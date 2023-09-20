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20 сентября, 07:00

Открыт отбор стартапов в третий поток акселератора INDUSTRIX

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Scott Graham/ Unsplash </a></p>

Фото © Scott Graham/ Unsplash

Акселератор компании "Газпром нефть" начал приём заявок от разработчиков решений для промышленности. Принять участие в программе смогут молодые и перспективные специалисты в области поиска и добычи углеводородов, капитального строительства и альтернативной энергетики, а новым направлением отбора станет промышленное машиностроение.

Приём заявок продлится до середины ноября 2023 года. Финалисты получат экспертную и бизнес-поддержку, смогут доработать и испытать свои продукты на производстве, а также претендовать на венчурное финансирование.

Участникам программы предстоит обосновать жюри эффективность и реализуемость предлагаемых решений, а также их коммерческий потенциал. Протестировать разработки можно будет в реальных условиях и на реальных производственных площадках. Кроме того, выпускники получат возможность доработать свои проекты до уровня продуктов и тиражировать их в промышленном масштабе, в том числе с помощью венчурных инвестиций и других форм поддержки.

Акселерационная программа в области разведки и добычи создана для развития технологических стартапов и инновационных решений в сфере ТЭК, индустрии 4.0 и капитального строительства. Этим летом акселератор впервые начал отбор технологических стартапов на стадии идеи. До этого к участию в программе допускались проекты с наличием прототипа предлагаемого решения.

Алексей Берковиц
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