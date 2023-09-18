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18 сентября, 01:28

Глава УЕФА рассказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол

Чеферин: Россия вернётся в еврофутбол после завершения украинского конфликта

Российские сборные и клубы будут вновь допущены к европейским соревнованиям только после завершения украинского конфликта. Об этом изданию Sportklub рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Россия вернётся в [европейский] футбол только после окончания ситуации на Украине", — подчеркнул Чеферин.

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Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах.

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ТАСС / MIGUEL A. LOPES

Анатолий Симоненко
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