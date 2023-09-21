Россияне стали тратить на 63% больше трафика на мобильные игры

Интернет-трафик топ-20 популярных мобильных игр среди россиян вырос за год на 63%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитиками Yota. Они проанализировали игровой трафик за первые полугодия 2022 и 2023 года и поделились результатами с редакцией Лайфа.

Оказалось, что в топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox. На неё приходится больше всего потребляемого трафика, а за год этот показатель вырос на 68%. Второе место занял шутер PUBG: Battlegrounds, в который в 2023 году абоненты играли в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. На третьей строчке в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика расположилась многопользовательская игра Mobile Legends: Bang Bang, показавшая рост трафика на 72%. Замыкают пятёрку War Thunder и World of Tanks.

Интересно, что зумеры (16–25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds — у них она на первом месте. Кроме того, в рейтинге популярности среди этой возрастной категории отсутствует War Thunder, зато входит шутер Call of Duty. Наибольший рост популярности у молодых пользователей демонстрирует платформа для игр Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в десять раз у зумеров и в семь раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал: игра опустилась в рейтинге на две позиции. Кстати, среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. А у пользователей категории 25+ мужская игровая аудитория всего на 11% больше женской.