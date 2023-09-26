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26 сентября, 05:32

Беспилотник с кумулятивным зарядом пытался атаковать дизельный завод в Брянске

<p>Подрыв украинского беспилотника в Брянской области. Обложка © <a href="https://vk.com/bryansk_32reg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Приграничье Брянск</p>

Подрыв украинского беспилотника в Брянской области. Обложка © VK / Приграничье Брянск

Украинский беспилотник самолётного типа попытался атаковать дизельный завод в Брянске. По данным SHOT, он рухнул вчера около 11:00, не долетев до предприятия 900 метров. Пострадавших нет.

Прибывшие на место специалисты обезвредили "птичку", которая оказалась начинена кумулятивным снарядом К3-6 и двумя брикетами взрывчатого вещества С-4 общей массой 1,1 килограмма. Боезаряд уничтожили на месте, а обломки отправили на экспертизу.

Подрыв украинского беспилотника в Брянской области. Обложка © VK / Приграничье Брянск

Подрыв украинского беспилотника в Брянской области. Обложка © VK / Приграничье Брянск

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

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Ранее системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, попытка атаки состоялась около 23:00.

Матвей Константинов
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