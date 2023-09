Как волонтёры помогают учиться детям по всему миру: отмечаем Международный день грамотности 8 сентября 2023

Когда и зачем отмечают День грамотности

Что значит быть грамотным?

Почему важно быть грамотным

Как повысить свою грамотность

Программы по повышению грамотности у детей

Инициативы по повышению грамотности

Волонтёрские движения: как учат детей по всему миру

Одним из таких волонтёрских движений является Room to Read ("Место для чтения"). Организация была основана в 2000 году Джоном Вудом с целью борьбы с неграмотностью и недостатком образования в развивающихся странах. Room to Read работает в Африке, Азии и Латинской Америке, предоставляя доступ к книгам, библиотекам и программам обучения чтению и письму. Они также стремятся поддерживать равенство полов в образовании, предоставляя девочкам равные возможности получить образование.

Ещё одним из известных волонтёрских движений является Teach for All ("Обучение для всех"). Эта глобальная сеть организаций работает в более чем 50 странах и направлена на улучшение детского начального образования. Teach for All привлекает молодых лидеров, которые после прохождения интенсивной подготовки отправляются в школы с низким уровнем образования, чтобы работать в качестве учителей. Они помогают детям развивать навыки грамотности и вдохновляют их продолжать своё образование.