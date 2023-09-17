Американские радиоуправляемые бомбы не смогли уйти от российской ПВО

Две радиоуправляемые бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (все американского производства) перехватили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.