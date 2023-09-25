С 1 октября изменятся условия поставки товаров: как это скажется на ценах С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Они будут привязаны к курсу рубля. Что это значит для потребителей и как скажется на стоимости основных товаров внутри страны? 24 сентября, 22:41 С 1 октября изменятся условия поставки товаров. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Что изменится с 1 октября

С 1 октября экспортная пошлина составит от 4% до 7%. Она будет нулевой при курсе 80 рублей за доллар и ниже. Пошлина для удобрений составит до 10% в зависимости от стоимости российской валюты.

— Правительство решило видоизменить ранее использовавшуюся экспортную валютную выручку в нефтяной и газовой отраслях и вводит с 1 октября так называемую адвалорную ставку (уплату процента от стоимости экспорта) для почти всех остальных категорий. Она будет меняться в зависимости от курса рубля к доллару. Любопытно, что "коридор" курса начинается от 80 рублей (при нулевой ставке, что означает максимально возможно представляемую властями границу укрепления национальной валюты) и заканчивается 7% при долларе выше 95, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса ФИНМИР Александр Соловьёв.

Он обратил внимание на то, что не подпадает под данное нововведение нефтегазовый сектор, а также сельскохозяйственный экспорт, транспорт и древесина. Основным источником пополнения бюджета, по всей видимости, будет металлургическая и угольная промышленность.

Основным источником пополнения бюджета будет металлургическая и угольная промышленность. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

— Снижение выручки экспортёров способно, во-первых, влиять на курс рубля путём её активной продажи, а во-вторых, способно принести в казну дополнительно $1 млрд, — сделал вывод Александр Соловьёв.

Некоторые товары были исключены из списка экспортных пошлин, включая сырую нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, а также пшеницу (кроме семенной), рожь, ячмень и кукурузу (кроме семенной), подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом чёрных металлов, отходы и лом медных, никелевых и свинцовых изделий. Кроме того, пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные).

Что будет с ценами после 1 октября

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обратил внимание на то, что товары, подлежащие курсовым пошлинам, включают в себя несколько групп. Это, например, продукты питания, такие как рыба и моллюски, яйца птицы, овощи и фрукты, а также алкогольные напитки. Вторая группа — химические продукты, включая взрывчатые вещества, цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы, полимеры, каучук, резину и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумагу и картон, химические волокна, текстильные материалы и керамику.

Затронут курсовые пошлины также драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из чёрных металлов, медь и изделия из неё (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк и олово.

Затронут курсовые пошлины также драгоценные металлы и ювелирные изделия. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Владислав Антонов считает, что продавцы не будут сразу переписывать ценники. Он прогнозирует, что экспортная пошлина окажет минимальное влияние на товары. Снижение цен на внутреннем рынке последует в том случае, если снизится спрос на российский экспорт.

— Введённые меры в ключе временных выглядят значительными именно в ракурсе сдерживания инфляции и стабилизации национальной валюты. Однако при любом принятии новых инициатив придётся первое время столкнуться с дополнительными разъяснениями для крупных промышленников, что, на мой взгляд, замедлит интеграцию нововведений, — считает сооснователь, председатель совета директоров мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

Что же касается прогноза по росту цен, то, по его мнению, набранная динамика сохранится. Сказывается общемировая инфляция, движимая в том числе ростом бюджетных расходов, удорожание логистических издержек, обусловленное геополитикой. Не последнюю роль играют разрушенные ещё в период пандемии производственные цепи по всему миру, а также закрытие основных маркетинговых каналов продвижения, соцсетей в первую очередь.

— Гибкие пошлины коснутся экспорта металлов, угля и удобрений — то есть крупнейших статей российского сырьевого экспорта, не относящегося к "нефтянке". А вот нефти и газа, а также лесоматериалов, лома и зерна они не коснутся. Минфин таким образом планирует добрать где-то 500–700 млрд рублей, которых не хватает для балансировки бюджета. Мера эта в большей степени затронет компании, чей экспорт приходится на дальние страны. И хотя для крупного бизнеса это внесёт известную долю неопределённости и, возможно, сократит приток инвестиций, на товарах народного потребления гибкие пошлины не скажутся никак, — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Данная мера призвана ограничить заработки экспортёров исключительно на курсовой разнице. Стоит отметить, что общестроительные материалы в этот пакет пошлин не входят. В частности, исключения коснулись древесины. На этот момент обратил внимание владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— В то же время именно она на внутреннем рынке сильно подорожала. В частности, брус, стоимость которого возросла на 50% с начала года именно из-за налаженного параллельного экспорта через Турцию в "недружественные" страны Европы. Государство вряд ли распространит пошлины на основные группы материалов, так как металл, древесина — сырьё, важный источник поступления бюджета. На остальные позиции материалов (да и на древесину, которую исключили из списка) пошлины не окажут влияния, — добавил Максим Лазовский.

По его словам, материалы будут дорожать, но из-за курсовой разницы и ослабления рубля. В отличие от сырья, где Россия — экспортёр, в большинстве групп материалов (лаки, отделка, краски, фурнитура, крепёж, инженерия и т.д.) велика доля уже импортных составляющих. Даже если материал производится в РФ в рамках импортозамещения, его компоненты (в тех же клеях и красках) закупаются из-за рубежа. И таких компонентов не менее 30% в материале.

При этом эксперты сходятся во мнении, что на курс рубля гибкие пошлины могут повлиять позитивно. Сам по себе этот фактор сдержит рост цен на внутреннем рынке.

Авторы Нина Важдаева