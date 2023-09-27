История и традиции праздника Крестовоздвижения: Что можно и чего категорически нельзя делать 27 сентября 2023 года христианский мир отмечает один из великих праздников — Воздвижение Креста Господня. В этот день верующие вспоминают жертву, принесённую Христом ради искупления грехов человеческих. История этого праздника, традиции и приметы — в материале Life.ru. 26 сентября, 21:01 "Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня". Картина В.К. Сазонова, XIX век © Wikipedia / Сазонов Василий Кондратьевич

В конце первого осеннего месяца верующие отмечают дату, когда был обретён крест, на котором распяли Христа, — День Крестовоздвижения. Полное название праздника в церковном календаре — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из двунадесятых праздников, который входит в число 12 важнейших церковных дат: второй после Рождества Богородицы. Дата события фиксированная, приходится на 27 сентября, в 2023 году это среда. Рассказываем об истории праздника, его значении для православных верующих, о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, о народных приметах, связанных с этой датой.

Животворящий Крест и его судьба

Праздник Крестовоздвижения связан с двумя событиями: Обретением Животворящего Креста и его возвращением. Первое событие относится ко временам поздней античности. В IV веке н.э. император Константин Великий сделал христианство господствующей религией в Римской империи. Его мать Елена была ревностной христианкой и прославилась своей деятельностью по распространению новой религии. По свидетельству христианских хронистов, она проводила раскопки в Иерусалиме, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии, связанные со Страстями Христовыми.

Возле пещеры Гроба Господня нашли три креста, на одном из которых, как предполагали, был распят Иисус. Для того чтобы обнаружить Распятие, все три креста поочерёдно возлагали на больную женщину. Крест Иисуса Христа был определён, когда она получила исцеление. По другой версии, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли мимо по улице для погребения, отсюда и происходит название Животворящий Крест. Это событие относят к 326 году н.э.

Императрица Елена основала более 80 храмов, обозначавших места земной жизни Спасителя. Храмы были построены в Вифлееме, месте Рождества Христова, на Елеонской горе, откуда Господь вознёсся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился и где была погребена Богородица.

В Константинополь, куда Константин перенёс столицу империи из Рима, Елена взяла с собой часть Животворящего Креста и гвозди. Её сын повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около десяти лет, до его освящения императрица Елена не дожила, она скончалась в 327 году. Храм освятили 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября (по юлианскому календарю), установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. Дата установления праздника зафиксирована в Александрийской хронике.

В день Крестовоздвижения вспоминается ещё одно событие, связанное с Животворящим Крестом, — его возвращение в Иерусалим из Персии после 14-летнего плена. Воюя против греков, персидский царь Хосров II разграбил Иерусалим и увёз с собой Животворящий Крест. Лишь при императоре Ираклии I (610–641), который победил персов, христианская реликвия была возвращена.

Согласно Священному Преданию, император Ираклий в царском венце и порфире понёс Крест Христов в храм Воскресения. Однако у ворот, через которые когда-то восходили на Голгофу, он вдруг остановился и не мог более сделать ни шага. Святой патриарх Захария, шедший рядом, объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень: "Тот, Кто нёс на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил Свой Крестный путь в уничижённом виде". Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду, после чего беспрепятственно внёс Крест Христов в храм.

Эти два события стали основополагающими в праздновании Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Как говорит святой Андрей Критский в "Слове на Воздвижение Креста": "Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество".

О Воздвижении Креста Господня рассказывает протоиерей Олег Стеняев. Видео © YouTube / БИБЛИЯ и толкования – Экзегет.ру

Что изображают на иконах Воздвижения Креста Господня

Канонический иконографический сюжет Крестовоздвижения в общих чертах выглядит следующим образом: в центре композиции всегда находится водружённый на постамент крест, который поддерживают несколько священнослужителей, при этом хотя бы один из них всегда в епископском одеянии. Помост, на котором стоят клирики, окружён верующими, а позади виднеется большой однокупольный храм.

Эта композиция напоминает об обретении Животворящего Креста святой Еленой: тогда иерусалимский святитель Макарий с помощью нескольких священников поднял Крест Господень на высокий помост и все присутствовавшие могли узреть великую святыню. С течением времени вместе со священнослужителями на возвышении стали изображать и императрицу Елену. Она либо просто стоит вполоборота к Кресту, либо ещё держит в руках блюдо с гвоздями, найденными на месте раскопок. Иногда рядом с Еленой изображают императора Константина. Иногда Крест Господень держат исключительно Константин и Елена, как это изображено, например, на фреске святой Софии в Новгороде.

На русских иконах XVII века встречались и такие сюжеты, на которых рядом с римскими государями можно увидеть русского царя и московского патриарха. Это, конечно, неверно исторически, тем не менее эта деталь была важна для московитов, поскольку подчёркивала идею духовного единства и преемственности Рима Древнего, Рима Нового и Рима Третьего, коим Москва себя и считала.







Молитвы и пост в День Крестовоздвижения

Накануне, 26 сентября по новому стилю, вечером совершается всенощное бдение. На утрене Евангелие читается в алтаре, после чтения Евангелия поётся "Воскресение Христово видевше". Перед Великим славословием настоятель надевает полное облачение. По традиции в этот день принято надевать облачения фиолетового цвета.

Во время Великого славословия при пении Трисвятого настоятель совершает вынос Креста. Держа Крест на голове, настоятель в предшествии диакона со свечой, постоянно кадящего Крест, совершает его вынос через северную дверь. Остановившись на амвоне, он произносит: "Премудрость, прости". Затем при пении тропаря: "Спаси, Господи, люди Твоя" несёт Крест на середину храма и кладёт его на аналой. После этого совершается троекратное пение тропаря: "Крестe Твоемe поклоняемся, Владыко, и Святе Воскресение Твое славим", во время которого трижды совершаются земные поклоны.

В соборах и в приходских храмах совершается чин Воздвижения Креста Господня.

Чин Воздвижения Креста Господня в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве (2021 год). Видео © YouTube / russianchurch

Что нельзя делать 27 сентября

Крестьяне считали, что в это время не рекомендуется ходить в леса и поля, так как змеи готовятся к зимней спячке и в большом количестве собираются в одном месте. Люди заранее закрывали подвалы, чтобы змеи там не обосновались на зиму.

В праздник Крестовоздвижения лучше не ссориться с близкими, не ругаться, не кричать.

Женщинам предписывалось отложить шитьё и вязание, не заниматься домашней работой.

Считалось, что на Крестовоздвижение нельзя начинать важные дела, чтобы они не завершились провалом. Также в этот день не давали деньги в долг.

На Крестовоздвижение нельзя венчаться: счастья молодым не будет.

Крестовоздвижение — постный день, верующим нужно исключить из рациона мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, алкоголь.

Что можно делать 27 сентября

В День Крестовоздвижения верующим рекомендуется посетить службы в храмах. Молитвы, обращённые к Богу в этот день, считаются особенно сильными.

Часто на Крестовоздвижение поднимали кресты на строящихся церквях, начинали строить часовни.

В подполья клали вырезанные из дерева кресты, чтобы защитить жильё от бед и сохранить собранный урожай.

В этот день можно начинать заготавливать капусту на зиму, засаливать, мариновать. Считается, что капуста, приготовленная в этот день, получается самой вкусной.

Приметы на 27 сентября

Согласно народным приметам, на Крестовоздвижение "тепло сдвинется, а холод надвинется". Наступает настоящая осень, когда солнце светит, но уже не греет.

Если на Крестовоздвижение стоит безоблачная погода, то зима наступит поздно.

Если 27 сентября в небе видно много стай улетающих птиц, впереди несколько морозных месяцев.

Если утром на Крестовоздвижение резко похолодало, то весна в следующем году наступит рано.

Если на Крестовоздвижение заморозки, то зима будет ранней.

Если дует северный ветер, то стоит готовиться к жаркому лету.

Авторы Андрей Соколов