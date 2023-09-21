Новое соглашение приблизит Россию к созданию передового оборудования для добычи углеводородов

Правительство РФ и компания "Газпром нефть" объединят усилия в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше. Соответствующее соглашение о намерениях было заключено в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

Документ направлен на обеспечение технологического суверенитета российской нефтегазовой отрасли. Он предусматривает возможность участия в совместных проектах для других российских нефтяных компаний, разработчиков и производителей оборудования, а также организаций, заинтересованных в создании и развитии отечественных технологий. Реализовать задуманное поможет дорожная карта, включающая 19 технологических направлений, в рамках которых будет вестись работа по созданию технологий и материалов для нефтегазовой отрасли.

Правительство РФ намерено обеспечить инновационным проектам всестороннюю поддержку, в том числе за счёт финансовых и регуляторных механизмов.

"Для развития российских технологий необходимо консолидировать усилия государства, бизнеса, науки и производителей. Сегодняшнее соглашение открывает возможности для всех заинтересованных сторон присоединиться к решению амбициозной задачи по созданию конкурентоспособного отечественного оборудования для добычи углеводородов", — отметил вице-премьер Александр Новак.

Генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков в свою очередь напомнил о богатом опыте компании в разработке новых технологий для бурения и добычи углеводородов. Он убеждён, что объединение усилий компании и правительства в развитии отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше будет способствовать достижению технологического суверенитета российской нефтегазовой промышленности.