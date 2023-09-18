Глава УЕФА рассказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол

Российские сборные и клубы будут вновь допущены к европейским соревнованиям только после завершения украинского конфликта. Об этом изданию Sportklub рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Россия вернётся в [европейский] футбол только после окончания ситуации на Украине", — подчеркнул Чеферин.