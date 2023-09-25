В приложении "VK Музыка" появились аудиокниги

Сервис "VK Музыка" запустил раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, классику, фантастику, детскую литературу, нон-фикшен и многое другое. Так, на платформе можно эксклюзивно послушать трилогию израильского писателя Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества", "Homo Deus. Краткая история будущего" и "21 урок для XXI века" в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталёва.

"Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей, — она будет обновляться каждые три месяца", — сообщили Лайфу в пресс-службе компании.