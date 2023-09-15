Мобильный оператор объединил смартфон и умные часы одним номером впервые в России
К номеру на смартфоне теперь можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. Фото © Oliur / Unsplash
В России внедряют технологию, которая позволит использовать умные часы автономно — без привязки к смартфону. Первым эту возможность реализовал МегаФон. Инновация поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения и использовать мобильный интернет, даже если телефон не рядом или разрядился. Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии. Наконец, этот список пополнила и Россия.
Присоединение умных часов к основному номеру на смартфоне позволяет использовать их в рамках единого тарифа и счёта. Теперь, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth.
"Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился", – комментирует представитель компании Игорь Глебов.
Услуга запущена в пяти регионах страны — Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Постепенно она начнёт появляться и в других регионах России.
Ранее Лайф сообщал, что в России замерили скорость мобильного интернета и выявили лидера. Чтобы оценить покрытие сетей, аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Лидерство сохранил МегаФон (по покрытию сети — второй год подряд, а по скорости мобильного интернета — седьмой). Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.