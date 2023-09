Случайно утопили марсиан: Раскрыты подробности экспериментов на Красной планете в 1976 году

Оба "Викинга" собрали образцы грунта и провели с ними одинаковый набор экспериментов. О них рассказывается, в частности, в книге On Mars: Exploration of the Red Planet. 1958–1978 (в последней главе). И в одном из этих экспериментов в грунт ввели инъекцию из двух капель воды с добавлением каких-то питательных веществ и радиоактивного углерода (С14). А зачем этот С14? Он на Земле под действием космического излучения вырабатывается, и все живые существа в процессе жизнедеятельности его вбирают и обратно выделяют. Расчёт был на то, что при наличии каких-либо микробов они начнут поглощать питательные вещества и выделять радиоактивный газ, что и измерялось детекторами.