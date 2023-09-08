Кто отмечает День финансистов в 2023 году: история праздника и интересные факты о профессии День финансиста — профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с экономикой и деньгами. Но когда же именно его отмечают? Как можно поздравить финансиста с его днём и, вообще, кто такой финансист? Об этом вам расскажет Life.ru. 7 сентября, 21:01 День финансиста — профессиональный праздник в России, отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года. Фото © Krakenimages / Unsplash

Финансы. Они пронизывают практически все сферы нашей жизни, ведь капиталистический мир невозможен без денег. И каждому из нас приходится так или иначе управлять этими "инструментами", правильно их расходовать, распоряжаться ими. Но бытовые масштабы ничтожны и слабо влияют на сферу финансов в целом, тогда как управление деньгами на государственном уровне движет экономикой всей страны! И естественно, что для этого существуют специально обученные люди, которые понимают и умеют правильно распоряжаться финансами. Это финансисты, у которых, кстати, тоже есть свой праздник, о чём мы сегодня и поговорим.

Когда отмечают День финансиста

День финансиста в нашей стране празднуют на официальном уровне в этом году уже в 13-й раз. Дата у торжества фиксированная и приходится на 8 сентября.



Праздник закреплён на государственном уровне Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 "О Дне финансиста". Документ подписал Дмитрий Медведев. Долгое время он отмечался неофициально в этот же день, 8 сентября. Дата имеет символическое значение. В этот день в 1802 году было учреждено Министерство финансов Российской империи Александром I.

Кто такой финансист и чем он занимается

Финансист — это специалист в области финансовых операций. Термин также может означать человека, занимающегося особо крупными финансовыми операциями (например, предоставлением больших сумм в кредит, финансированием проектов, крупными инвестициями, управлением крупными денежными средствами, рискованными, но высокодоходными (т.н. венчурными) инвестициями в бизнес-проекты и т.п.). На латыни термин "финансы" означает "окончание", а "финиш" — завершение денежных расчётов населения с государством.

Как стать финансистом, какие навыки необходимы для работы финансистом, сколько получает финансист — рассказывает Наталья Мартынова. Видео © YouTube / Get My Way

Празднование Дня финансиста в разных странах

У работников сферы финансов, как и у работников других сфер, есть свои личные праздники. Некоторые из них отмечаются во всём мире, а некоторые — только в конкретных странах. Точно такого же, как в нашей стране, профессионального праздника финансистов за рубежом нет, но есть похожие. 14 августа — День финансовой осведомлённости (National Financial Awareness Day) в США Праздник представляет собой отличное напоминание о том, что каждый человек должен серьёзно относиться к сбережению и инвестированию, так как именно от них зависит его финансовая безопасность в будущем. В День финансовой осведомлённости в США проходят специальные семинары, мастер-классы и лекции, посетить которые может любой желающий. 10 ноября — Международный день бухгалтера (в России и за рубежом) Дата праздника бухгалтерского сообщества выбрана с учётом того, что 10 ноября 1494 года был издан многолетний труд математика из Италии Луки Пачоли Summa de Arithmetica, Geometria, proportioni et Proportionalita ("Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях"), одним из разделов которого был "Трактат о счетах и записях".



Поздравления ко Дню финансиста

День финансиста уже сегодня, и раз вы здесь, то, скорее всего, искали поздравления к этому дню, и они есть у нас. Собрали специально для вас несколько интересных вариантов, какими словами можно поздравить своего знакомого финансиста. В прозе С праздником финансиста! Пусть тебя окружает: терпение — для достижения финансовых вершин, мудрость — для принятия важных решений, первоклассное здоровье — для преодоления жизненных преград. Желаю благополучия в жизни, стабильности на работе, понимания с близкими и достижения задуманных планов! Сегодня, в твой праздник, желаю никогда не забывать, что главное в жизни — баланс работы и отдыха! Каким бы ответственным ни был твой пост, находи время покуражиться с друзьями, выпить рюмочку хорошего коньяка и насладиться обществом прекрасных леди! Пускай цифры на твоих счетах растут не ежегодно, а ежедневно! Пусть клиенты в праздник шлют не открытки, а конверты с купюрами! Пускай романсы поют только друзья для услады твоей возвышенной души! С Днём финансиста! Счастья тебе и процветания! В стихах Периоды отчётов — привычная стихия, Пока один закончишь, пора второй начать… С Днём финансиста! Счастья! Вершить дела большие! Любить свою работу, цвести и процветать!

Интересные факты о профессии финансиста

С профессией финансиста связано немало интересных фактов, мимо которых мы не смогли пройти и решили с вами ими тоже поделиться.

Из-за преобразований в России, мирового кризиса и реформ в общественной жизни требовалось более внимательное отношение власти к профессии финансистов, а поэтому в 2011 году указом президента России 8 сентября официально признали Всероссийским днём финансиста. Эту дату для празднования Дня финансиста России выбрали по причине того, что 8 сентября 1802 года император Александр I собственным высоким манифестом создал в России Министерство финансов. Сначала празднование Дня финансиста проводилось 19 сентября, а позднее эту дату перенесли на 8 сентября. В День финансиста России осуществляется вручение Всероссийской премии финансистов "Репутация". Это престижная награда для работников сферы, которая связана с кредитованием, финансированием и страхованием. Ко Дню финансиста России проводится программа "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях". Суть её заключается в том, что финансисты-профессионалы повышают финансовую грамотность школьников и студентов. В День финансиста России проводится культурно-деловой конкурс "Финансистка года". В нём принимают участие женщины, которые занимаются деятельностью в финансовой сфере. Не только в России ценится работа финансистов. В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты — тенге, — который по совместительству стал праздником работников сферы экономики. В Белоруссии имеется праздник банковских и финансовых работников, который отмечается в первое воскресенье января. В Сербии имеется День финансовой службы, который относится к военным праздникам и отмечается 8 ноября. На Украине празднуется День военного финансиста — 29 октября. В Киргизии 10 декабря работники экономической сферы празднуют День финансово-экономических работников. В свой профессиональный день поздравления получают все, у кого жизнь связана с экономикой и работой в ней. Среди них банкиры, чиновники Министерства финансов России, работники коммерческого отдела предприятий частной и государственной форм собственности. Также День финансиста России своим праздником считают студенты, преподаватели, аспиранты, выпускники вузов, научные работники экономической сферы. Официально День финансиста в России — рабочий, но некоторые компании делают финансистам выходной или сокращают их рабочий день.

Авторы Андрей Ананьев