррекции головного мозга и биорезонансной терапии, а в Детской городской больнице города Каменска-Уральского появилось оборудование, которое позволило проводить реабилитацию детей, имеющих патологию опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и функциональные заболевания нервной системы, без вынужденного выезда в Екатеринбург и на бесплатной основе (за период с момента запуска оборудования в работу новую услугу получило 303 ребёнка).

В Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ восстановлено и обновлено оборудование для кабинета реабилитации, которое вышло из строя: многофункциональный БОС (биологически обратная связь) для формирования правильного дыхания детей с ОВЗ. В результате реализации этого проекта в центре создано пять новых социально значимых услуг, которыми пользуются не только дети и подростки с ОВЗ из Ачинска, но и из западной группы районов Красноярского края. В рамках проекта "Нейроакустический интенсив на аппарате Tomatis и БАК для детей с ОВЗ от 2 лет до 18 лет" закуплено единственное в Кемеровской области медицинское оборудование такого типа. А благодаря проектам "Счастливы вместе" и "Добрые перемены" (г. Каменск-Уральский) в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и школе № 27 с интернатом были оснащены сенсорные комнаты.

В Новокузнецке открылся "особый" велоклуб, который позволяет детям с ОВЗ получить необходимую физическую и реабилитационную нагрузку, а также появился ресурсный класс для детей с аутизмом. По словам директора АНО "Мир возможностей" Анны Шауфлер, этот проект в полной мере демонстрирует важность инклюзивного образования для всех участников образовательного процесса — как для детей с особенностями развития и их родителей, так и для нормотипичных сверстников, педагогов, административных работников.

Для детей с аутизмом и ограниченными возможностями здоровья был проведён комплекс мероприятий, регулярных академических занятий и тренингов по коррекции нежелательного поведения. Были индивидуальные и групповые занятия по адаптивной физической культуре, музыке, хореографии, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, нейрозанятия. Ребята ресурсного класса освоили новое направление — беговые лыжи. Анна Шауфлер

В Саяногорске в рамках проекта "Дорога в школу" была выстроена работа с детьми с аутистическими расстройствами (РАС) на базе саяногорской школы-интерната и детского сада "Дельфин". По словам педагога школы-интерната № 8 Алёны Беловой, этот проект направлен на включение детей с аутизмом в среду детского сада, школы и обеспечение доступности образования, повышение качества жизни их и их семей. Она признаётся, что тогда, год назад, в Саяногорске не предполагали, насколько важным и нужным окажется этот проект для города и для семей, воспитывающих детей с РАС.

Дети с РАС испытывают трудности коммуникации, понимания других людей, проявляют закрытость, аффективные вспышки, агрессию. Такие особенности затрудняют пребывание в социуме, многие дети обучаются на дому или нерегулярно посещают детский сад. Родители вынуждены были искать помощь в других городах, потому что профессиональной помощи в нашем городе найти не могли. Алёна Белова

Благодаря проекту "Поддержать важно" шесть педагогов прошли обучение на курсе повышения квалификации "АВА-инструктор", а в отремонтированном на средства гранта кабинете коррекционной школы установлено необходимое оборудование и проводятся регулярные занятия для 21 ребёнка.

150 взрослых людей с инвалидностью на постоянной основе смогли получать качественный уход. Фото © Карина Билай

Кроме того, в Саяногорске и Волгограде ведётся реализация проектов по помощи взрослым с ограниченными возможностями здоровья: в проекте "Оптимальный патронаж" 165 подопечных ежемесячно получают уход с учётом современных подходов и с использованием новых материалов и оборудования. А в рамках проекта "Преодолеть! Победить! Жить!" за шесть месяцев проведено 840 индивидуальных занятий на дому с психологом, логопедом и инструктором-методистом с 34 участниками проекта — людьми, перенёсшими инсульт, также налажена работа по прокату реабилитационного оборудования на безвозмездной основе. Красноярский проект "Семья без опасности" организует систему кризисной помощи и посткризисного сопровождения женщин и детей, находящихся в кризисной ситуации, через доступную и профессиональную психологическую и юридическую помощь. А в Шелехове (Иркутская область) реализуется комплексный проект для детей и подростков с ОВЗ, включающий в себя различные методы реабилитации и адаптации с применением лошадей, специализированных иппотренажёров и адаптированных спортивных снарядов. Всего в проекте "Иппо-интерактив" приняло участие 90 детей (это почти в два раза выше заявленного количества участников).

Успешно реализуются проекты федеральных фондов. Так, благодаря проекту фонда "Найди семью" удалось сформировать устойчивое межрегиональное сообщество педагогов, работающих с семьями, усыновляющих детей. Был сформирован цикл методических подходов и их оценки, повышающих эффективность адаптационной работы с приёмными родителями. А в рамках проекта "Игры живого действия "Полдень" для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были организованы тренинги по профориентации, помогающие им развить умения и навыки для устройства на работу. В течение учебного года было проведено 37 игр, в них приняло участие 210 детей в 10 учреждениях территорий ответственности РУСАЛа.