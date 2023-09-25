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С 1 октября изменятся условия поставки товаров: как это скажется на ценах

С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Они будут привязаны к курсу рубля. Что это значит для потребителей и как скажется на стоимости основных товаров внутри страны?

24 сентября, 22:41
<p>С 1 октября изменятся условия поставки товаров. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

С 1 октября изменятся условия поставки товаров. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Что изменится с 1 октября

С 1 октября экспортная пошлина составит от 4% до 7%. Она будет нулевой при курсе 80 рублей за доллар и ниже. Пошлина для удобрений составит до 10% в зависимости от стоимости российской валюты.

— Правительство решило видоизменить ранее использовавшуюся экспортную валютную выручку в нефтяной и газовой отраслях и вводит с 1 октября так называемую адвалорную ставку (уплату процента от стоимости экспорта) для почти всех остальных категорий. Она будет меняться в зависимости от курса рубля к доллару. Любопытно, что "коридор" курса начинается от 80 рублей (при нулевой ставке, что означает максимально возможно представляемую властями границу укрепления национальной валюты) и заканчивается 7% при долларе выше 95, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса ФИНМИР Александр Соловьёв.

Он обратил внимание на то, что не подпадает под данное нововведение нефтегазовый сектор, а также сельскохозяйственный экспорт, транспорт и древесина. Основным источником пополнения бюджета, по всей видимости, будет металлургическая и угольная промышленность.

Основным источником пополнения бюджета будет металлургическая и угольная промышленность. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Основным источником пополнения бюджета будет металлургическая и угольная промышленность. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

— Снижение выручки экспортёров способно, во-первых, влиять на курс рубля путём её активной продажи, а во-вторых, способно принести в казну дополнительно $1 млрд, сделал вывод Александр Соловьёв.

Некоторые товары были исключены из списка экспортных пошлин, включая сырую нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, а также пшеницу (кроме семенной), рожь, ячмень и кукурузу (кроме семенной), подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом чёрных металлов, отходы и лом медных, никелевых и свинцовых изделий. Кроме того, пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные).

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Что будет с ценами после 1 октября

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обратил внимание на то, что товары, подлежащие курсовым пошлинам, включают в себя несколько групп. Это, например, продукты питания, такие как рыба и моллюски, яйца птицы, овощи и фрукты, а также алкогольные напитки. Вторая группа — химические продукты, включая взрывчатые вещества, цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы, полимеры, каучук, резину и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумагу и картон, химические волокна, текстильные материалы и керамику.

Затронут курсовые пошлины также драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из чёрных металлов, медь и изделия из неё (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк и олово.

Затронут курсовые пошлины также драгоценные металлы и ювелирные изделия. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Затронут курсовые пошлины также драгоценные металлы и ювелирные изделия. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Владислав Антонов считает, что продавцы не будут сразу переписывать ценники. Он прогнозирует, что экспортная пошлина окажет минимальное влияние на товары. Снижение цен на внутреннем рынке последует в том случае, если снизится спрос на российский экспорт.

— Введённые меры в ключе временных выглядят значительными именно в ракурсе сдерживания инфляции и стабилизации национальной валюты. Однако при любом принятии новых инициатив придётся первое время столкнуться с дополнительными разъяснениями для крупных промышленников, что, на мой взгляд, замедлит интеграцию нововведений, — считает сооснователь, председатель совета директоров мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

Что же касается прогноза по росту цен, то, по его мнению, набранная динамика сохранится. Сказывается общемировая инфляция, движимая в том числе ростом бюджетных расходов, удорожание логистических издержек, обусловленное геополитикой. Не последнюю роль играют разрушенные ещё в период пандемии производственные цепи по всему миру, а также закрытие основных маркетинговых каналов продвижения, соцсетей в первую очередь.

— Гибкие пошлины коснутся экспорта металлов, угля и удобрений — то есть крупнейших статей российского сырьевого экспорта, не относящегося к "нефтянке". А вот нефти и газа, а также лесоматериалов, лома и зерна они не коснутся. Минфин таким образом планирует добрать где-то 500–700 млрд рублей, которых не хватает для балансировки бюджета. Мера эта в большей степени затронет компании, чей экспорт приходится на дальние страны. И хотя для крупного бизнеса это внесёт известную долю неопределённости и, возможно, сократит приток инвестиций, на товарах народного потребления гибкие пошлины не скажутся никак, — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Данная мера призвана ограничить заработки экспортёров исключительно на курсовой разнице. Стоит отметить, что общестроительные материалы в этот пакет пошлин не входят. В частности, исключения коснулись древесины. На этот момент обратил внимание владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— В то же время именно она на внутреннем рынке сильно подорожала. В частности, брус, стоимость которого возросла на 50% с начала года именно из-за налаженного параллельного экспорта через Турцию в "недружественные" страны Европы. Государство вряд ли распространит пошлины на основные группы материалов, так как металл, древесина — сырьё, важный источник поступления бюджета. На остальные позиции материалов (да и на древесину, которую исключили из списка) пошлины не окажут влияния, — добавил Максим Лазовский.

По его словам, материалы будут дорожать, но из-за курсовой разницы и ослабления рубля. В отличие от сырья, где Россия — экспортёр, в большинстве групп материалов (лаки, отделка, краски, фурнитура, крепёж, инженерия и т.д.) велика доля уже импортных составляющих. Даже если материал производится в РФ в рамках импортозамещения, его компоненты (в тех же клеях и красках) закупаются из-за рубежа. И таких компонентов не менее 30% в материале.

При этом эксперты сходятся во мнении, что на курс рубля гибкие пошлины могут повлиять позитивно. Сам по себе этот фактор сдержит рост цен на внутреннем рынке.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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