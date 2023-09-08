Как волонтёры помогают учиться детям по всему миру: отмечаем Международный день грамотности 8 сентября 2023 Ежегодно 8 сентября во всём мире отмечается Международный день грамотности. Этот день посвящён повышению качества и доступности образования для всех людей земли. О том, как возник этот праздник и какие мероприятия с ним связаны, читайте на Life.ru. 7 сентября, 21:01 День грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира, в том числе в России. Фото © Michał Parzuchowski / Unsplash

Когда и зачем отмечают День грамотности

Ежегодно 8 сентября во многих странах, в том числе и в России, отмечают Международный день грамотности. Этот день был учреждён ЮНЕСКО в 1965 году с целью подчеркнуть важность грамотности как основы для достижения личного и социального развития. Произошло это после проведения Тегеранской конференции, объединившей представителей разных стран перед общей проблемой ликвидации безграмотности в мире. На конференции подчёркивалась необходимость создания доступного образования даже в самых отдалённых уголках планеты. Датой праздника был выбран день торжественного открытия этой конференции — 8 сентября.

Идея искоренения безграмотности оказалась настолько актуальной, что годы с 2002 по 2012 были названы десятилетием грамотности. В связи с этим был утверждён план международных мероприятий, координатором которых стала ЮНЕСКО. Учредили также несколько премий, вручаемых за самые выдающиеся успехи в борьбе с неграмотностью.

Что значит быть грамотным?

Когда-то грамотным называли любого человека, умевшего читать и писать на родном языке. С тех пор это понятие расширилось. Сегодня грамотным называют того, кто обладает знаниями в разных сферах жизни. К сожалению, из-за бедности, распространённой во многих странах, из-за военных конфликтов и других социальных факторов огромное число людей до сих пор лишены возможности получить даже базовое образование. По данным статистики ЮНЕСКО, в 2022 году на земле неграмотными оставались около 770 миллионов взрослых и около 260 миллионов детей. Большинство из них — жители развивающихся стран.

В России, согласно данным Росстата (Федеральная служба государственной статистики), уровень грамотности составляет около 99%. Это означает, что подавляющее большинство населения страны обладает базовыми навыками чтения и письма. С уверенностью можно сказать, что в нашей стране подавляющее большинство населения — это грамотные люди, знания которых не исчерпываются начальным уровнем. Однако, несмотря на достижения в области грамотности, всё ещё существуют отдельные группы населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Например, люди с ограниченными возможностями, мигранты, выходцы из сельских районов и некоторые другие социальные группы могут испытывать трудности с получением образования и развитием грамотности.

Почему важно быть грамотным

Быть грамотным — важный навык, который может обеспечить множество преимуществ и пользы в различных сферах жизни. Грамотность означает умение правильно и грамматически корректно выражать свои мысли письменно и устно, а также понимать информацию, представленную в текстовой форме. Вот несколько основных причин, почему важно быть грамотным.

1. Коммуникация. Грамотность играет ключевую роль в эффективной коммуникации. Правильное использование языка помогает ясно и точно выражать свои мысли и идеи, избегая недоразумений и неправильного толкования. Будучи грамотным, вы можете легко общаться с другими людьми, передавая свои мысли без искажений или непонимания. Это особенно важно в профессиональной сфере, где качественная коммуникация может повлиять на ваш успех и продвижение по карьерной лестнице.

2. Уверенность. Грамотность также способствует повышению уверенности в себе. Когда вы знаете, что вы грамотно и правильно выражаете свои мысли, вы чувствуете себя более уверенно в различных ситуациях. Это может быть полезно при публичных выступлениях, собеседованиях или просто в повседневном общении. Грамотность помогает избежать неловких ситуаций, связанных с неправильным использованием языка, и даёт вам возможность производить хорошее впечатление на окружающих.

3. Развитие критического мышления. Грамотность способствует развитию критического мышления и аналитических навыков. Чтение и понимание текстов требует активного участия мозга, а также способности анализировать и оценивать информацию. Грамотный человек обычно имеет лучшую способность критически мыслить, анализировать проблемы и принимать обоснованные решения. Эти навыки могут быть полезными во многих сферах жизни, включая работу, учёбу и личное развитие.

781 миллион человек по всему миру, или примерно каждый десятый житель Земли, до сих пор являются неграмотными. Фото © Santi Vedrí / Unsplash

Как повысить свою грамотность

Повышение грамотности является важным навыком, который может быть полезен во многих аспектах жизни. Грамотность означает умение читать, писать и понимать тексты на определённом языке. Хорошая грамотность помогает в общении, улучшает качество работы и повышает уверенность в себе.

Существует несколько способов повысить свою грамотность.

1. Чтение. Один из самых эффективных способов повысить грамотность — это чтение. Чтение разнообразных текстов, таких как книги, статьи, новости и блоги, помогает расширить словарный запас и улучшить понимание языка. Рекомендуется выбирать материалы на разные темы и различных стилей письма для получения более широкого опыта чтения.

2. Письмо. Регулярная практика письма также способствует повышению грамотности. Написание эссе, статей или дневников помогает развивать навыки структурирования мыслей и выражения своих идей на письме. Кроме того, можно попросить кого-то проверить и исправить написанный текст, чтобы улучшить свои навыки правописания и грамматики. Повышению вашей грамотности хорошо поспособствует просветительская акция "Тотальный диктант", который ежегодно проводится в России.

3. Изучение грамматики. Понимание основных правил грамматики является важным аспектом грамотности. Существуют различные ресурсы, такие как учебники, онлайн-курсы и приложения, которые помогают изучать грамматику языка. Регулярное изучение и практика правил грамматики помогут улучшить письменные навыки и сделать тексты более чёткими и понятными.

4. Общение. Взаимодействие с носителями языка или другими людьми, которые также стремятся повысить свою грамотность, может быть полезным для развития языковых навыков. Общение помогает улучшить словарный запас, выражение мыслей и понимание контекста. Можно присоединиться к клубам чтения или писательским группам, чтобы получить обратную связь и поддержку от других людей.

5. Использование онлайн-ресурсов. В настоящее время существует множество онлайн-ресурсов, которые помогают в повышении грамотности. Это могут быть сайты с упражнениями по грамматике, онлайн-словари, приложения для изучения языка и многое другое. Использование таких ресурсов поможет вам получить доступ к разнообразным материалам и инструментам для улучшения грамотности.

6. Постоянная практика. Ключевым фактором в повышении грамотности является постоянная практика. Регулярное чтение, письмо и изучение грамматики помогут закрепить навыки и стать более грамотным со временем. Важно сохранять постоянный интерес к языку и стремиться к постоянному улучшению его знания.

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Программы по повышению грамотности у детей

Программа "Читаем вместе" разработана для детей дошкольного возраста и направлена на развитие навыков чтения и письма. Она включает в себя игры, упражнения и интерактивные задания, которые помогают детям освоить алфавит, расширить словарный запас и научиться составлять простые предложения.

Программа "Грамотное детство" ориентирована на детей младшего школьного возраста. Она помогает развить навыки чтения, письма, а также понимание текстов. Программа включает в себя уроки по грамматике, лексике, а также чтение художественной и научно-популярной литературы.

Программа "Грамотный подросток" разработана для среднего и старшего школьного возраста. Она помогает улучшить навыки чтения и письма, а также развить критическое мышление и аналитические способности. Программа включает в себя уроки по литературе, языку, коммуникации и информационным технологиям.

Инициативы по повышению грамотности

В Международный день грамотности организуются различные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости об этом вопросе. Но есть и другие международные инициативы, посвящённые проблеме безграмотности.

Глобальное партнёрство по грамотности — это инициатива, запущенная ЮНЕСКО, которая объединяет правительства, неправительственные организации и частный сектор для совместной работы над повышением грамотности во всём мире. Партнёрство разрабатывает стратегии, программы и ресурсы для поддержки образования и грамотности.

Программа "Образование для всех" — это проект ООН, который призывает к обеспечению доступного и качественного образования для всех людей. В рамках этой программы уделяется особое внимание повышению грамотности и образованию взрослых.

Волонтёрские движения: как учат детей по всему миру

Волонтёрские движения, которые учат детей грамотности по всему миру, играют важную роль в повышении образовательного уровня и развитии навыков чтения и письма у детей. Эти движения предоставляют возможность добровольцам работать с детьми, помогая им освоить базовые навыки грамотности и расширить свой кругозор.

Одним из таких волонтёрских движений является Room to Read ("Место для чтения"). Организация была основана в 2000 году Джоном Вудом с целью борьбы с неграмотностью и недостатком образования в развивающихся странах. Room to Read работает в Африке, Азии и Латинской Америке, предоставляя доступ к книгам, библиотекам и программам обучения чтению и письму. Они также стремятся поддерживать равенство полов в образовании, предоставляя девочкам равные возможности получить образование.

Ещё одним из известных волонтёрских движений является Teach for All ("Обучение для всех"). Эта глобальная сеть организаций работает в более чем 50 странах и направлена на улучшение детского начального образования. Teach for All привлекает молодых лидеров, которые после прохождения интенсивной подготовки отправляются в школы с низким уровнем образования, чтобы работать в качестве учителей. Они помогают детям развивать навыки грамотности и вдохновляют их продолжать своё образование.

Также стоит отметить World Literacy Foundation ("Мировой фонд грамотности"), который является международной некоммерческой организацией, призванной бороться с неграмотностью. Они работают в различных странах, предоставляя программы грамотности и образовательные ресурсы для детей и молодёжи. World Literacy Foundation также проводит исследования и анализ данных, чтобы лучше понять проблемы неграмотности и разработать эффективные методы борьбы с ней.

Это только несколько примеров волонтёрских движений, которые учат детей по всему миру. Существует множество других организаций и программ, которые также играют важную роль в повышении грамотности детей и обеспечении им доступа к образованию.

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Как отмечают День грамотности в России

День грамотности в России проводится уже много лет. Он не является официальным выходным днём. В 2023 году дата выпадает на пятницу. Праздник имеет интересную традицию: каждый желающий, даже если он давно окончил обучение, в этот день может освежить свои знания, написав проверочный диктант либо пройдя тестирование на проверку своих знаний по разным дисциплинам.

Традиционно в этот день городские библиотеки проводят мастер-классы и конференции. Организуются свободные чтения, конкурсы рисунков, эссе, стихов — с вручением дипломов и памятных подарков. Волонтёры приходят в дома престарелых, детские больницы, организуя обучающие курсы, декламацию классических стихов, устраивая небольшие драматические постановки.

В школах России одним из основных способов отметить Международный день грамотности давно стали тематические уроки и классные часы. Учителя обращаются к истории письменности, развитию грамотности в России и других странах, а также к современным вызовам и проблемам, связанным с образованием. На этих уроках рассматриваются различные аспекты грамотности, такие как чтение, письмо, коммуникация и критическое мышление.

В рамках Международного дня грамотности проводятся тематические конкурсы и олимпиады. Ученики могут принять участие в написании эссе, стихов, рассказов или создании проектов, связанных с темой. Это позволяет развивать творческие навыки и показывает учащимся важность грамотности в различных сферах жизни.

В некоторых школах организуются специальные мероприятия: тематические выставки, литературные чтения, дискуссии и презентации. Школьные библиотеки активно участвуют в организации этих мероприятий, предлагая ученикам книги и материалы на тему праздника.

Кроме того, в рамках Международного дня грамотности проводятся информационные кампании и просветительские мероприятия для родителей и общественности. Школы приглашают специалистов и экспертов для проведения лекций и семинаров. Такие мероприятия помогают повысить осведомлённость родителей о важности грамотности и её влиянии на успех и благополучие детей.

Не забывают организаторы праздника и самых маленьких. В детских садах России в День грамотности проводят тематические занятия, устраивают конкурсы, концерты, ставят целые спектакли. Организация этих мероприятий обычно осуществляется педагогами и администрацией детского сада с учетом возрастных особенностей детей и их уровня грамотности.

Международный день грамотности 2023 — интересные факты

Многие интересуются, как научиться грамотно говорить и писать. Есть много обучающих программ, на помощь приходят и волонтёры. Фото © Ismail Salad Osman Hajji dirir / Unsplash

• В Оксфордском словаре сказано, что термин literacy, то есть "грамотность", появился в английском языке только в 1886 году, тогда как его антоним illiteracy ("неграмотность") употреблялся уже с 1660 года.

• Появлению письменности и распространению грамотности на Руси способствовало принятие христианства. В 862 году князь Великой Моравии Ростислав обратился к византийскому императору с просьбой прислать учителей, которые рассказали бы славянам о священных книгах. На его просьбу откликнулись братья Кирилл и Мефодий, создавшие впоследствии первый славянский алфавит.

• В начале XX века грамотой владели около 20–30% населения Российской империи. Чтобы исправить ситуацию, в 1919 году в СССР запустили программу массовой ликвидации безграмотности, которая действовала до конца 1940-х годов. В результате уже к 1939 году грамотность среди людей в возрасте от 16 до 50 лет составляла 90%.

Авторы Андрей Соколов