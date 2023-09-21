Проект "Изнанка. Женщины" номинирован на престижную бизнес-премию журнала PRO

"Изнанка. Женщины" — это авторская программа Татьяны Денесюк, социально ориентированный проект, который родился в редакции Лайфа. Он посвящён новому времени и новой этике в обществе, где у женщин появился голос, им есть что сказать и за что привлечь к ответу. Темы, которые поднимаются в нашем проекте: харассмент, домашнее насилие, карьера в патриархальном обществе, проблемы материнства, травля в школе и соцсетях, психологические проблемы, взаимоотношения с мужчинами и многое другое. Наши героини не боятся рассказать о том, что преодолели, и объясняют, почему об этом важно говорить всем.