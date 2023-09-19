"Вселенная пытается что-то сказать": Астрофизики сопоставили данные наблюдений и пришли к загадочному выводу По некоторым "косвенным" признакам учёные видят нечто очень странное в крупномасштабной структуре Вселенной. 18 сентября, 22:44 Компьютерная модель крупномасштабной структуры Вселенной. Обложка © cfa.harvard.edu

Наверное, большинство людей видели хотя бы один вот такой анимационный ролик, который одновременно и вызывает восхищение, и, возможно, наводит некоторую жуть: мы с вами вплетены в ткань великой космической паутины. Притом по большей части эта ткань невидима: нити, вдоль которых протягиваются сверкающие во тьме галактики, состоят в основном из так называемой тёмной материи — материи, которую не видно, но которая раз в пять массивнее всех галактик Вселенной, вместе взятых. Именно её гравитация и удерживает эти галактики. Тёмная материя — основа, каркас всей этой космической архитектуры. Можно сказать, галактики — это лишь небольшое украшение великолепной и неведомой по своей природе ткани.

Невольно возникает вопрос: как человеческому уму удалось объять такой масштаб, как мы, земляне, смогли увидеть эту фантастическую картину? Началось это ещё около сотни лет назад, когда выяснилось, что таких галактик, как наш родной Млечный Путь, и таких, которые на него совершенно непохожи, бесчисленное множество. И они друг от друга удаляются всё быстрее и быстрее: Вселенная расширяется под действием таинственной "антигравитации" — какой-то, на наш взгляд, сверхъестественной силы, которой обладает загадочная "тёмная энергия". Эта энергия составляет порядка 70–75% всего, что есть во Вселенной. Далее выяснилось, что в любой галактике заключено в несколько раз больше массы, чем масса всех её звёзд и чёрных дыр, вместе взятых, и учёные поняли, что есть скрытая масса — тёмная материя. Она, по подсчётам, представляет собой процентов 20 всего сущего. И оставшиеся процента четыре — всё то, что мы видим: галактики, звёзды, планеты, и как минимум на одной из этих планет — мыслящие существа, которые хотят понять, где и для чего они очутились.

То, что между раздуваемыми тёмной энергией пустотами переплетаются нити обладающего гравитацией вещества, сначала учёные увидели "в уме". Одной из ключевых фигур в познании крупномасштабной структуры Вселенной был советский физик Яков Зельдович, с которым, надо сказать, неоднократно встречался Стивен Хокинг в те времена, когда о легендарном теперь британском космологе ещё мало кто знал. А потом построенная физиками чисто умозрительная картина стала подтверждаться наблюдениями. Вот, к примеру, одно из них — скопление из полутора, а может быть, и двух тысяч галактик в созвездии Девы без малого в 500 миллионах световых лет от нас. Как видно, около него ещё несколько галактических скоплений поменьше, и они вместе с нашей Местной группой (которая состоит из Млечного пути и Андромеды с их многочисленными карликовыми галактиками – спутниками) образуют Местное сверхскопление.

Галактическое скопление Девы. Фото © Wikipedia / Александр Антонов

Поблизости от него, в созвездии Волосы Вероники, наблюдается ещё одно подобное сверхскопление. Видны и многие другие. И если продолжать "увеличивать масштаб", то получается вот такая плоская, невероятных размеров структура, состоящая из галактических нитей, на пересечениях которых расположены "узлы", гигантские сгустки из галактик. "Великая стена".

Крупномасштабная структура Вселенной "Великая стена CfA2". Фото © Wikipedia / Pablo Carlos Budassi

Из подобных "великих стен" и построена Вселенная, которая доступна нам для наблюдения в радиусе около 46 миллиардов световых лет и которая существует около 13 миллиардов лет. А поскольку, заглядывая в Космос, мы заглядываем в прошлое, то по состоянию вселенской паутины можно составить представление, как она формировалась и пришла к тому состоянию, в котором сейчас. Как объясняют астрофизики из Университета Мичигана, каждый сгусток видимой и понятной нам материи со временем уплотняется, вбирает в себя всё больше и больше галактических скоплений и сверхскоплений и таким образом растёт. Одновременно между этими сгустками становятся всё более отчётливы галактические нити. В целом получается, что паутина становится всё более яркой, насыщенной и внушительной.

Хронологию эволюции космической паутины учёные восстанавливали по двум признакам. Во-первых, по тому, как через Вселенную проходит реликтовое излучение — остаточная энергия Большого взрыва, которая до сих пор заполняет Космос в качестве некоего слабого "фонового" излучения. Астрофизики распознают его, потому что оно отличается от света звёзд и галактик. Так вот, эти реликтовые фотоны на своём пути к земным телескопам обязательно проходят через крупномасштабные нитевидные вселенские структуры. Гравитация великой паутины искажает эти потоки реликтового излучения, и по этому эффекту искажения можно судить, насколько солидны и массивны его причины. И, во-вторых, примерно по тому же принципу отслеживают, как идёт свет от галактик: он тоже искажается под влиянием огромных структур космической паутины. При этом по реликтовому излучению судят о вселенской ткани на более ранних этапах её "жизни", а по свету от галактик — о том, что она собой представляет сейчас или представляла не так давно.

Так вот, при сопоставлении результатов этих двух способов исследования космической паутины обнаружилась очень загадочная вещь: этот процесс её разрастания по непонятным причинам сейчас идёт гораздо медленнее, чем мы можем предполагать, с учётом влияния и тёмной материи, которая "плетёт" эту паутину, и тёмной энергии, которая расширяет пространство между нитями. Исследователи даже пишут, что этот аномально тормозящийся процесс являет собой противоречие Общей теории относительности Эйнштейна, а эта теория открыла нам, что гравитация — это искривление ткани пространства-времени любым веществом, имеющим массу. Если поначалу рост космической паутины шёл интенсивнее, чем сейчас, то что-то мешает гравитации собирать, уплотнять и наращивать великую паутину Вселенной. Учёные подчёркивают, что наблюдения и измерения на эту тему они повторяли неоднократно, поэтому здесь либо речь о систематических ошибках, либо всё-таки о том, что мы снова сталкиваемся с чем-то неизвестным, пока не понятым.

— Честно говоря, я чувствую, что Вселенная пытается нам что-то сказать. Теперь мы, космологи, должны интерпретировать эти результаты, — поделился профессор физики Мичиганского университета Драган Хутерер.

Авторы Адель Романенкова