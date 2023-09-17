Американские радиоуправляемые бомбы не смогли уйти от российской ПВО
Минобороны: Средства ПВО РФ перехватили две радиоуправляемые бомбы JDAM
Две радиоуправляемые бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (все американского производства) перехватили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Количество уничтоженной техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
Помимо того, российская ПВО перехватила 28 украинских дронов в районах населённых пунктов Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Раденск Херсонской области, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области.
ТАСС / Николай Гынгазов