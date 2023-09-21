Проект "Изнанка. Женщины" номинирован на престижную бизнес-премию журнала PRO
Команда проекта "Изнанка. Женщины": Татьяна Денесюк, Ольга Рогожина, Елизавета Студеникина и Валерия Вишневская. Фото © Глянцевый журнал PRO
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Проект "Изнанка. Женщины" номинирован на федеральную бизнес-премию "Лидеры России" по версии глянцевого журнала PRO. Победителей премии назовут в отеле-замке "Богатырь", который находится в десяти минутах ходьбы от самого центра Олимпийского парка в Сочи. Ведущая — Юлия Барановская.
Программа премии:
- 30 сентября — бизнес-завтрак и форум по продвижению личного бренда в социальных сетях.
- 1 октября — торжественная церемония награждения федеральной премией "Лидеры России".
Премия имеет статус благотворительной, это значит, что все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на помощь детям.
"Изнанка. Женщины" — это авторская программа Татьяны Денесюк, социально ориентированный проект, который родился в редакции Лайфа. Он посвящён новому времени и новой этике в обществе, где у женщин появился голос, им есть что сказать и за что привлечь к ответу. Темы, которые поднимаются в нашем проекте: харассмент, домашнее насилие, карьера в патриархальном обществе, проблемы материнства, травля в школе и соцсетях, психологические проблемы, взаимоотношения с мужчинами и многое другое. Наши героини не боятся рассказать о том, что преодолели, и объясняют, почему об этом важно говорить всем.
Следить за новыми выпусками проекта "Изнанка. Женщины" можно на YouTube-канале и в социальных сетях. А поболеть за главный женский проект страны — в сообществе глянцевого журнала PRO.