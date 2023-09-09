Случайно утопили марсиан: Раскрыты подробности экспериментов на Красной планете в 1976 году Тогда официально было объявлено, что жизнь на Марсе не найдена. Спустя почти полвека учёные приходят к выводу, что это может оказаться не совсем так. 8 сентября, 22:44 Тогда официально было объявлено, что жизнь на Марсе не найдена. Спустя почти полвека учёные приходят к выводу, что это может оказаться не совсем так. Обложка © Shutterstock

Это самый первый панорамный снимок, который после посадки в июле 1976 года прислал спускаемый аппарат "Викинг-1". В кадре — равнина Хриса, субэкваториальная марсианская зона. Всё усыпано валунами, виднеются дюны. Как определили планетологи, поверхность состоит в основном из вулканических базальтов, то есть остатков извержений магмы в незапамятные времена.

Первый панорамный снимок поверхности Марса, сделанный станцией "Викинг-1" в 1976 году. Фото © Wikipedia.org / Van der Hoorn / NASA

Спустя две недели после "Викинга-1" на Марсе мягкую посадку совершил его брат-близнец "Викинг-2", только он сел в совершенно другом месте — на равнине Утопия. Учёные подозревают, что она представляет собой пусть уже не отчётливый, но огромный след от падения астероида. Если так, то это крупнейший ударный кратер во всей Солнечной системе: его диаметр — 3300 километров.

Покрытый тончайшим слоем инея грунт марсианской равнины Утопия на снимке, сделанном станцией "Викинг-2" в 1979 году. Фото © Wikipedia.org / Van der Hoorn / NASA

Оба "Викинга" собрали образцы грунта и провели с ними одинаковый набор экспериментов. О них рассказывается, в частности, в книге On Mars: Exploration of the Red Planet. 1958–1978 (в последней главе). И в одном из этих экспериментов в грунт ввели инъекцию из двух капель воды с добавлением каких-то питательных веществ и радиоактивного углерода (С14). А зачем этот С14? Он на Земле под действием космического излучения вырабатывается, и все живые существа в процессе жизнедеятельности его вбирают и обратно выделяют. Расчёт был на то, что при наличии каких-либо микробов они начнут поглощать питательные вещества и выделять радиоактивный газ, что и измерялось детекторами.

— Результат на Марсе был очень интересным. Это было похоже на то, что происходило с живыми организмами, обнаруженными в земной почве, — говорится в книге. В целом было очевидно, что инъекция спровоцировала довольно бурную химическую активность, но тогда сочли, что это не доказывает именно биологическую природу этих реакций. В целом по итогам всех экспериментов было заявлено, что жизнь на Марсе не обнаружена.

Так вот, недавно, спустя почти полвека после посадки "Викингов", своими соображениями насчёт их экспериментов поделился профессор Берлинского технического университета, астробиолог Дирк Шульце-Макух. И он считает, что добавление в марсианский грунт воды могло оказаться роковой ошибкой. Тогда рассудили, что благодаря воде там кто-нибудь может ожить, активизироваться. На самом деле нельзя сказать, что это нелогично: будь там, скажем, те же тихоходки в анабиозе, то они совершенно точно обрадовались бы и начали ползать.

Но дело в том, что на момент середины 1970-х астробиологи ещё не так много знали по своей теме, как сейчас, и, возможно, не вполне понимали одну очень интересную вещь: да, действительно, вода — это жизнь, но на Земле это так исключительно по той самой причине, что Мировой океан занимает 70% её поверхности. Самое важное, что нужно осознавать по поводу феномена под названием жизнь, — она приспосабливается именно к тому, что имеет. И конкретно данному существу ничто другое абсолютно не нужно. Есть на нашей собственной Земле такие существа, для которых вода — это не жизнь, а совсем наоборот — это смерть. Живут эти существа в пустыне Атакама, самом засушливом месте на планете, где годами не бывает дождей. Они там чувствуют себя великолепно, и не надо пытаться их поливать: они погибнут. Им более чем достаточно того мизера воды, который они научились забирать непосредственно из воздуха с помощью соли.

Поверхность Марса, снимок "Викинга-1". Круглые области — это ударные кратеры, где астероиды столкнулись с планетой. Фото © Getty Images / Historical

Поэтому в случае наличия на Марсе каких-то подобных организмов устроить им душ вряд ли означает их осчастливить. Правда, как пишет германский астробиолог, в местах работы "Викингов" солей в почве немного, но зато есть перекись водорода и перхлораты, а они обладают таким же свойством — вбирают воду. Значит, там могли бы обосноваться организмы вроде атакамских, только с немного другой биохимией. И влаги там в воздухе, пожалуй, побольше, чем в Атакаме: к примеру, однажды один из "Викингов" оказался в густом тумане. Таким образом, по мнению профессора Шульце-Макуха, во время тех экспериментов мы могли, сами того не понимая, просто "утопить" привыкшие к сухости марсианские микроорганизмы.

И ещё интересная деталь: приборы "Викингов" обнаружили некоторое количество хлорорганических соединений, то есть в любом случае органики, которая всё-таки служит намёком на биологию, на жизнь. Но решили, что эта органика привезена станциями с Земли. А много лет спустя то же самое находили станция Phoenix, марсоходы Curiosity и Perseverance, и учёные заключили, что это не земное загрязнение, а именно местные марсианские органические соединения. И вообще, в последние годы учёные всё чаще высказывают подозрения, что запускаемая на Марс техника на самом деле просто не улавливает, не способна улавливать признаки неведомой, совершенно другой инопланетной жизни.

Авторы Адель Романенкова