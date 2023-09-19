От палки до пушки: история развития оружия в честь Дня оружейника День оружейника появился в нашей стране в 2010 году по инициативе Михаила Тимофеевича Калашникова — создателя легендарного автомата АК-47. С тех пор профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности отмечается ежегодно 19 сентября. 18 сентября, 21:01 Каждый год 19 сентября в России празднуют День оружейника, и 2023 год не будет исключением. На фото — памятник конструктору Калашникову в Москве © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

19 сентября в России отмечают День оружейника — профессиональный праздник работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, конструкторов и инженеров, которые разрабатывают и создают новые виды вооружений, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением славных традиций русского оружия. Дата праздника фиксированная и выходным днём не является. В 2023 году День оружейника приходится на вторник.

История и традиции праздника Дня оружейника

История праздника началась в 2010 году, когда на встрече с работниками оборонного предприятия "Ижмаш" в городе Ижевске Владимир Путин (занимающий в то время должность председателя российского правительства) возле стенда с различными модификациями знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым. Во время той беседы Калашников попросил Путина учредить День российского оружейника.

Мы стремимся делать всё, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений. Просим Вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников обратился к Путину легендарный Калашников

С подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников, а 3 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ № 1578, который устанавливал новый профессиональный праздник "в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости государства".

Датой торжества определили 19 сентября. Месяц был выбран, потому что в исторических источниках в сентябре 1508 года впервые упоминается пост оружничего — главы "оружничей" палаты, центра производства и хранения оружия в Московском Кремле. А дату праздника решили совместить с днём почитания архистратига небесного воинства Архангела Михаила, который считается покровителем оружейников. Вот так получилось, что День оружейника в России стали отмечать 19 сентября.

День оружейника: Традиции праздника

День оружейника — молодой праздник, в этом году его будут отмечать в 11-й раз. Тем не менее праздник успел обзавестись своими традициями. Его отмечают по всей стране, но наиболее широко — в городах, связанных с оборонным производством. Самые широкие торжественные мероприятия в честь этого дня проходят в Ижевске — на родине автомата АК-47 — и Туле, где находится один из старейших заводов по производству оружия. И хотя День оружейника не является дополнительным выходным днём, 19 сентября в этих городах проводят концерты, парады и выставки военной техники. Дневную программу обычно завершает праздничный салют.

Основная цель празднования Дня оружейника — признание важности труда работников оружейной отрасли, а также повышение общественного интереса к этой важной сфере деятельности. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как выставки, конкурсы, конференции и торжественные собрания, посвящённые достижениям и инновациям в области оружейного производства. Как и предполагал конструктор Калашников, День оружейника стал площадкой для обмена опытом и знаниями между специалистами отечественной оружейной промышленности. На конференциях и семинарах обсуждаются актуальные вопросы, связанные с разработкой новых видов оружия, его модернизацией и применением.

История развития оружия: от палки до атомной бомбы

Первобытный человек издревле сталкивался с необходимостью охоты на диких животных и обороны от врагов-соперников. Тогда для этих целей в ход шли обыкновенные палки и камни. Со временем человек смекнул, что, если палку заострить, а камень обтесать, охотиться и обороняться можно куда эффективнее. Мы не знаем, занимались ли изготовлением каменного и деревянного оружия все члены племени или уже тогда были "специалисты". Несомненно одно: профессия оружейника возникла на самых ранних этапах развития человеческого общества и является одной из самых древних.

Древнейшие копья, которые нашли археологи, имеют возраст 300 тысяч лет, а наконечники для стрел относятся к раннему палеолиту. Позже появилось каменное оружие. В различных регионах мира были найдены многочисленные каменные топоры, каменные наконечники стрел и копий. Использовалось и оружие из дерева, например палицы, а также костяное оружие.

Древние каменные орудия (Северная Америка) © U.S. National Park Service, Mississippi River Mussels

В начале античного периода у древних эллинов и египтян появились бронзовые мечи и щиты. Затем оружие стали изготавливать из более прочного железа. Вооружение воинов Древнего мира делилось на оружие ближнего боя (мечи, секиры, копья) и метательное оружие (луки, рогатки, пращи, дротики). В этот период, кроме ручного оружия, стали использовать и различные осадные машины: баллисты, катапульты, тараны. Вместе с баллистами появились и первые арбалеты.

Уже в конце эпохи Древнего мира появились тяжеловооружённые катафрактарии, ставшие прообразом тяжеловооружённых рыцарей классического Средневековья. Соответственно, понадобилось оружие, способное бороться с тяжеловооружёнными всадниками. Основными типами вооружения в этот период были: холодное оружие ближнего боя, метательное оружие и осадное оружие. Из холодного оружия наиболее распространены были мечи, кинжалы и боевые пики. Появляются различные сабли, шпаги, рапиры, а из метательного оружия большое распространение получили луки и арбалеты.

И всё же тяжеловооружённые всадники, закованные в броню, главенствовали на поле боя. Но лишь до тех пор, пока не появилось огнестрельное оружие. Произошло это в конце Средних веков. К огнестрельному оружию, появившемуся в тот период, можно отнести мушкеты, аркебузы, пищали, а также пушки и бомбарды. В арсенале осадного оружия тогда были как те же баллисты, катапульты, тараны, требушеты, так и первые образцы осадной артиллерии.

Огнестрельное оружие постоянно совершенствовалось и вскоре полностью вытеснило метательное. В то же время произошло окончательное разделение огнестрельного оружия на ручное и артиллерию. К ручному относились пистолеты, ружья, мушкеты, а в артиллерии, помимо небольших пушек, появились тяжёлые дальнобойные орудия.

Картина, изображающая армию Типу Султана, сражающуюся с британскими войсками с помощью майсорских ракет. Чарльз Х. Хаббелл (1898–1971) © nasa.gov

Особый толчок к модернизации вооружения дала Гражданская война в США. Появилось многозарядное нарезное стрелковое оружие, заряжаемое с казны (одним из первых образцов стала винтовка Спенсера), а также казнозарядная нарезная артиллерия. Как следствие, увеличилась скорострельность и дальность стрельбы. Во время Англо-бурской войны (1899–1902 гг.) стали широко применяться пулемёты, (пулемёт был изобретён Хайрамом Максимом в 1883 году), а на железнодорожных путях появились первые бронепоезда.

Первая мировая война (1914–1918 гг.) дала толчок развитию военной авиации, на поле боя вышли первые танки, а также стало использоваться химическое оружие. В арсенале военных моряков появляются морские мины и торпеды, начинают применяться подводные лодки. Все эти вооружения продолжали совершенствоваться и во время Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Танки из средства поддержки пехоты превратились в бронетанковые войска, сыгравшие решающую роль во многих сражениях. Авиация разделилась на истребительную и бомбардировочную, штурмовую и разведывательную, а также на фронтовую и дальнюю. Из стрелкового оружия большую популярность получили автоматы. На море усилилась роль подводного флота. Важное значение приобрели авианосцы.

В 1945 году Соединённые Штаты впервые применили ядерное оружие, сбросив две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Атомное оружие на данный момент является самым мощным и разрушительным оружием массового поражения. Оно основано на огромной энергии, получаемой от ядерных реакций деления (ядерное оружие) или сочетания реакций деления и синтеза (термоядерное оружие). Оба типа бомб выделяют большое количество энергии из относительно небольшого количества вещества: одно ядерное устройство размером с обычную бомбу может разрушить целый город действием мощной ударной волны, светового излучения и проникающей радиации. Атомное оружие столь разрушительно и влечёт за своим применением столько опасных последствий, что ведущие мировые державы приложили немало усилий, чтобы заключить договоры, исключающие применение этого вида оружия. Насколько эти договоры будут выполняться, покажет история.

Современные виды вооружений, над которыми трудятся оружейники мира и России

Современные виды вооружений, разрабатываемые в мире и в России, охватывают широкий спектр технологий и систем, предназначенных для обеспечения эффективности военных операций. К их основным видам можно отнести следующие:

БПЛА "Байрактар-ТБ2" (Турция), сбитый в районе н.п. Сватово, ЛНР, представленный на выставке трофейной техники на военно-техническом форуме "Армия-2023". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

1. Беспилотные летательные аппараты: являются одной из наиболее активно развивающихся областей военной технологии. Они представляют собой автономные или дистанционно управляемые летательные аппараты, которые могут выполнять различные задачи, начиная от разведки и наблюдения до нанесения ударов по земле или воздушным целям. В последние годы разработка БПЛА стала особенно активной как в мире, так и в России. В РФ были созданы такие системы, как "Орлан-10", "Байкал" и "Искандер-М".

2. Кибервооружение: в связи с развитием информационных технологий и компьютерных сетей кибервооружение стало одной из наиболее важных областей разработки вооружений. Кибервооружение включает в себя различные виды программного обеспечения, алгоритмы и технологии, которые используются для атак и защиты информационных систем. В России были разработаны такие системы, как "Касперский", "Дракон" и "Кибершпага".

3. Гиперзвуковое оружие: относится к классу вооружений, способных достигать скоростей свыше пяти звуковых скоростей (Мах 5). Это позволяет им маневрировать в атмосфере и обходить системы противовоздушной обороны. В России активно разрабатывается гиперзвуковое оружие, такое как ракетная система "Авангард" и гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

4. Робототехника: она играет всё более важную роль в современных военных операциях. Разработка роботов и автономных систем позволяет снизить риски для жизни солдат и повысить эффективность боевых действий. В России были созданы различные типы военных роботов, такие как "Уран-9" и "Армата".

5. Ракетные системы: являются одним из основных видов вооружений, разрабатываемых в мире и в России. Включают в себя различные типы ракет — от баллистических до крылатых, с дальностью поражения от нескольких километров до межконтинентальных. В России были разработаны такие системы, как "Тополь-М", "Ярс" и "Сармат".

6. Электромагнитное оружие: такое оружие использует электромагнитные поля для поражения целей. Это может быть как непосредственное поражение электрическим разрядом, так и нарушение работы электроники или коммуникаций противника. В мире проводятся исследования по созданию такого оружия, но пока оно находится на стадии разработки.

7. Лазерное оружие: такое оружие использует лазерные лучи для поражения целей. Оно может быть использовано как для нанесения ударов по наземным и воздушным целям, так и для защиты от ракет и дронов. В России проводятся исследования по созданию лазерного оружия, но его широкое применение пока не достигнуто.

Лидеры в производстве оружия: какие страны находятся во главе списка

В производстве оружия существует несколько стран, которые являются лидерами в этой отрасли. Они обладают высоким уровнем технологического развития, мощными военно-промышленными комплексами и значительными финансовыми ресурсами.

1. Соединённые Штаты Америки: являются крупнейшим производителем оружия в мире. Они имеют развитую военно-промышленную базу и широкий спектр вооружений, включая авиацию, ракетные системы, боеприпасы и другие виды оружия. В США находятся такие крупные оборонные компании, как Lockheed Martin, Boeing и Raytheon.

Гаубица М777 155 мм (США), захваченная в г. Лисичанске, ЛНР, представленная на выставке трофейной техники на военно-техническом форуме "Армия-2023". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

2. Российская Федерация: является одной из ведущих стран в производстве оружия. Она имеет мощную оборонную промышленность и производит широкий спектр вооружений, включая танки, ракетные системы, авиацию и корабли. Российские оборонные компании, такие как Almaz-Antey, Sukhoi и Kalashnikov, известны своими инновационными разработками.

3. Китайская Народная Республика: ещё одна страна – лидер в производстве оружия — Китай. Он имеет крупную военно-промышленную базу и производит широкий спектр вооружений, включая ракетные системы, боеприпасы, авиацию и корабли. Китайские оборонные компании, такие как China North Industries Group Corporation (Norinco), Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), активно разрабатывают новые технологии и оружейные системы.

4. Франция: является одной из ведущих стран в производстве оружия. Она имеет развитую оборонную промышленность и выпускает широкий спектр вооружений, включая авиацию, ракетные системы, боеприпасы и корабли. Французские оборонные компании, такие как Dassault Aviation, Thales Group и Nexter Systems, занимают лидирующие позиции в оборонной отрасли.

5. Великобритания: опережает многие страны в производстве вооружений, в их числе авиация, ракетные системы, боеприпасы и корабли. Британские оборонные компании, такие как BAE Systems, Rolls-Royce и QinetiQ, являются ключевыми игроками на мировом рынке оружия.

Британский бронеавтомобиль Husky TSV, захваченный в с. Новодонецкое, ДНР, на выставке трофейной техники на военно-техническом форуме "Армия-2023". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

6. Германия: является одним из несомненных лидеров в производстве оружия. В стране имеется развитая оборонная промышленность, способная производить широкий спектр вооружений, включая авиацию, ракетные системы, боеприпасы и корабли. Немецкие оборонные компании, такие как Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann и Airbus Defence and Space, известны своими технологическими достижениями.

Это лишь некоторые из стран – лидеров в производстве оружия. Существует также ряд других государств, которые активно занимаются этой отраслью и имеют значительное влияние на мировом рынке оружия.

Поздравления ко Дню оружейника

В прозе

"С Днём оружейника вас, коллеги. Примите искренние поздравления в этот день! Спасибо, что чтите оружейные традиции и каждый день вносите свой вклад в общее дело — мир и спокойствие в стране. Пусть профессиональная хватка не слабеет, успех будет постоянным спутником, а счастье и любовь никогда не покинут ваши сердца".

"С Днём оружейника всех тех, чья профессия связана с созданием оружия. Вы творите великое дело в отношении защиты безопасности, ведь без вас не было бы ни армии, ни правоохранительных органов, что стоят на страже порядка. Не говоря уже о том, что охотники ценят вас не меньше всех остальных. Поздравляем и желаем успехов во всём!"

"Поздравляю с Днём оружейника и хочу пожелать помнить и достойно чтить традиции оружия, с каждым днём вносить весомый вклад в развитие оружейного дела, не упускать ни единой детали и ни одной мелочи в обеспечении безопасности и обороны страны с помощью мощных и надёжных средств вооружения".

... И в стихах!

Устроен мир вот так, чтоб с уважением К нам относились все из-за бугра, Работает российский оружейник Без устали от ночи до утра.

Его заслуга в точности и силе, Чтоб завтра сделать лучше, чем вчера, Поздравим оружейников России, Во славу троекратное "Ура"!

Авторы Андрей Соколов