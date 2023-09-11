Вандалы осквернили проукраинскими надписями памятник советским танкистам в Молдавии

В Молдавии памятник советским танкистам осквернили матерными надписями и лозунгом украинских националистов. Об этом сообщает EADaily.

Инцидент произошёл в городе Корнешты Унгенского района. Вандалы надругались над памятником, установленным в честь воинов 6-й танковой армии — первой армии, которая вышла на государственную границу Молдавской ССР в марте 1944 года и начала освобождение от фашистской оккупации. Местный примар (мэр) Вера Буга изначально утверждала, что не знает о происшествии, но позже признала факт вандализма и сообщила, что надпись сотрут.

"Я позвонила участковому полицейскому. Он ехал из Унген и тоже заметил эту надпись. Думаю, она была сделана ночью. Если бы это случилось вчера, я бы точно знала. Я также позвонила человеку, ответственному за уборку местности. Сегодня мы устраним эту надпись и вернём всё в порядок", — сказала Буга, добавив, что ранее жалоб не поступало.