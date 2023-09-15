Еда, которая убивает: Вся правда о сверхобработанных продуктах — что это, почему нельзя и чем заменить
Чем меньше степень обработки еды, тем она полезнее. Совсем без воздействия на пищу не обойтись, но лучше избегать продуктов, в состав которых входят вредные ингредиенты.
Инфаркт, рак и деменция — вот лишь некоторые последствия употребления в пищу сверхобработанных продуктов. Они буквально окружают нас, и кажется, что без них невозможно прожить. Но это не так: ситуацию можно исправить.
1. Что такое UPF пища
В таких автоматах продаются только сверхобработанные продукты. Фото © Unsplash / Marc Noorman
Почти вся пища — даже домашняя — подвергается обработке. Но сверхобработанные продукты — это худшее, что может быть. Они содержат промышленные вещества и вкусовые добавки, которых нет на кухне. Учёные говорят, что это вообще не еда, а просто "съедобные субстанции".
2. Какой вред для организма наносит употребление сверхобработанных продуктов
Ожирение от постоянного потребления сверхобработанных продуктов — это ещё цветочки. Фото © Unsplash / Towfiqu barbhuiya
Два недавних исследования показали, что такие продукты повышают вероятность инфарктов и инсультов. А ещё — ожирения, рака, диабета, депрессии, деменции и кариеса.
3. Признаки, что вы едите пищу UPF
В чёрный список: какие привычные нам продукты на деле оказываются ядом. Фото © Unsplash / engin akyurt
Чтобы понять, что перед вами сверхобработанный продукт, изучите его состав на упаковке. Эти ингредиенты должны вас насторожить:
- гидролизованные белки, изолят соевого белка, глютен, казеин, сывороточный белок, мясо механической обвалки;
- фруктоза, кукурузный сироп, концентраты фруктовых соков, инвертный сахар, мальтодекстрин, декстроза, лактоза;
- растворимая или нерастворимая клетчатка;
- гидрированное или переэтерифицированное масло;
- ароматизаторы, усилители вкуса, красители, эмульгаторы, эмульгирующие соли, подсластители;
- загустители, пеногасители, пенообразователи, наполнители, карбонизаторы, гелеобразователи, глазирующие вещества.
Примеры сверхобработанных продуктов и таких вредных для организма человека продуктов: газированные напитки, сладости, шоколад, мороженое, печенье, торты, пирожные, сосиски, гамбургеры, готовые пироги, пицца, куриные наггетсы, хлебобулочные изделия, хлопья для завтрака, мюсли, зерновые батончики, ароматизированные йогурты, фруктовые и молочные напитки.
4. Альтернатива вредной еде, которая убивает
Если хотите быть здоровым, не убирайте из рациона грибы. Фото © Unsplash / Thanh Soledas
Полная противоположность сверхобработанных продуктов — необработанная или малообработанная еда:
- свежие, замороженные и сушёные фрукты и овощи;
- молоко, йогурт;
- свежее мясо, рыба;
- зерновые, бобовые;
- грибы;
- яйца;
- мука;
- орехи, семена;
- травы, специи;
- макароны, кускус.
На втором месте — обработанные кулинарные ингредиенты: сливочное и растительное масло, мёд, кленовый сироп, сахар, соль, уксус.
В следующей категории — обработанные продукты: цельнозерновой хлеб, сыр, консервированные овощи, фрукты и рыба, колбасы, солёные и засахаренные орехи.
5. Есть или не есть продукты UPF: Решение
Пища UPF может быть вкусной, но лучше пробовать её на вкус как можно реже. Фото © Unsplash / Robin Stickel
Как отказаться от таких продуктов? Для начала — употреблять их реже и в меньших количествах. Но некоторые эксперты советуют полное воздержание — как в книге Аллена Карра "Лёгкий способ бросить курить". Суть метода — в воспитании чувства отвращения к тому, что наносит вред, и контроле своих порывов.
В первое время после отказа от вредной еды придётся тратить больше денег на питание, потому что полезные продукты дороже. Помогут проверенные книги рецептов: они научат, как приготовить правильные блюда из доступных ингредиентов.
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