Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"25 сентября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
А ночью 25 сентября МО РФ сообщило об уничтожении четырёх украинских дронов над Крымом. Дежурные средства ПВО работали в северо-западной части акватории Чёрного моря и над территорией республики.
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