Россия призвала США немедленно ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

"США вполне могли бы стать локомотивом в деле превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент и подать соответствующий пример. Поэтому призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ", — отметил замглавы ведомства на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ГА ООН) приняла ДВЗЯИ 10 сентября 1996 года и открыла для подписаний спустя две недели. Этот договор запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях — будь то в космосе или под водой. Однако в силу он не вступил, так как его не ратифицировали США, Китай, Иран, Египет и Израиль и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. Всего же договор подписали 184 государства, а ратифицировали 168 (Россия сделала это 30 июня 2000 года).