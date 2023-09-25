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25 сентября, 07:01

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"25 сентября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Два беспилотника сбили в небе над Брянской областью

Два беспилотника сбили в небе над Брянской областью

А ночью 25 сентября МО РФ сообщило об уничтожении четырёх украинских дронов над Крымом. Дежурные средства ПВО работали в северо-западной части акватории Чёрного моря и над территорией республики.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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