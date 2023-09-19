7 фактов о праздновании Дня Интернета в России, о которых вы не знали Некоторые россияне считают "нашим" Днём Интернета 19 сентября — день регистрации и появления записи о домене .su (Soviet Union) для СССР. Но на самом деле дат, посвящённых Всемирной паутине, в календаре сразу несколько. Life.ru расскажет о каждой из них. 18 сентября, 21:01 Календарь праздников на 2023 год насчитывает пять дат, которые связаны со Всемирной паутиной и так или иначе отсылают ко Дню Интернета. Фото © John Schnobrich / Unsplash

Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневности, проникая во все сферы деятельности, включая коммуникацию, информационный обмен, бизнес, образование, развлечения и многое другое. Одним из основных значений Интернета является его роль в обеспечении свободного доступа к информации. С помощью поисковых систем пользователи могут находить ответы почти на любые вопросы, изучать новые темы, получать актуальные новости и так далее. Это позволяет людям расширять свои знания и быть информированными о происходящих событиях.

Интернет предоставляет широкий спектр инструментов для общения и связи с другими людьми по всему миру. С помощью электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и видеозвонков люди могут общаться, преодолевая географические и языковые барьеры. Это позволяет нам поддерживать связь с друзьями и семьёй, делиться информацией и идеями, а также участвовать в глобальных дискуссиях.

Интернет играет большую роль в экономике и бизнесе. Он предоставляет огромные возможности для развития онлайн-торговли, рекламы, финансовых услуг и других видов деятельности, позволяет компаниям достигать широкой аудитории потенциальных клиентов, упрощает процессы продажи и доставки товаров, а также способствует развитию новых бизнес-моделей. Благодаря Интернету возникают новые возможности для предпринимателей, стартапов и малого бизнеса.

По последним статистическим данным, в 2023 году число пользователей Интернета во всём мире достигло 5,16 млрд человек. Это 64,4% от всей численности населения нашей планеты. Из них 1,5 млрд приходится на Китай, 692 млн — на Индию, 311,3 млн — на США. В среднем пользователи Интернета проводят в Сети 6 часов 58 минут каждый день. Это более 2,5 тыс. часов в год на человека. Наиболее активные пользователи — жители Филиппин, наименее активные — Японии. В России сейчас насчитывается 127,6 млн интернет-пользователей, наша страна входит в первую десятку стран по этому показателю.

Конечно, такая большая популярность Интернета не могла не вызвать желания учредить специальный праздник в его честь. И такой праздник действительно есть, а в России он даже не один! Давайте разберёмся, как отмечают День Интернета и другие связанные с ним даты в 2023 году у нас в стране и во всём мире.

В России насчитывается более 127 миллионов интернет-пользователей. Фото © Thomas Jensen / Unsplash

4 апреля — Международный день Интернета. Святые покровители и ошибка 404

А вы знаете, что у Интернета есть свой небесный покровитель? Как бы это необычно ни звучало, но сейчас таковым считается святой Исидор Севильский, ко дню преставления которого 4 апреля был приурочен Международный день Интернета. Праздник в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. И это неслучайно: католическая церковь объявила Интернет сокровищницей человеческих знаний.

Католический святой Исидор Севильский (Saint Isidore of Seville, ок. 560 – 4 апреля 636), епископ Севильский, получил известность не только благодаря своему благочестию, но и любви к наукам. Он первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Исидор Севильский является автором 20-томного труда "Этимология" (Etymologiae), по сути, первой в мире энциклопедии. В ней с целью объяснения смысла и происхождения слов учёный собрал огромный материал, охватывающий всю сумму знаний той эпохи.

Хотя праздник Международного дня Интернета 4 апреля неофициальный, а Исидор Севильский ещё не "утверждён на должность" небесного покровителя Интернета (возможно, в будущем появятся другие святые покровители), его кандидатура как создателя первой энциклопедии знаний, аналогом которой, по сути, является современный Интернет, представляется наиболее предпочтительной. А дата календаря 4 апреля, 4.04, перекликающаяся с хорошо известной всем ошибкой 404, создаёт прекрасную предпосылку для укрепления традиций празднования этого дня.

30 сентября — День Интернета в России

Надо отметить, что на международном уровне праздник, посвящённый Интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября.

Именно в этот день в 1998 году во время встречи фирм IT Infoart Stars (Х. Арушанов), "Совинтел" (И. Семенюк) и "УСП Компьюлинк" (Д. Алтухов) было высказано предложение о ежегодном праздновании Дня Интернета в России и проведении "переписи населения русскоязычного Интернета". По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имели миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском "Президент-отеле" с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств. С этого момента началось ежегодное празднование события.

С самого начала праздник отмечали широкими торжествами с большой конкурсной программой и онлайн-включениями. Во время проведения онлайн-мероприятий к московским фирмам присоединялись и IT-компании из других городов России, бывших стран СНГ, а также Франции, Германии, Таиланда. Сейчас мероприятия проходят более скромно. В этот день по Сети расходятся поздравительные открытки, на блогах и форумах звучат стихи.

В России День Интернета ежегодно отмечается 30 сентября. Фото © NASA / Unsplash

19 сентября — День домена .su

Некоторые россияне считают "нашим" Днём Интернета 19 сентября — день регистрации и появления записи о домене .su (Soviet Union) для СССР. Заглянем в историю.

28 августа 1990 года сеть "Релком", объединявшая Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, ИПК Минавтопрома и ряд других организаций в крупных городах СССР усилиями программистов из кооператива "Демос" была подключена к Всемирной паутине. Таким образом, СССР смог "увидеть" сетевые ресурсы. Конечно, Интернет тогда был совсем не таким, как сейчас, но всё же...

Менее чем через месяц после организации первого модемного подключения к Финляндии один из основателей "Демоса" — молодой программист Вадим Антонов — зарегистрировал в базе данных Международного информационного центра (InterNIC) домен первого уровня .su (от Soviet Union — Советский Союз). Таким образом, пользователи Сети смогли "увидеть" СССР. Компьютер, обслуживавший первый домен Советского Союза, был оснащён процессором Intel 486DX с тактовой частотой 25 мегагерц. По тем временам это был компьютер мечты.

7 апреля — День Рунета

Однако официальным Днём Рунета принято всё же считать 7 апреля. Именно в этот день в 1994 году был создан и закреплён за Россией национальный домен верхнего уровня, выделенный для конкретной страны, — .ru. А ранее, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано соглашение "О порядке администрирования зоны .ru".

Начиная с 7 апреля 1994 года Россия была официально признана государством, представленным в Интернете. В настоящее время домен .ru продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире — в нём зарегистрировано более пяти миллионов доменных имён, и эта цифра постоянно растёт.

Сегодня в Российской Федерации существует ещё один национальный домен верхнего уровня — .рф. Это первый в Интернете кириллический домен. Отличием от введённого ранее домена .ru является то, что в домене .рф все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года и сначала была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год — в ноябре 2010-го.

17 мая — День стандарта WWW

Во многих странах, и в России в том числе, Днём рождения Всемирной паутины считают дату 17 мая. В этот день в 1991 году официально был утверждён стандарт для её страниц WWW, World Wide Web. Изобретение Интернета стало ещё одним скачком в развитии информационных технологий. Эта система позволила связать между собой множество страниц на сайтах, находящихся на серверах, разбросанных по всему миру.

С появлением специальных программ, т. е. браузеров, открывающих эти страницы, Сеть стала быстро развиваться и ежесекундно наполняться новым контентом. В июне 2011 года ООН приняла резолюцию, которая отнесла доступ в Интернет к базовым правам человека. В современных реалиях без возможности пользоваться Сетью, действительно, невозможно представить себе жизнь большинства людей. Отдавая дань без преувеличения величайшему изобретению человечества, 17 мая во всём мире празднуется День рождения Интернета.

Интересные факты об Интернете

Когда появился Интернет?

Днём начала работы Интернета принято считать 29 октября 1969 года. В этот день были переданы первые данные с помощью военно-научной сети Arpanet ("Арпанет"). В 1973 году доступ к этой сети получили первые зарубежные пользователи из Великобритании и Скандинавии.

Кто придумал Интернет?

Изобретателем Интернета принято считать Тимоти Джона Бернерса-Ли. Первым шагом к изобретению стала программа "Энквайр", написанная Бернерсом-Ли во время его работы в Европейском совете по ядерным исследованиям в начале 80-х годов прошлого столетия.

Отличаются ли Интернет и Всемирная паутина?

Основные отличия между Всемирной паутиной и Интернетом заключаются в том, что Всемирная паутина — это часть Интернета, которая состоит из связанных между собой веб-сайтов с гиперссылками, в то время как Интернет является глобальной сетью компьютеров, обменивающихся информацией и коммуницирующих друг с другом с помощью стандартных протоколов. Интернет без Всемирной паутины функционировать сможет, а Всемирная паутина без Интернета — нет.

Когда и где появился первый в мире веб-сайт?

Первый в мире веб-сайт появился в Швейцарии. Он начал работу 6 августа 1991 года и работает до сих пор.

Какой сайт самый большой?

Самый большой веб-сайт по объёму трафика — Netflix. Он съедает почти 15% мировой передачи данных.

О чём был первый видеоролик, размещённый на YouTube?

На первом ролике, загруженном в YouTube, основатель видеоплатформы и один из разработчиков PayPal Джавед Карим изучает слонов в зоопарке.

Первое видео на YouTube было загружено одним из основателей сервиса Джаведом Каримом (Jawed Karim) 23 апреля 2005 года. Видео © YouTube / jawed

Есть ли у Интернета свои хранители? Или это конспирология?

Да, такие хранители есть. Интернет охраняют семь реальных человек, у каждого есть ключ, который позволяет перезапустить Всемирную сеть в случае её захвата или технологической катастрофы. Однако эксперты уверены, что Интернет нельзя отключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.

Авторы Андрей Соколов