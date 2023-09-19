Что не так с математикой: Почему бренды занимаются образованием школьников 19 сентября, 13:09 Президент России Владимир Путин призвал обеспечить доступность подготовки специалистов по математике и информатике начиная со школьных лет. Обложка © ТАСС / Артур Лебедев

Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече со студентами в честь празднования Татьяниного дня призвал обеспечить доступность подготовки специалистов по математике и информатике начиная со школьных лет. Эту задачу глава государства назвал принципиальной. Потребность в таких кадрах признают и российские технологические бренды, которые активно вкладываются в подготовку кадров в этой области. Почему так важно сегодня развивать математику в России, решил выяснить Лайф.

Развитием образовательных программ для школьников по математике в последние годы озаботились крупные российские технологические корпорации. В сентябре "Тинькофф Образование" запустило двухлетний бесплатный онлайн-курс для школьников четвёртых – шестых классов "Математика решает", который предполагает решение нестандартных заданий, не включённых в школьную программу (например, задач на шифрование и кодирование, конфигурацию объектов). Помимо развития у детей логики, критического мышления и творческих способностей, такие курсы позволяют ученикам получить базовые профессиональные знания в сфере IT, а родителям — сэкономить на репетиторах в старших классах. Курс уравнивает возможности школьников из столиц и регионов — учёба у ведущих математиков страны доступна каждому, вне зависимости от города или школы. Свои образовательные программы также разрабатывают такие компании, как "Яндекс", VK и Ozon.

Зачем бренды вкладываются в развитие математики?

Необходимость подготовки кадров в сфере математики и информатики связана с развитием искусственного интеллекта и нейросети. Знание математики является базовым условием для дальнейшего развития первоклассных технических специалистов будущего.

Именно поэтому технологические компании, создающие продукты в сфере IT и искусственного интеллекта, готовят собственные образовательные программы по математике и IT, чтобы в условиях дефицита кадров взращивать и привлекать новых специалистов, сохраняя высокую конкурентоспособность на рынке.

Проблемы в образовании 5–7-х классов в будущем приводят к неуспешной сдаче ЕГЭ. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Например, "Тинькофф Образование" более пяти лет создаёт образовательные курсы для школьников и студентов. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Многие из них смогли поступить на бюджет в престижные вузы вне конкурса, побеждали на международных турнирах и олимпиадах: ВсОШ, ICPC, IOI и других. Ранее программы были направлены только на освоение углублённой программы по математике — олимпиадной математики, алгоритмов и структур данных, машинного и глубокого обучения. Проект "Математика решает", в свою очередь, призван сделать математику доступной для всех.

"Математика нужна не только для олимпиад — она необходима как в повседневной жизни, так и если ребёнок захочет связать свою жизнь с востребованными технологическими профессиями. Мы решили доказать, что математика может быть демократичной, интересной и доступной для всех. Для этого мы привлекли опытных преподавателей и методистов, которые смогли превратить сухую теорию в увлекательное путешествие", — объясняет Станислав Близнюк, председатель правления "Тинькофф".

Математика против санкций

Особенно остро вопрос подготовки кадров в сфере IT встаёт в условиях масштабных санкций, введённых против России, а также ограничений по ввозу технологий. Государство и крупный бизнес как никогда заинтересованы в выпускниках физико-математических и IT-специальностей, предлагая льготные программы, а также всё чаще открывая вакансии специалистам, ориентируясь не на диплом, а на реальные знания. Но подобных мер в долгосрочной перспективе оказывается недостаточно, и технологические бренды ставят перед собой масштабную цель: подготовить кадры для IT со школьной скамьи.

Школьная программа с этой задачей, похоже, не справляется. Несмотря на то что в России есть талантливые математики, показывающие блестящие результаты на международных олимпиадах, с массовой математической подготовкой в общеобразовательных школах дела обстоят не так хорошо.

Более всего беспокойство вызывают результаты обучения учащихся школ пятых – седьмых классов, где возникает чётко выраженная тенденция ухудшения математической подготовки, а доля троечников увеличивается с 20–25% до 40–45%.

Значительная часть семиклассников показывает слабые базовые математические навыки, например умение считать, их уровень подготовки зачастую недостаточен для продолжения обучения не только по математике, но и другим естественно-научным предметам. В некоторых регионах это касается почти половины учащихся. Иначе говоря, именно проблемы в образовании пятых – седьмых классов в первую очередь приводят к неуспешной сдаче ЕГЭ (до 80%).

Сильное снижение уровня матподготовки выпускников средней школы ставит под удар способность России к выпуску квалифицированных кадров. Низкий уровень математической подготовки выпускников школ не позволяет им успешно освоить материал математических дисциплин в вузах и колледжах, особенно по высокотехнологичным специальностям и направлениям подготовки университетов, технических и педагогических вузов. Такое положение вещей ставит под угрозу технологическую и информационную модернизацию России, её наукоёмкое и информационное экономическое развитие. Проблему математической подготовки в средних классах осознают как в высших эшелонах власти России, так и в бизнес-сообществе.

Директор Центра непрерывного математического образования в РФ Иван Ященко считает, что проблемы с массовой математической подготовкой российские школы унаследовали от советского образования. В СССР давали блестящие знания в специализированных физматшколах, но упускали из виду массовое математическое образование, считает эксперт.

В эпоху развития искусственного интеллекта именно знание математики является главным условием для дальнейшего развития первоклассных технических специалистов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Говорить о хорошем массовом математическом образовании (в советских школах) не приходится. В школах давали огромный объём знаний, который приходилось зазубривать и решать механистически. В итоге те, кто умудрялся продраться сквозь этот поток, действительно становились прекрасными специалистами, но огромное количество школьников получали прививку против математики, не любили и не понимали её всю жизнь. В итоговом контроле царила имитация, выпускные экзамены помогали выполнять учителя, а билеты устного экзамена по геометрии массово зубрились без понимания, — отмечает Иван Ященко.

Не стоит думать, что проблема математической подготовки и в целом школьного образования касается только России. Всё больше учеников по всему миру не справляются со школьной программой, и правительства разных стран вынуждены искать пути выхода из ситуации.

В США, например, призывают программу упростить. Во Франции убеждены, что само математическое знание потеряло престиж и нужно срочно вкладываться в популяризацию. Вопреки тенденции к упрощению матподготовки по всему миру, в России до последнего времени пытались усложнить математический курс, даже несмотря на то, что в прошлом году дети в стране массово получили по ОГЭ двойки.

Авторы Михаил Краснов