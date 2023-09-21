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21 сентября, 08:59

Зеленский посетит Пентагон

Politico: Зеленский и Умеров 21 сентября посетят Пентагон

Украинская делегация в лице Владимира Зеленского и нового министра обороны Рустема Умерова сегодня посетит Пентагон. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Напомним, что Зеленский сейчас находится в Нью-Йорке. Там он уже навестил украинских военных, проходящих в США лечение и реабилитацию, и выступил на заседании Совбеза ООН, назвав два условия, при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной. Кроме того, сегодня президент США Джо Байден ждёт Зеленского с отчётом о текущей ситуации в зоне СВО.

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ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Марина Калегина
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