Еда, которая убивает: Вся правда о сверхобработанных продуктах — что это, почему нельзя и чем заменить

Инфаркт, рак и деменция — вот лишь некоторые последствия употребления в пищу сверхобработанных продуктов. Они буквально окружают нас, и кажется, что без них невозможно прожить. Но это не так: ситуацию можно исправить.

1. Что такое UPF пища

В таких автоматах продаются только сверхобработанные продукты. Фото © Unsplash / Marc Noorman

Почти вся пища — даже домашняя — подвергается обработке. Но сверхобработанные продукты — это худшее, что может быть. Они содержат промышленные вещества и вкусовые добавки, которых нет на кухне. Учёные говорят, что это вообще не еда, а просто "съедобные субстанции".

2. Какой вред для организма наносит употребление сверхобработанных продуктов

Ожирение от постоянного потребления сверхобработанных продуктов — это ещё цветочки. Фото © Unsplash / Towfiqu barbhuiya

Два недавних исследования показали, что такие продукты повышают вероятность инфарктов и инсультов. А ещё — ожирения, рака, диабета, депрессии, деменции и кариеса.

3. Признаки, что вы едите пищу UPF

В чёрный список: какие привычные нам продукты на деле оказываются ядом. Фото © Unsplash / engin akyurt

Чтобы понять, что перед вами сверхобработанный продукт, изучите его состав на упаковке. Эти ингредиенты должны вас насторожить: гидролизованные белки, изолят соевого белка, глютен, казеин, сывороточный белок, мясо механической обвалки;

фруктоза, кукурузный сироп, концентраты фруктовых соков, инвертный сахар, мальтодекстрин, декстроза, лактоза;

растворимая или нерастворимая клетчатка;

гидрированное или переэтерифицированное масло;

ароматизаторы, усилители вкуса, красители, эмульгаторы, эмульгирующие соли, подсластители;

загустители, пеногасители, пенообразователи, наполнители, карбонизаторы, гелеобразователи, глазирующие вещества.

Примеры сверхобработанных продуктов и таких вредных для организма человека продуктов: газированные напитки, сладости, шоколад, мороженое, печенье, торты, пирожные, сосиски, гамбургеры, готовые пироги, пицца, куриные наггетсы, хлебобулочные изделия, хлопья для завтрака, мюсли, зерновые батончики, ароматизированные йогурты, фруктовые и молочные напитки.

4. Альтернатива вредной еде, которая убивает

Если хотите быть здоровым, не убирайте из рациона грибы. Фото © Unsplash / Thanh Soledas

Полная противоположность сверхобработанных продуктов — необработанная или малообработанная еда: свежие, замороженные и сушёные фрукты и овощи;

молоко, йогурт;

свежее мясо, рыба;

зерновые, бобовые;

грибы;

яйца;

мука;

орехи, семена;

травы, специи;

макароны, кускус.

На втором месте — обработанные кулинарные ингредиенты: сливочное и растительное масло, мёд, кленовый сироп, сахар, соль, уксус.

В следующей категории — обработанные продукты: цельнозерновой хлеб, сыр, консервированные овощи, фрукты и рыба, колбасы, солёные и засахаренные орехи.

5. Есть или не есть продукты UPF: Решение

Пища UPF может быть вкусной, но лучше пробовать её на вкус как можно реже. Фото © Unsplash / Robin Stickel

Как отказаться от таких продуктов? Для начала — употреблять их реже и в меньших количествах. Но некоторые эксперты советуют полное воздержание — как в книге Аллена Карра "Лёгкий способ бросить курить". Суть метода — в воспитании чувства отвращения к тому, что наносит вред, и контроле своих порывов.