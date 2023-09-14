У актрисы Рамили Искандер нашли кокаин, амфетамин и 2 кг мефедрона

По нашим данным, 29 августа во время обыска дома у 46-летней актрисы Российского академического молодёжного театра правоохранители нашли амфетамин и кокаин массой по 0,05 грамма. А под обшивкой двери её авто обнаружили ещё два свёртка с почти 2 кг мефедрона (1996 граммов). Экспертиза уже подтвердила, что найденные вещества — это наркотики.

А ранее в скандал с наркотиками попала ещё одна актриса: Даша Букина из "Счастливы вместе", она же Наталья Бочкарёва. В октябре 2019 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль артистки и предложили ей пройти медицинское освидетельствование, от которого звезда сериала "Счастливы вместе" отказалась. При обыске у неё в нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. Следствие возбудило в отношении Бочкарёвой уголовное дело, а также два административных. На заседании суда актриса признала вину и раскаялась в хранении наркотиков. Суд приговорил её к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на один год и восемь месяцев.