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В Басманном районе Москвы появятся "вращающиеся" жилые башни

Новый ЖК под названием "Дом 56" появится на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе Москвы, его возведением займётся девелопер Группы ВТБ, один из крупнейших столичных застройщиков — ГК "Галс-девелопмент".

18 сентября, 13:29
<p>ЖК «Дом 56». © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"</p>

ЖК «Дом 56». © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Реклама. ООО "Специализированный застройщик "Галс-Фридриха Энгельса". ИНН: 7714476782.

Проектная декларация на сайте "наш.дом.рф".

Группа компаний "Галс-девелопмент", занимающаяся возведением жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, построит новый ЖК премиум-класса в Басманном районе Москвы. Проект представляет собой три башни высотой 20–23–27 этажей. Общая площадь будущего жилого комплекса 48 тысяч квадратных метров.

Расположится новый ЖК "Дом 56" вблизи станции метро "Бауманская", также неподалёку — сад имени Баумана и Лефортовский парк. Согласно архитектурной концепции, разработанной бюро Pride, жилые башни отличает футуристический внешний облик в стиле параметрической архитектуры. Отсылки к стилю "цифровой эпохи" прослеживаются в пластике фасадов: объёмы зданий скруглены и имеют плавный асимметричный изгиб с оптическим эффектом вращения вокруг своей оси. Фасады украсят металлическими пластинами в оттенках трёх руд — никеля, меди и железа.

ЖК «Дом 56». Архитектурный проект. Фото © Пресс-служба "Галс-девелопмент"

ЖК «Дом 56». Архитектурный проект. Фото © Пресс-служба "Галс-девелопмент"

В ЖК "Дом 56" девелопер предусмотрел множество форматов квартир: от эргономичных студий в 27 квадратных метров до просторных лотов с четырьмя спальнями площадью 130 квадратных метров. В проекте также есть уникальные резиденции: квартиры с потолками 4 метра на верхних этажах, квартиры с террасами на втором этаже, а также лоты с потолками 4,6 метра на первом этаже.

Всего в трёх башнях представлено 510 квартир. В каждой установят окна в пол из прочного закалённого стекла. В двух корпусах будет выполнена дизайнерская чистовая отделка с установкой в том числе сантехники в ванных комнатах и гостевых санузлах. На выбор предлагается два стиля: Smart White в белом оттенке и Casual Grey в светло-серых тонах. Каждое помещение оснастят современными инженерными системами. Для очищения и умягчения воды в квартирах установят фильтры тонкой очистки, а мощные внутрипольные конвекторы обеспечат подачу тепла.

ЖК «Дом 56». Квартиры с террасами на уровне 2 этажа. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

ЖК «Дом 56». Квартиры с террасами на уровне 2 этажа. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Один корпус будет предлагаться без отделки с возможностью объединять квартиры по горизонтали.

Центральная входная группа, объединяющая три башни, имеет премиальную отделку от бюро HAAST. Её главным композиционным элементом станет лобби-гостиная, украшенная живыми растениями и предметами декора. В зоне первого этажа также появятся колясочная, почтовая комната, частный детский клуб с выходом во внутренний двор и места отдыха в галереях, ведущих к башням.

ЖК «Дом 56». Внутренний двор. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

ЖК «Дом 56». Внутренний двор. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Во внутреннем дворе ЖК "Дом 56" будет создано концептуальное пространство в бионическом стиле. Здесь в окружении зелени появятся лаунж-зона со скульптурной перголой и подвесными качелями, детские площадки, зона воркаута. В общественных зонах будет работать беспроводной Wi-Fi.

Для очищения и умягчения воды предусмотрены фильтры тонкой очистки, а мощные внутрипольные конвекторы обеспечат подачу тепла.

ЖК «Дом 56». Торговая галерея на 1 этаже. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

ЖК «Дом 56». Торговая галерея на 1 этаже. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Ввод жилого комплекса "Дом 56" в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Продажи квартир стартуют в октябре 2023 года.

Авторы
Михаил Краснов
Михаил Краснов

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