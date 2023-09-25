Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"25 сентября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.