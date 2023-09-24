Учёные не могут вскрыть гробницу первого правителя Китая из-за смертельной опасности

Исследователи обнаружили мавзолей знаменитого китайского правителя Цинь Шихуанди ещё полвека назад. Учёные обследовали его вдоль и поперёк, однако так и не рискнули открывать гроб, поскольку внутри него таится смертельная опасность, пишет РИА "Новости".

Цинь Шихуанди родился в 259 году до нашей эры. Он вырос в семье правителя бедного княжества, однако смог стать могущественным властелином и хозяином Терракотовой армии — встать во главе огромного государства и объединить под своим началом враждующие княжества. При этом ещё с ранних лет он был одержим идеей бессмертия и пытался найти способ продлить жизнь.

По мнению учёных, причиной смерти правителя стало отравление ртутью. В древние времена лекари с её помощью пытались вылечить многие заболевания и, судя по всему, найти вечную жизнь. Придворные алхимики предполагали, что этот элемент является непременным компонентом эликсира. Именно из-за неё исследователи теперь опасаются открывать гроб правителя.

Несколько лет назад они провели эксперимент, результаты которого подтвердили, что концентрация опасных веществ вблизи усыпальницы сильно превышает допустимую норму. Несмотря на это, учёные со всего мира пытаются найти способ открыть гробницу первого китайского императора.