Глава УЕФА рассказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол
Чеферин: Россия вернётся в еврофутбол после завершения украинского конфликта
Российские сборные и клубы будут вновь допущены к европейским соревнованиям только после завершения украинского конфликта. Об этом изданию Sportklub рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
"Россия вернётся в [европейский] футбол только после окончания ситуации на Украине", — подчеркнул Чеферин.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах.
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ТАСС / MIGUEL A. LOPES