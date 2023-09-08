В России запустили ежегодную волонтёрскую экологическую акцию "День реки"
Во время марафона "День реки" участники приведут в порядок берега местных рек и водоёмов в 14 городах. Фото © "Центр социальных программ"
В последнее воскресенье сентября отмечают Всемирный день рек — экологический праздник, призванный защитить водные артерии нашей планеты, которые несут жизнь во все уголки земли. В преддверие этого дня волонтёры, общественники и активисты будут заниматься уборкой и приведением в порядок берегов местных рек и водоёмов в 14 городах.
Откроют экологическую акцию, получившую название "День реки", в Ачинске и Красноярске, где 9 сентября волонтёры и все неравнодушие горожане выйдут на берега рек Чулым и Енисей. Через неделю эстафету примут Саяногорск, Североуральск и Таёжный, а затем — Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Шелехов, Ухта, Бокситогорск и Москва. Завершится марафон 30 сентября в Новокузнецке, где акция пройдёт на Байдаевских карьерах.
Весь мусор, собранный за время уборки, будет утилизирован в соответствии с нормами, установленными в соответствующем регионе, а отходы, разделённые по фракциям, будут направлены на вторичную переработку.
Уборка набережных и прилегающих территорий будет проходить в интерактивном формате экоквеста. За отведённое время команды волонтёров должны будут собрать мусор, отсортировать его и доставить к специальным экоточкам, зарабатывая на каждом этапе баллы. Сортировка вторичного сырья — пластика и стекла — будет оцениваться отдельно, по этому направлению будет также отдельный зачёт. Команды, набравшие максимальное количество баллов, займут призовые места.
Экологический марафон "День реки" родился из волонтёрского проекта "День Енисея", который был инициирован Русским географическим обществом и РУСАЛом в 2011 году для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием "День реки". С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек.