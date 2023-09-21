Мир во всём мире! Празднуем Международный день мира – 2023

Когда отмечают Международный день мира

21 сентября во многих странах, и в России в том числе, отмечается Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН посвятила этот день укреплению идеалов мира путём соблюдения ненасилия и прекращения огня в течение 24 часов во всех горячих точках на планете. Сегодня это событие актуально как никогда, ведь в наше время, несмотря на технологический прогресс и развитие общества, конфликты и угрозы международной безопасности продолжают существовать и даже возрастать. Примерами могут служить война в Сирии, конфликт на Украине, террористические угрозы со стороны ИГИЛ* и других экстремистских группировок. Гуманитарные кризисы, рост числа беженцев, угрозы мировому порядку — лишь немногие последствия этих событий.

Актуальность Дня мира

Никогда прежде наша планета ещё не нуждалась в мире так остро, как сегодня, ведь ей угрожают:

Гонка вооружений между различными странами. Развитие ядерного оружия, кибервоенные операции и новые технологии создают новые угрозы для мировой безопасности. Конфликты интересов и стремление к геополитическому превосходству могут привести к возникновению новых военных конфликтов.

Климатические изменения. Всеобщее потепление и связанное с ним изменение климата способно привести к усилению конкуренции за ресурсы, такие как вода и пища, что может стать источником конфликтов между странами.

В XXI веке киберпреступность и кибератаки стали серьёзной угрозой для мировой безопасности. Кибершпионаж, хакерские атаки на государственные инфраструктуры и кибертерроризм могут привести к разрушительным последствиям для экономической и политической стабильности. Борьба с киберугрозами требует постоянного развития технических и правовых средств для защиты информационной безопасности.

Все эти угрозы заставляют прогрессивно настроенную часть общества осознать, что жить в противоборствующем и беспорядочном мире опасно и некомфортно. Только объединение усилий против нестабильности позволит достичь устойчивого развития и сделать мир более безопасным и пригодным для жизни людей. Этому призван способствовать Международный день мира, который учреждён ООН в 1981 году.

До 2001 года праздник отмечали в день открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН каждый третий вторник сентября. Затем была определена стабильная дата — 21 сентября, и с тех пор дата не меняется из года в год. Этот день в России не является выходным. В 2023 году Международный день мира будет отмечаться в четверг.

Самая известная песня о мире — "Пусть всегда будет солнце". Ансамбль песни и танца им. Локтева. Песни Аркадия Островского (1975). Видео © YouTube / Советское телевидение

Основные задачи Международного дня мира

Основная цель Международного дня мира — достижение всемирного прекращения вооружённых конфликтов и создание условий для устойчивого развития всех стран. Этот день напоминает о необходимости укрепления безопасности во всём мире, а также о том, что все нации должны работать вместе для достижения этой цели. В рамках Международного дня мира проводятся различные акции и мероприятия, направленные на пропаганду мира и ненасилия. Важным аспектом этого дня является информирование людей о проблемах мира и безопасности, а также о том, как каждый может внести свой вклад в достижение этих целей. Ещё одной задачей Международного дня мира является пропаганда ненасилия и уважения к правам человека. Это направление акцентирует внимание на значимости устранения насилия и конфликтов в обществе, призывает к соблюдению прав человека и созданию условий для жизни без страха и насилия.

В целом Международный день мира призван способствовать достижению основных целей: поощрение международного сотрудничества;

достижение всемирного прекращения вооружённых конфликтов;

пропаганда ненасилия и уважения к правам человека;

пропаганда устойчивого развития. Этот день напоминает о важности сохранения мира во всём мире и призывает каждого человека внести свой вклад в достижение этих целей.

Традиции праздника

Ежегодно в Японском саду у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в честь ознаменования празднования Международного дня мира генеральный секретарь произносит слова, обращённые ко всем людям, а затем ударяет в колокол и объявляет минуту молчания. Этот колокол был отлит из монет, пожертвованных 60 странами – участницами 13-й Генеральной конференции национальных ассоциаций ООН, проходившей в Париже в 1951 году, а в 1954-м Японская ассоциация содействия подарила его ООН. Теперь он называется "Колокол мира" и его удар знаменует собой начало мероприятий, которые 21 сентября проходят во многих странах.

"Колокол мира" был подарен ООН Японской ассоциацией содействия в 1954 году. По традиции он звонит дважды в год: во время весеннего равноденствия и 21 сентября — в честь Международного дня мира. Фото © Мануэль Элиас / Пресс-служба ООН

С 2007 года Международный день мира ежегодно посвящается определённой теме, которая становится основополагающей для всех проводимых в этот день мероприятий. Так, в 2018 году темой стало 70-летие всеобщей декларации прав человека, в 2019-м — борьба с изменением климата ради мира, 2020-й стал годом мероприятий, посвящённых борьбе с ковидом, а темой Международного дня мира 2021 года было "Восстановление по принципу "лучше, чем было" для создания справедливого и устойчивого мира".

Тема Дня мира 2023 года — "Действия во имя мира: наше стремление достичь #GlobalGoals". ООН считает, что каждому нужно признать ответственность за укрепление мира. Достижению мира на планете и созданию общества без страха и насилия способствуют 17 целей устойчивого развития (ЦУР), разработанные в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН. Среди них — ликвидация бедности и голода, доступная чистая вода, гендерное равенство, качественное обучение, ответственное потребление, борьба с изменением климата и другие.

В России в Международный день мира проводятся различные публичные мероприятия. Во многих городах страны организуют выступления с участием известных артистов, которые исполняют песни о мире и единстве. Также проводятся фестивали, на которых представлены различные культурные программы, танцы, песни и выставки произведений искусства, посвящённые теме мира.

Стоит отметить, что Международный день мира в России является государственным праздником. В этот день проводятся официальные церемонии, на которых присутствуют представители государственных органов, общественных организаций и дипломатического корпуса. В рамках этих церемоний произносятся речи о важности мира и ненасилия, а также вручаются награды и призы за достижения в этой области.