Всё-таки она там есть: Обнаружены новые признаки существования неизвестной планеты в Солнечной системе Своеобразное поведение мелких небесных тел на задворках Солнечной системы подсказывает, что на них влияет достаточно массивный неизвестный объект 6 сентября, 22:44 Вторая Земля за Нептуном. Обложка © Shutterstock

За Нептуном огромным и довольно обширным кольцом Солнечную систему окружает бесчисленная россыпь сравнительно небольших небесных тел — пояс Койпера. Основное его "население" обретается на расстоянии 30–55 астрономических единиц (в 30–55 раз дальше от Солнца, чем Земля). Плутон, кстати, находится именно в этом пространстве (как раз 30–50 астрономических единиц).

Известные объекты пояса Койпера, по данным Центра малых планет. Фото © Wikipedia / WilyD

Напомним, его лишили статуса планеты за то, что в занептуновом регионе нашли ещё целую коллекцию мирков похожего размера. Вообще, астрофизики полагают, что изначально при зарождении Солнечной системы в ней были целые тысячи карликовых планет и десятки планет уже приличных габаритов, но они в основном либо разрушились при столкновениях, либо растерялись, безвозвратно ушли куда-то в мировое пространство.

Так вот, хотя и принято считать, что пояс Койпера — это примерно окрестности Плутона, но, к примеру, авторы недавнего исследования относят к поясу Койпера и объекты на гораздо более далёких расстояниях: сотни астрономических единиц. Они называют эти края "отдалённым поясом Койпера". А в общем и целом всё, что находится за Нептуном, так и величают: транснептуновые объекты. Сколько их там всего, точно сказать очень трудно, но есть оценки, что объектов крупнее 100 километров в поясе Койпера тысяч 50–70, а общая масса всего этого космического щебня — всего лишь в полтора раза больше массы Луны.

Но дело в том, что многие из этих транснептуновых объектов ведут себя, скажем так, подозрительно. Во-первых, слишком большое их количество почему-то расположилось уже далеко за пределами влияния Нептуна: это уже наталкивает на мысль, что их что-то массивное к себе оттягивает. Во-вторых, орбиты у многих какие-то странные: слишком наклонённые, слишком вытянутые. Взять, к примеру, Седну, занептуновую планетку диаметром около 1000 километров: эллипс её орбиты уходит настолько далеко, что просто удивительно, как она остаётся принадлежащей нашей Солнечной системе.

Орбита Седны (выделена красным цветом) по сравнению с орбитами внешних планет Солнечной системы. Фото © Wikipedia

Когда в 2016 году были высказаны подозрения о знаменитой Девятой планете, то астрономы в своих подозрениях опирались именно на загадочно вытянутые (притом в одном направлении вытянутые) орбиты сразу нескольких небольших небесных тел. Такое их поведение позволяет предполагать, что на них своим притяжением влияет неизвестный массивный объект. Гипотеза учёных из Калифорнийского технологического института Майкла Брауна и Константина Батыгина содержит такие характеристики этого неизвестного объекта: масса — раз в десять больше массы Земли, расстояние — от 200 до 600 или даже до 1200 астрономических единиц. Очень далеко.

А вот теперь другая команда учёных всё пересчитала, пересмотрела и сказала, что такая Девятая планета не может полностью объяснить всей наблюдаемой ситуации в поясе Койпера. Они предлагают несколько другой вариант: что планета эта находится не дальше 500 астрономических единиц (ещё раз: это в 500 раз дальше, чем Земля находится от Солнца), а по массе она максимум в три Земли, а может быть, и всего в полторы. Суперземля. Учёные считают, что при таких характеристиках она бы лучше всего объяснила и обособленную от Нептуна "популяцию" небесных тел, и их загадочные орбиты.

Стоит отметить, что ранее были и другие предположения: что неизвестная планета может и вовсе находиться в так называемом Облаке Оорта (гипотетическая сфера из ледяных глыб вокруг Солнечной системы), а габариты иметь как у Нептуна. То есть версии довольно разнообразные, но все сходятся на одном: неизвестная планета в Солнечной системе должна быть.

Но только всё-таки не совсем понятно: почему же мы находим и наблюдаем в телескопы крохотную Седну, а планету, может быть, втрое больше Земли только теоретически "вычисляем" и подозреваем? Почему мы находим планеты в далёких звёздных системах, в тысячах световых лет от нас, а в родной Солнечной системе по сей день прячется какой-то неуловимый мир? Впрочем, справедливости ради надо сказать, что экзопланеты чаще всего находят в момент их прохождения по диску своей звезды, а с этой Девятой планетой так не получится: она же совершенно никак не может оказаться между Землёй и Солнцем. А движется по небу настолько медленно, что уловить смещение можно только путём сопоставления снимков за долгие десятилетия, если не века.

Авторы Адель Романенкова