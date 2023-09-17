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17 сентября, 11:24

Американские радиоуправляемые бомбы не смогли уйти от российской ПВО

Минобороны: Средства ПВО РФ перехватили две радиоуправляемые бомбы JDAM

Две радиоуправляемые бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (все американского производства) перехватили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Количество уничтоженной техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны

Количество уничтоженной техники ВСУ с начала СВО. Фото © Telegram / Минобороны

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.

Помимо того, российская ПВО перехватила 28 украинских дронов в районах населённых пунктов Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Раденск Херсонской области, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов

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