6 женских привычек, которые жутко бесят мужчин, а у дам они постоянно в ходу

Отношения — это сложный процесс, в котором не всегда легко разобраться. Мы часто думаем, что делаем всё правильно, но на деле действия могут вызвать у партнёра раздражение и недовольство. В этой статье мы расскажем о шести женских привычках, которые дамы постоянно используют, хотя это так сильно раздражает и бесит их мужчин.

1. Когда девушки строят из себя труднодоступную

Ошибки, которые мешают женщинам находить общий язык с мужчинами. Фото © Shutterstock

Вы думаете, что, если будете играть роль труднодоступной женщины, мужчина станет более заинтересованным и станет за вами бегать. На практике это работает совсем не так. Парни не любят, когда девушки ведут себя неискренне с ними. Если та всегда сдерживает эмоции и притворяется, набивает себе цену, это приводит к разочарованию и недоверию со стороны мужчины. И потом он уходит.

2. Общение намёками

Ещё одна вещь, которая может вызвать раздражение у абсолютно любого мужчины, — намёки. Парни терпеть не могут играть в угадайку, им не нравится, когда половинки не говорят напрямую, о чём они думают, а загадывают загадки. Намёки для мужчин — это слишком сложно, так что постарайтесь быть максимально прямолинейными. Никто не хочет тратить время на шарады. Женщинам уже давно пора понять, что о своих чувствах и желаниях стоит говорить открыто и ясно.

3. Когда девушки стоят из себя дурочек

Что не нравится мужчинам в отношениях: шесть женских привычек. Фото © Shutterstock

Некоторые девушки думают, что мужчины обожают милых глупышек. Где тот человек, который придумал этот стереотип? Все хотят общаться с интересными собеседниками, и мужчины не исключение. Если вы будете строить из себя дурочку, это вызовет у бойфренда раздражение или — в худшем случае — даже отвращение. Будьте собой, показывайте интересы, будьте умными и эрудированными. Впрочем, мудрая женщина знает те редкие случаи, когда можно включить режим глупышки… Но это так, слегка.

4. Наигранный милый голос

Ещё одна вещь, которую мужчины не любят, — наигранная милость. Если вы говорите с партнёром тонким и словно детским голоском, сюсюкаясь, это может показаться парню неискренним и даже раздражающим. Более глубокий взрослый голос, наоборот, вполне вероятно вызовет позитивную реакцию. Особенно если женщина говорит с правильными паузами и интонациями.

5. Девушки с синдромом жертвы

Как не выбесить мужчину: шесть вещей, которых следует избегать. Фото © Shutterstock

Мужчины не любят, когда девушки постоянно жалуются на жизнь или тяжёлую судьбу. Если вы всегда строите из себя жертву, это может оттолкнуть партнёра. Первое время он, разумеется, попытается помочь. Но, не увидя результата, со временем прекратит попытки. Вместо того чтобы жаловаться, попробуйте поискать решения проблем, которые возникают в жизни. Никто не хочет быть спасателем на постоянной основе.

6. Когда специально заставляют мужчин ревновать

Пожалуй, последнее, на чём стоит сделать акцент, — это ревность. Вполне естественное чувство, которое может возникнуть в любых отношениях. Однако мужчины терпеть не могут, когда женщины специально заставляют их ревновать. Это приводит к чувству недоверия и повышенному раздражению. Дамам лучше постараться не использовать ревность как способ контроля над мужчиной. Вместо этого стоит пробовать сосредоточиться на том, как построить с ним крепкие и доверительные отношения.