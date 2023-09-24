Как отмечается День машиностроителя 2023: технологии, инновации и достижения 24 сентября в России отмечается профессиональный праздник рабочих и инженеров машиностроительной отрасли. И речь не только про авто! Это и станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и даже стиральные машины. 23 сентября, 21:01 День машиностроителя — это профессиональный праздник рабочих и инженеров автомобильной отрасли. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности, её промышленный и интеллектуальный потенциал.



И, как в любой другой отрасли, в ней тоже есть ответственные за неё люди — машиностроители. И, хотя специальности у всех разные, их всех объединяет одно — создание машин. И это не только автомобилестроение. Это и станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни.



Ну и, конечно, как такие важные для человечества люди могли остаться без своего праздника — Дня машиностроителя.

Когда отмечают День машиностроителя

День машиностроителя — профессиональный праздник сотрудников предприятий машиностроения. В торжестве принимают участие инженеры, проектировщики, рабочие. К ним присоединяются их родственники, друзья и близкие люди. В России День машиностроителя празднуется в последнее воскресенье сентября и в 2023 году выпадает на 24 сентября. Торжество проходит на официальном уровне уже в 43-й раз.

История и традиции праздника

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведёт свою историю ещё с советских времен, отмечают машиностроители не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана. На Украине этот праздник проходит в четвёртое воскресенье сентября.



Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х "О праздничных и памятных днях". Учреждён профессиональный праздник Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII.

Интересные факты о профессии машиностроителей

Нашли для вас несколько любопытных фактов об этой профессии и отрасли в целом.

Главные конструкторы отечественного автомобиля ВАЗ-2121 назвали его "Нива" в честь своих детей, сложив первые буквы их имён. У одного из них было две дочери, которых звали Наталья и Ирина, а у другого два сына — Вадим и Андрей.

В России в сфере машиностроения задействовано около 3,5 миллиона человек.

Лидером в отрасли в нашей стране является Центральный федеральный округ, на предприятиях которого вырабатывается около трети всей продукции этой отрасли.

В структуре машиностроения России выделяется 12 крупных комплексных отраслей, 100 узкоспециализированных подотраслей и около 22 тысяч предприятий.

Как отмечают День машиностроителя в России

В этот день первые лица страны выступают с официальными поздравлениями. Лучшим работникам предприятий машиностроения руководство вручает почётные грамоты, дипломы, ценные подарки, за выдающиеся достижения присваивает звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

В учреждениях культуры проводятся выставки фотографий, макетов изделий. На телевидении и радиостанциях транслируются тематические передачи. На площадях городов устраиваются праздничные концерты.

Авторы Андрей Ананьев