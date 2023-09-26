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26 сентября, 05:23

ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область

Сразу три украинских беспилотника пытались атаковать Курскую область. Как пишет SHOT, все они были ликвидированы.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне ближе к полуночи. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево в Курском районе — примерно в 100 км от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Сейчас специалисты ищут обломки сбитых дронов.

Напомним, предположительно, о двух из этих беспилотников сегодня ночью сообщало российское Министерство обороны.

Украинский дрон сбит в утреннем небе над Курской областью

Украинский дрон сбит в утреннем небе над Курской областью

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Shutterstock

Максим Плетнёв
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