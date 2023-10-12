Прорывная российская технология: "Совэлмаш" готовится к запуску инжинирингового центра 12 октября, 17:37 Обложка © "Совэлмаш"

Российская инжиниринговая компания "Совэлмаш", разработавшая принцип расчёта совмещённых обмоток для асинхронных и тяговых электродвигателей, готовится к запуску инжинирингового центра, созданного на средства, собранные через краудинвестинг.

Российский инженер-разработчик и основатель компании "Совэлмаш" Дмитрий Дуюнов смог первым в мире решить проблемы асинхронника, дав возможность производителям получить апгрейд самых популярных в мире электроприводов. До него над этой проблемой бились в Советском Союзе и на Западе последние 70 лет, но, несмотря на множество патентов на соединение обмоток, решить задачу не удавалось.

Сегодня на основе запатентованной технологии создаётся высокомаржинальный бизнес на средства частных инвесторов через долевое участие в проекте. При этом участники получат долю в компании на выгодных условиях — по стоимости формирования бизнеса.







Рождение "Славянки"

Видео © "Совэлмаш"

Началось всё, по воспоминаниям Дмитрия Дуюнова, с того, что он ещё в 90-х в подмосковной электричке из газетной заметки "Праведная ярость настоящего учёного" узнал об учёном-изобретателе Николае Яловеге, преподавателе Московского государственного института электронной техники, который тогда как раз бился над апгрейдом асинхронников через совмещение обмоток.

Николай Васильевич смог добиться результатов в отдельном габарите и типе двигателя, создал работающий экспонат, продемонстрировал и доказал, что это действительно работает, что будущее асинхронного привода именно за совмещёнными обмотками. Но ему не удалось разработать принципы применения своего изобретения к другим моделям асинхронников.





Дуюнов, уже на тот момент имея достаточное количество мощностей и компетенций, смог разработать свой способ совмещать обмотки и разработал метод расчёта обмотки для любого асинхронника. Первый электродвигатель, намотанный по методу Дуюнова, установил на одну из насосных станций города Стаханова тогдашний мэр города в рамках эксперимента.

Результаты были настолько заметны, что Дуюнов начал сотрудничать с обмотчиками электродвигателей, обучая их своему методу, позже названному "Славянкой". За несколько десятилетий перемотка фабричного двигателя на "Славянку" стала популярной услугой в ремонтных мастерских по всей России и за рубежом, с помощью неё можно было повысить энергоэффективность и продлить срок службы электромотора. Причём заказывали эту услугу как для работающих электродвигателей, так и для уже вышедших из строя, чтобы дать им вторую жизнь.

С 1995 по 2017 год в России и СНГ было перемотано более 100 000 электродвигателей по методу совмещённых обмоток "Славянка". Все данные собирались и анализировались. Стало очевидным, что прорыв, которого так ждали все производители асинхронников, случился!

Для проведения испытаний создана современная лаборатория. Фото © "Совэлмаш"

От ремонта к своему заводу

От работы с обмотчиками электромоторов Дуюнов перешёл к разработке электрических машин нового поколения по собственной отечественной технологии. Спрос на электродвигатели, спроектированные специально под "Славянку", у производителей уже был. Поскольку модернизированные электроприводы уже активно использовались в общепроме и были установлены даже на электротранспорт, от электровоза в шахтах до электрокаров, участвующих в соревнованиях. Например, "КамАЗ Мастер" попросил лицензионного обмотчика намотать электрогенераторы на свою машину по методу "Славянка".







Подобные разработки стоят дорого, поэтому разработчики решили для коммерциализации технологии создать свою инжиниринговую компанию. Этот подход оказался оптимальным как для участников рынка, нуждающихся в разработках, так и для инвесторов, которых сейчас привлекают ради реализации проекта.









Благодаря частным инвесторам, на деньги которых была создана сертифицированная лаборатория с испытательными стендами, новые образцы электродвигателей увидели свет в 2019-м и доказали преимущества при испытаниях.

Создатели проекта решились и на постройку собственного проектно-конструкторского технологического бюро (ПКТБ), который сегодня завершён уже более чем на 95%. Сдача ПКТБ госкомиссии планируется в конце 2023-го или начале 2024 года. На его мощностях будут разрабатываться энергоэффективные асинхронные электродвигатели нового поколения по запатентованной технологии, в том числе в составе приводов, а также проектироваться соответствующие технологические процессы, специализированная оснастка и станки.

В 2019 году Правительство Москвы поддержало инновационный проект "Совэлмаш", признав его значимость и актуальность. Компании удалось получить статус резидента государственной особой экономической зоны "Технополис "Москва". Под строительство проектно-конструкторского технологического бюро был предоставлен в аренду с правом последующего выкупа земельный участок более 2 га на площадке "Алабушево".

"Совэлмаш" получил и другую господдержку в виде налоговых льгот, коммуникаций, автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также доступа к свободной таможенной зоне.







Производство "Совэлмаш" позволит заменить импортные аналоги асинхронных электродвигателей, что сэкономит российскому бизнесу миллиарды долларов, уверены разработчики технологии. Более того, отечественные двигатели будут существенно превосходить любые импортные аналоги по характеристикам.

Сейчас асинхронные двигатели приходится закупать в Китае или, что гораздо проблемнее и рискованнее, в европейских странах, которые в полной мере участвуют в информационной и санкционной войне против России и не могут выступать надёжными поставщиками. Более того, у того же Siemens энергоэффективный привод, например, класса IE3 стоит в разы больше. Габариты и вес такого привода также сильно увеличены.

Помимо самих электродвигателей "Совэлмаш" будет разрабатывать и выпускать контроллеры к ним и энкодеры. Для этого в уже построенном ПКТБ созданы специальные помещения с воздухоочисткой 7-го класса, это не более семи пылинок на один квадратный метр, что соответствует очень высокому классу помещений для сборки электроники. Даже в Европе сегодня не строят предприятий такого высокого класса, слишком дорого.





Сборка собственных энкодеров позволит заместить импортные компоненты в продукции "Совэлмаш" и удешевит производство двигателей. Большую часть комплектующих в компании уже изготавливают сами или покупают в России. Из компонентов двигателей импортными остаются только подшипники, они закупаются в Китае. Все остальные детали и материалы — российского производства. Например, роторы электродвигателей изготавливаются из отечественного металла на установке вакуумного литья под давлением.

Фото © "Совэлмаш"

Двигатель на 70 миллионов долларов

Чтобы запустить российские инновационные электродвигатели в производство, нужно было решить ещё одну сверхзадачу — привлечь 70 миллионов долларов инвестиций, и привлечь не из фондов, способных засунуть технологию под ковёр или продать её за границу, а у обычных людей, которые не станут лезть в управление инжиниринговым бизнесом.

Видео © "Совэлмаш"

Также создатели компании не стали просить денег у государства. В 2017 году авторы проекта запустили краудинвестинговую IT-платфому, с помощью которой частные инвесторы со всего мира могут вкладывать в этот проект свои средства. За то, что люди поддерживают идею создания бизнеса рублём, они получают инвестиционные доли, которые инициатор проекта обещает обменять на акции предприятия после его преобразования в ПАО.

Схема проста: 100% частных инвестиций равняются 49% будущего предприятия, выраженным в ценных бумагах. 51% "Совэлмаш" оставляет за собой, что гарантирует его заинтересованность в выплате ежегодных дивидендов и при этом позволит сохранить управляемость предприятием. Таким образом предприятие получается устойчивым.







Платформа предусматривает возможность инвестиций от $50, что позволяет присоединяться к проекту как обычным людям, так и участникам бизнес-сообщества. После преобразования компании в публичное акционерное общество (ПАО) состоится эмиссия акций и каждый инвестор получит пакет акций предприятия, пропорциональный своим вложениям.

Акционирование планируется не ранее 2024 года, прежде необходимо сдать объект госкомиссии, ввести его в эксплуатацию, затем выкупить землю под ПКТБ по льготной цене у государства (1% от кадастровой стоимости), и только после этого можно начать оценку всех активов: материальных и нематериальных. А активов у народного предприятия накопилось немало.

Первые дивиденды "Совэлмаш" планирует выплатить по итогу первого года работы, если прибыли на тот момент будет достаточно. Далее дивиденды будут выплачиваться ежегодно. Инвесторы смогут либо продать акции компании с прибылью, либо годами получать с них дивиденды.

Компании удалось заинтересовать десятки тысяч частных инвесторов из 120 стран мира, и весь проект реализуется исключительно на собранные в ходе краудинвестинговой кампании деньги, без государственных субсидий. Это соответствует заявленной позиции компании, которая выступает за то, чтобы дать доступ к владению предприятиями простым людям, а не только крупному капиталу.

В дорожной карте сбора средств и реализации проекта на дату выхода статьи осталось привлечь менее 4% от необходимой суммы. Сейчас в проект заходят счастливчики. Так как риски, что проект не запустится, стремятся к нулю.

Технология совмещённых обмоток "Славянка". Фото © "Совэлмаш"

Фото © "Совэлмаш"

Глобальные перспективы

Инновационная технология "Совэлмаш" уже востребована не только в России, но и на международном рынке. Сегодня среди бизнеса многих стран существует запрос на "зелёные" технологии, где государства хотят при меньших расходах ресурсов получить больше энергии с сохранением надёжности.

Бизнес ищет решения, как сократить затраты на производство машин, в том числе за счёт снижения материалоёмкости и улучшения технологий. А потребители хотят получать более надёжные и качественные товары по доступной цене.

Разработки "Совэлмаша" решают все эти задачи. Например, уже отработанная технология обмотки электродвигателей "Славянка" позволяет модернизировать двигатели первого класса энергоэффективности (IE1), улучшив их показатели вплоть до четвёртого класса энергоэффективности (IE4), при этом не изменяя массо-габаритных размеров самого двигателя и не увеличивая стоимости его производства. "Совэлмаш" ушёл вперёд от зарубежных конкурентов на десятки лет.

По данным сравнительных испытаний фабричных двигателей российского производства, результаты которых опубликованы на сайте "Совэлмаш", перемотка двигателей по технологии "Славянка" даёт от 5% до 40%, в зависимости от модели привода, прироста КПД по сравнению с теми же двигателями с классической обмоткой. Кроме того, обмотка по технологии "Славянка" позволяет добиться более плавного пуска электромотора, что потенциально увеличивает срок его службы. Улучшается сервис-фактор.

Ещё более заметный эффект даст замена старых двигателей на разработанные проектно-конструкторским технологическим бюро "Совэлмаш", они превосходят иностранные аналоги на 2–3 головы.

Принимая во внимание, что в мире ежегодно продаётся более 10 млрд электродвигателей, более 10 000 различных моделей электродвигателей, а парк электродвигателей только России изношен более чем на 70%, работы у "Совэлмаша" будет на долгие годы вперёд, что, предположительно, обеспечит выплату дивидендов своим инвесторам на десятилетия вперед.







Российские технологии — для рынков Азии

На рынках Юго-Восточной Азии российскую компанию "Совэлмаш" знают с 2018 года. Тогда партнёр проекта Виктор Арестов, лицензионный обмотчик, взялся за модернизацию двигателя Y2-90S-6 китайского производства и изготовил модифицированный мотор DA-90S. Результат превзошёл ожидания специалистов. Во время испытаний в Китае DA-90S показал отличный результат, будучи установленным на мотоцикл Rush3 от Denzel. С контроллером Curtis зафиксирована мощность в 8,5 кВт. В результате китайская компания Denzel выбрала двигатели со "Славянкой" DA-95S вместо BLDC для новой версии электробайка Denzel Liberty.











После этого в Китае было создано и налажено производство электрических скутеров и других транспортных средств малого класса с применением моторов, созданных по технологии совмещённых обмоток "Славянка".

Конечно "Совэлмаш" не имеет даже части прибыли с реализации подобных решений, но суть и не в этой "капле в море". Лицензиаты отлично популяризируют технологию, имея на руках уже устаревшую технологию, так как за последние годы разработки "Совэлмаша" сильно ушли вперед. Лицензионные обмотчики хорошо подготовили рынок к открытию "Совэлмаша", а значит, гениальная идея Дуюнова дать возможность всем желающим работать с модернизационным ресурсом "Славянки" состоялась.

В августе 2022 года на одном из крупных заводов Китая началась подготовка к производству ручного электроинструмента от "Совэлмаша". Также в Поднебесной открылась компания, готовая запустить производство инструментов с применением электроприводов на "Славянке", разработанных "Совэлмашем". Сейчас там идут сложные переговоры, так как затея глобальная и ни одна из сторон не хочет уступать. Часть изготовленных китайским заводом компонентов отправляется в Зеленоград, где осуществляется дальнейшая сборка. Готовый электроинструмент будет продаваться в России и странах СНГ под брендом "Совэлмаш", и вот уже это чистая прибыль компании, которую увидят и инвесторы проекта.







Другая часть изделий, изготавливаемых китайскими партнёрами "Совэлмаша", начнёт поставляться на рынки Китая и Европы под брендом китайского производителя на основе лицензионного договора с компанией "Совэлмаш".

Этот проект сегодня находится в стадии переговоров. В Китае даже стали обучать инженеров для работы с российской технологией "Славянка". Причём организована эта работа правительством провинции Weihai.

Фото © "Совэлмаш"

Сотрудничество "Совэлмаша" с партнёрами из Поднебесной сегодня выходит на новый уровень. Как рассказал партнёр "Совэлмаша" и руководитель компании ASPP Weihai Виктор Арестов, компанию пригласили для участия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую помимо России входят такие страны, как Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

"Зона ШОС выбрана неспроста. Мы приглашены туда для расширения сотрудничества инженеров из стран ШОС и в первую очередь из России. Дело в том, что основной соучредитель компании — Валерий Туполев, академик и вице-президент Российской инженерной академии".

Также, по словам Виктора Арестова, "Совэлмаш" ведёт работу с китайским университетом Ханчжоу в области разработки электрических летательных аппаратов. Здесь тоже будут использованы разработки двигателей "Совэлмаша".







Кроме того, "Совэлмаш" совместно с китайскими партнёрами прорабатывает вариант производства аэролодок (аэросаней) с моторами "Славянка". Первая партия этих машин будет собрана с использованием двигателей внутреннего сгорания. На втором этапе возможна замена ДВС на более энергоэффективные двигатели "Славянка". Заказчик для аэролодок уже есть: они предназначаются для спасательных частей и пожарных.

26 августа нынешнего года для переговоров о сотрудничестве с компанией "Совэлмаш" прибыл в Москву вице-президент второй по масштабу китайской автомобилестроительной корпорации BAW.

В "Совэлмаше" уверены, что именно сейчас для компании наступил самый удачный момент, чтобы разрабатываемые ею двигатели заняли перспективную нишу на рынке. Дело в том, что Китай, являющийся мировым лидером по производству моторов, испытывает сложности с поставками сырья и сегодня не может полностью удовлетворить потребности рынка. Это даёт уникальную возможность российскому проекту вывести на международный рынок двигатели отечественного производства и встроиться в международные производственные цепочки.









Конкурентные преимущества российских электродвигателей неоспоримы: они имеют оригинальную конструкцию, более компактные и малошумные. И что сегодня особенно важно — энергоэффективные.

Вражеские следы

Несмотря на оказанную поддержку и достигнутые успехи, находятся и противники развития собственного производства электродвигателей нового поколения в России. "Совэлмаш" становится одним из объектов информационной войны, в Интернете появляются публикации, бездоказательно сравнивающие компанию с "финансовой пирамидой".

Эти тезисы противоречат простейшим фактам. Так, компания в короткие сроки заканчивает строительство проектно-конструкторско-технологического бюро, степень готовности которого сегодня достигает 95%. При этом государство уже вернуло "Совэлмашу" вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 200 млн рублей. Это наглядно демонстрирует прозрачность компании.

Кроме того, "Совэлмаш" участвует в крупных российских и международных выставках, представляя свои инновационные разработки. Так, компания приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2022", где представила более 20 собственных разработок. Часть из них попала в рейтинги лучших инноваций форума по версии СМИ.







Также компания приняла участие во Всероссийском совещании по развитию электрического транспорта в Торгово-промышленной палате РФ и продемонстрировала свои разработки на выставке "ЭлектроТранс-2022", проходившей в Экспоцентре на Красной Пресне, где были представлены двигатели и конечные изделия, в которых применяется технология совмещённых обмоток "Славянка": электромотоцикл, лифтовая лебёдка, лодочный мотор и другие экспонаты.

Цель информационной кампании, которую ведут против "Совэлмаша", похоже, состоит в том, чтобы замедлить запуск инжиниринговой компании, так как она, несомненно, сделает революцию в мире электроприводов. Пострадают десятки крупнейших разработчиков, которые сегодня предлагают свои дорогостоящие решения и не могут конкурировать с "Совэлмашем".

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Авторы Михаил Краснов