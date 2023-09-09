Профессия — тестировщик: Когда отметят профессиональный праздник представители IT-профессии в 2023 году Кто такой инженер по тестированию? Как им стать, чтобы начать IT‑карьеру? Когда отмечают День тестировщика в России и что подарить такому специалисту? Ответы на эти вопросы ищите в статье Life.ru. 8 сентября, 21:01 Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник. Фото © Shutterstock

Когда отмечают День тестировщика: история профессии и праздника

9 сентября 2023 года в России, как и во всём мире, будут праздновать День тестировщика, хотя официальное название профессионалов, чей праздник будет отмечаться в этот день, — инженер по тестированию программного обеспечения. Несмотря на то что праздник неофициальный, айтишники отмечают его по всему миру — в России, странах СНГ, других уголках планеты. В этот день принимают поздравления все, кто имеет отношение к персональным компьютерам, — системные администраторы, инженеры ПО, технические испытатели. Но особенно специалисты, которые проверяют и анализируют программное обеспечение, тестируют компоненты системы.

История праздника, как и термина, который сегодня известен всем компьютерщикам, зародилась 9 сентября 1947 года в Гарвардском университете. В этот день одна из сотрудниц, Грейс Хоппер, тестировала первую в США вычислительную машину, которая дала сбой. Выясняя причину, Хоппер обнаружила между реле мотылька, который и стал причиной неполадки. Сотрудница отметила это событие в техническом дневнике и в подтверждение приклеила к странице находку, подписав её словом bug (англ. — "жук"). Таким образом Хоппер положила начало официальной регистрации термина "баг" в компьютерной истории. Говорят, жучок до сих пор хранится в Музее вычислительной техники США.

Тот самый мотылёк, или bug (с англ. — "жук"), застрявший между контактами электромеханического реле. Фото © Wikipedia / Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988

Кто такой тестировщик и чем он занимается

Сегодня специалистов, которые находят и устраняют баги в работе компьютера, называют тестировщиками (от англ. test — "испытывать"). В России профессия тестировщика появилась относительно недавно. Её родоначальниками считаются специалисты по качеству, проверяющие программное обеспечение на соответствие ГОСТам. В наше время, конечно, профессия вышла за эти узкие рамки и стала одной из самых востребованных в сфере IT.

Часто тестировщики работают в так называемых agile-командах, включающих, помимо них, разработчиков, менеджеров проектов, дизайнеров интерфейсов, технических (UX) писателей. Все эти специалисты равноценны в иерархии и работают в одном офисе или коворкинге. За счёт личного общения они экономят время на обсуждении текущих процессов. А сторону заказчика проекта представляет менеджер, или руководитель, — product owner, от которого команда регулярно получает обратную связь.

Для более эффективной работы команд применяются две основные методики. Первая, Kanban, — это методика управления проектами, в которой визуализация заданий используется для управления рабочими процессами. Вторая называется Scrum — это методика управления проектами, которая помогает командам структурировать работу и управлять ею на основе набора ценностей, принципов и практик.

Однако тестировщики могут работать и индивидуально, и не только в офисе, но и удалённо. Это одно из преимуществ профессии, привлекающее молодых айтишников. Кроме того, тестировщик довольно высокооплачиваемая IT-профессия: средняя зарплата составляет 90 000 рублей.

Один день из жизни тестировщика. Видео © YouTube / All about QA

Как отмечают День тестировщика в России

Тестировщики, как и вся айтишная братия, не любят публичности: их насыщенная компьютерная жизнь, как правило, скрыта от глаз непосвящённых. В каждом коллективе есть свои традиции, по которым отмечают праздники, в том числе и День тестировщика. Доподлинно известно, что, как и все простые смертные, тестировщики в этот день получают поощрения от начальства, участвуют в тематических конференциях, обмениваются опытом и знаниями. А вот что творится у них на корпоративах, известно только посвящённым.

Как стать тестировщиком

Если вы решили приобщиться к числу компьютерных магов, у вас есть несколько путей. Выучиться на тестировщика можно самостоятельно по книгам, статьям и видео в Интернете, на специальных курсах и в учебных заведениях.

Кто такой инженер по тестированию и как им стать, чтобы начать IT‑карьеру. Фото © Shutterstock

Хотя профессии "Тестировщик" нет в списке тех, на которые готовят в учебных заведениях, на программах подготовки, связанных с информатикой и программированием, дают общие знания, которые позволят быстрее освоить профессию. Лучше всего подойдёт специальность "Информационные системы и программирование". Обучение по этому направлению можно пройти в некоторых средних специальных учебных заведениях:

Колледж информатики и программирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва)

Политехнический колледж городского хозяйства (Санкт-Петербург)

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники

Колледж связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Самара).

Высшее техническое образование для тестировщика необходимо далеко не всегда, но оно может стать преимуществом в работе. Во многих университетах России есть программы, имеющие отношение к информационным технологиям. Например:

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва)

Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург)

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.

Самый быстрый способ получить всю необходимую информацию — это курсы. В Интернете можно найти как платные, так и бесплатные онлайн-курсы тестировщиков. Обучение занимает от нескольких месяцев до одного года. В качестве примера неплохих платных курсов можно привести следующие:

"Профессия "Инженер по тестированию" от "Яндекс.Практикума". Курс рассчитан на четыре месяца, вводную часть можно пройти бесплатно. В конце курса нужно защитить итоговый проект.

Специальность "Тестировщик ПО" от SkillFactory. Курс длится восемь месяцев и подразумевает много практики в создании тестовых сценариев и автотестов.

Курс "Тестировщик" от "Нетологии" длительностью шесть месяцев. В конце выдаётся диплом, есть hr-консультации и помощь в поиске работы.

Чем отличается баг от фичи?

Каждый тестировщик знает, что такое фича и чем она отличается от бага. Фото © Freepik

Ну и в заключение — вопрос на засыпку, ответ на который должен знать каждый, кто собирается стать айтишником: чем отличается баг от фичи?

Баг — это ошибка, допущенная программистами при написании программы. Обычно тестировщики выявляют её при отладке, в худшем случае — уже в процессе использования.

Фича — "сюрприз", который программист специально закладывает в код программы. Это какая-то возможность, которая официально нигде не прописана. "Ты фичу в техзадании видишь?" — "Нет". — "А она есть!"

Что подарить тестировщику

Тестировщики — ребята со своеобразным чувством юмора и взглядами на жизнь. Как и все программисты, сисадмины и другие профессионалы, чья работа связана с компьютерами и гаджетами, в качестве подарка они оценят разные гик-штуковины — от прикольных сувениров до вещей, полезных для дома и работы. Идеи необычного и недорогого подарка для тестировщика могут быть такими:

гигантская антистресс-игрушка в виде клавиши Enter;

носки мужские с прикольными айтишными надписями;

магнитные песочные часы;

прикольная кружка или подставка для ручек;

USB-подогреватель для напитков;

ежедневник;

органайзер для мелочей необычной формы, например в виде черепа.

Авторы Андрей Соколов