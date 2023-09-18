В Басманном районе Москвы появятся "вращающиеся" жилые башни Новый ЖК под названием "Дом 56" появится на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе Москвы, его возведением займётся девелопер Группы ВТБ, один из крупнейших столичных застройщиков — ГК "Галс-девелопмент". 18 сентября, 13:29 ЖК «Дом 56». © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

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Группа компаний "Галс-девелопмент", занимающаяся возведением жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, построит новый ЖК премиум-класса в Басманном районе Москвы. Проект представляет собой три башни высотой 20–23–27 этажей. Общая площадь будущего жилого комплекса — 48 тысяч квадратных метров.

Расположится новый ЖК "Дом 56" вблизи станции метро "Бауманская", также неподалёку — сад имени Баумана и Лефортовский парк. Согласно архитектурной концепции, разработанной бюро Pride, жилые башни отличает футуристический внешний облик в стиле параметрической архитектуры. Отсылки к стилю "цифровой эпохи" прослеживаются в пластике фасадов: объёмы зданий скруглены и имеют плавный асимметричный изгиб с оптическим эффектом вращения вокруг своей оси. Фасады украсят металлическими пластинами в оттенках трёх руд — никеля, меди и железа.

ЖК «Дом 56». Архитектурный проект. Фото © Пресс-служба "Галс-девелопмент"

В ЖК "Дом 56" девелопер предусмотрел множество форматов квартир: от эргономичных студий в 27 квадратных метров до просторных лотов с четырьмя спальнями площадью 130 квадратных метров. В проекте также есть уникальные резиденции: квартиры с потолками 4 метра на верхних этажах, квартиры с террасами на втором этаже, а также лоты с потолками 4,6 метра на первом этаже.

Всего в трёх башнях представлено 510 квартир. В каждой установят окна в пол из прочного закалённого стекла. В двух корпусах будет выполнена дизайнерская чистовая отделка с установкой в том числе сантехники в ванных комнатах и гостевых санузлах. На выбор предлагается два стиля: Smart White в белом оттенке и Casual Grey в светло-серых тонах. Каждое помещение оснастят современными инженерными системами. Для очищения и умягчения воды в квартирах установят фильтры тонкой очистки, а мощные внутрипольные конвекторы обеспечат подачу тепла.

ЖК «Дом 56». Квартиры с террасами на уровне 2 этажа. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Один корпус будет предлагаться без отделки с возможностью объединять квартиры по горизонтали.

Центральная входная группа, объединяющая три башни, имеет премиальную отделку от бюро HAAST. Её главным композиционным элементом станет лобби-гостиная, украшенная живыми растениями и предметами декора. В зоне первого этажа также появятся колясочная, почтовая комната, частный детский клуб с выходом во внутренний двор и места отдыха в галереях, ведущих к башням.

ЖК «Дом 56». Внутренний двор. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Во внутреннем дворе ЖК "Дом 56" будет создано концептуальное пространство в бионическом стиле. Здесь в окружении зелени появятся лаунж-зона со скульптурной перголой и подвесными качелями, детские площадки, зона воркаута. В общественных зонах будет работать беспроводной Wi-Fi.

Для очищения и умягчения воды предусмотрены фильтры тонкой очистки, а мощные внутрипольные конвекторы обеспечат подачу тепла.

ЖК «Дом 56». Торговая галерея на 1 этаже. Фото © Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Ввод жилого комплекса "Дом 56" в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Продажи квартир стартуют в октябре 2023 года.

Авторы Михаил Краснов