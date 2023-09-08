В России запустили ежегодную волонтёрскую экологическую акцию "День реки"

В последнее воскресенье сентября отмечают Всемирный день рек — экологический праздник, призванный защитить водные артерии нашей планеты, которые несут жизнь во все уголки земли. В преддверие этого дня волонтёры, общественники и активисты будут заниматься уборкой и приведением в порядок берегов местных рек и водоёмов в 14 городах.

Откроют экологическую акцию, получившую название "День реки", в Ачинске и Красноярске, где 9 сентября волонтёры и все неравнодушие горожане выйдут на берега рек Чулым и Енисей. Через неделю эстафету примут Саяногорск, Североуральск и Таёжный, а затем — Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Шелехов, Ухта, Бокситогорск и Москва. Завершится марафон 30 сентября в Новокузнецке, где акция пройдёт на Байдаевских карьерах.







Весь мусор, собранный за время уборки, будет утилизирован в соответствии с нормами, установленными в соответствующем регионе, а отходы, разделённые по фракциям, будут направлены на вторичную переработку.

Уборка набережных и прилегающих территорий будет проходить в интерактивном формате экоквеста. За отведённое время команды волонтёров должны будут собрать мусор, отсортировать его и доставить к специальным экоточкам, зарабатывая на каждом этапе баллы. Сортировка вторичного сырья — пластика и стекла — будет оцениваться отдельно, по этому направлению будет также отдельный зачёт. Команды, набравшие максимальное количество баллов, займут призовые места.