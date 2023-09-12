"Уральские авиалинии" постарели: Севший в новосибирском поле Airbus ранее уже имел технические проблемы Среди крупнейших российских авиаперевозчиков у "Уральских авиалиний" самый старый авиапарк. Самолёту, который совершил аварийную посадку в новосибирском поле, уже почти 20 лет. Согласно мировым тенденциям, такое судно считается устаревшим и возрастным. 12 сентября, 12:07 Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой. Обложка © ТАСС / Гульнара Иванова

Сегодня в 5:44 по московскому времени совершил аварийную посадку самолёт Airbus-A320 "Уральских авиалиний" с бортовым номером RA-73805, летевший из Сочи в Омск. Уже находясь возле конечной точки, он подал сигнал тревоги и, сменив курс, направился на запасной аэродром Новосибирска. В итоге судно вынужденно приземлилось в пшеничном поле у села Убинское. На борту находился 161 человек, включая 23 детей и 6 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

— Когда мы уже видели Омск и готовились приземляться в городе, объявили о том, что нас ждёт экстренная посадка. Самолёт сменил курс, никто ничего не понимал. Потом, когда лайнер начал спускаться неизвестно где, нас проконсультировали насчёт эвакуации. Тогда уже всем стало ясно: творится что-то страшное. Многие молились, подбадривали друг друга, кто-то плакал, но в целом все вели себя спокойно. Когда самолёт сел, были крики восторга. Но буквально на долю секунды, потому что салон заполнился дымом. Все побежали к запасным выходам. Стюардессы кричали: "Быстрее! Выходите и бегите подальше от самолёта!" Мы удачно все спустились и убежали в ближайший лесок, — рассказала телеграм-каналу Shot пассажирка Алина Захарова

Аварийная посадка самолёта Airbus-A320". Видео © t.me / SHOT

В телеграм-каналах были опубликованы переговоры двух пилотов самолёта, Сергея Белова и Эдуарда Семенова, перед посадкой. Судя по всему, у авиалайнера отказала гидравлическая система.

— Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.

— Серег, что серьезно?

— Да гидравлика вытекла полностью.

— Вонючий случай!

То, что аварийную посадку пришлось совершать именно из-за отказа гидравлической системы, уже подтвердили врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Среди основных версий, почему отказала гидравлика, рассматриваются неисправность одного из двигателей или возможный пожар.

Видео с места посадки. Видео © t.me / МЧС России

На видео с места посадки можно разглядеть, что шасси самолёта вошли в грунт сантиметров на пятьдесят, двигатель и другие части не получили серьёзных повреждений, уцелел фюзеляж, в районе правого крыла имеются следы возгорания.

Следователи уже возбудили дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание — до двух лет тюрьмы. Свои параллельные расследования ведут также Западно-Сибирская транспортная прокуратура и специально сформированная комиссия Росавиации.













Пассажиры севшего в поле самолёта сейчас находятся в Доме культуры новосибирского села Убинское, где для них подготовили пункт временного размещения. Всех накормили бутербродами и печеньем, двоих отправили на рентген из-за ушибов, ещё двоим понадобилась помощь в связи с приступом астмы и повышенным давлением.

По словам нашего источника в "Уральских авиалиниях", несмотря на серьёзные трудности с транспортировкой судна из села Убинское, его не будут сразу пилить, чтобы утилизировать, а сначала попытаются вывезти с поля, чтобы восстановить.

Пассажиры благодарят пилотов за спасение. Видео © t.me / SHOT

Полная хронология полёта самолёта выглядит так. В 1:14 Airbus A320 вылетел из сочинского аэропорта "Адлер". В 4:43 экипаж доложил в омский аэропорт о проблемах с гидравликой и смене курса. В 5:23 командир Сергей Белов объявил сигнал "Бедствие", потому что запаса топлива хватало лишь на следующие 46 минут. А в 5:44 "Аэробус" благополучно приземлился в поле в 180 километрах от аэропорта Новосибирска.

— Пилоты Airbus A320 приняли верное решение и предотвратили катастрофу, — прокомментировали ситуацию в "Уральских авиалиниях". — При отказе гидравлической системы у самолёта не работают тормозящие заслонки на крыльях. Экипаж опасался, что судну не хватит длины ВПП омского аэропорта, и оно на полной скорости выкатится за её пределы. В итоге, экипаж правильно решил уводить борт в Новосибирск, где полоса на километр длинее. По пути закончилось топливо, и самолёт пришлось экстренно сажать в поле в районе села Убинское. Выполнить такую посадку — это высокое мастерство.





Как стало известно телеграм-каналу SHOT, этот же самый самолёт "Уральских авиалиний" несколько месяцев назад уже сталкивался с техническими проблемами. В январе у судна выявлили неисправность генератора. Но тогда проблему заметили и исправили ещё до взлёта.

Севший в поле Airbus A320 можно назвать устаревшим возрастным самолётом. Он был выпущен в 2004 году, а свой первый полёт совершил 19 с половиной лет назад. В "Уральских авиалиниях" он выполняет рейсы с мая 2013-го, а ранее летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc.

Меж тем, с учётом мировой тенденции формирования авиапарков рейтинг самолетов условно делят на три диапазона: зелёный (молодой авиапарк, средний возраст самолётов до 10 лет), оранжевый (средневозрастной авиапарк, от 10 до 15 лет) и красный (устаревший возрастной авиапарк, свыше 15 лет). По официальным данным "Уральских авиалиний", у них в авиапарке 52 авиалайнера Airbus, их средний возраст — 12 лет. Но на одном из крупнейших порталов об отечественной авиации указана другая цифра — 14,2 лет. То есть уже через год авиапарк "Уральских авиалиний" может перейти в "красные диапозон".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 крупнейших отечественных авиаперевозчиков. У "Аэрофлота" один из самых молодых авиапарков — около 6-7 лет. Средний возраст флотов S7 Airlines, "Победы" и "России", соответственно, порядка 10, пяти и 10 лет. Таким образом, получается, что "Уральские авиалинии" по сравнению с прочими крупнейшими российскими авиакомпаниями используют самые старые самолёты.

Сергей Скуратов, гендиректор и владелец "Уральских авиалиний". Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Открытое акционерное общество «Уральские авиалинии» было образовано в 1993 году. С самого начала авиакомпанию возглавил Сергей Скуратов, ему же принадлежит 90,48% акций. В прошлом году выручка компании составила 89,4 млрд рублей, из них 13,5 млрд рублей — чистая прибыль.

73-летний Сергей Скуратов — представитель династии авиаработников. После окончания лётного училища прошёл все этапы карьерного пути пилота, управляя такими судами как Ан-24, Ан-26, Ил-18, Ту-154 и Ил-86. Потом отучился на командном факультете Академии гражданской авиации и возглавил инспекцию по безопасности полётов на Урале. Накануне Перестройки Скуратов стал командиром Свердловского объединенного авиаотряда. Фактически именно Скуратов в девяностых проводил приватизацию этой организации и разделение её на авиакомпанию и аэрофлот. Таким образом, он и запустил свой личный бизнес — "Уральские авиалинии".

Авторы Егор Пережогин