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14 сентября, 08:01

У актрисы Рамили Искандер нашли кокаин, амфетамин и 2 кг мефедрона

Заслуженную артистку РФ Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона

<p>Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер. ТАСС / Елена Никитченко</p>

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер. ТАСС / Елена Никитченко

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Об этом сообщает источник Лайфа.

По нашим данным, 29 августа во время обыска дома у 46-летней актрисы Российского академического молодёжного театра правоохранители нашли амфетамин и кокаин массой по 0,05 грамма. А под обшивкой двери её авто обнаружили ещё два свёртка с почти 2 кг мефедрона (1996 граммов). Экспертиза уже подтвердила, что найденные вещества — это наркотики.

Рамиля Искандер уже допрошена и отправлена под арест. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

"Не употребляла". Получившая штраф за наркотики Бочкарёва обратилась к подписчикам

"Не употребляла". Получившая штраф за наркотики Бочкарёва обратилась к подписчикам

А ранее в скандал с наркотиками попала ещё одна актриса: Даша Букина из "Счастливы вместе", она же Наталья Бочкарёва. В октябре 2019 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль артистки и предложили ей пройти медицинское освидетельствование, от которого звезда сериала "Счастливы вместе" отказалась. При обыске у неё в нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. Следствие возбудило в отношении Бочкарёвой уголовное дело, а также два административных. На заседании суда актриса признала вину и раскаялась в хранении наркотиков. Суд приговорил её к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на один год и восемь месяцев.

Александра Вишнякова
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