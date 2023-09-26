Беспилотник с кумулятивным зарядом пытался атаковать дизельный завод в Брянске
Украинский беспилотник самолётного типа попытался атаковать дизельный завод в Брянске. По данным SHOT, он рухнул вчера около 11:00, не долетев до предприятия 900 метров. Пострадавших нет.
Прибывшие на место специалисты обезвредили "птичку", которая оказалась начинена кумулятивным снарядом К3-6 и двумя брикетами взрывчатого вещества С-4 общей массой 1,1 килограмма. Боезаряд уничтожили на месте, а обломки отправили на экспертизу.
Ранее системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, попытка атаки состоялась около 23:00.