С 1 октября пройдёт масштабная индексация зарплат: Кому сделают прибавку и на сколько В октябре пройдёт самая масштабная за год прибавка к зарплатам. Сразу на 10,5% проиндексируют выплаты сотрудникам ряда ведомств, а регионы уже стали анонсировать собственные прибавки. Кому и на сколько повысят выплаты? 26 сентября, 22:41 С 1 октября бюджетникам повысят зарплаты. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

С 1 октября сотрудникам целого ряда ведомств повысят оклады в 1,105 раза, то есть на 10,5%. Это следует из постановления Правительства РФ от 28.06.2023 № 1046. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Роман Головицкий.

— Увеличат оклады по воинским должностям и по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, — перечислил Роман Головицкий.

Юрист обратил внимание, что в процессе прибавки размеры окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения. Индексация в этом году будет значительно больше, чем раньше.

— В целом стоит отметить, что работодатель обязан повышать зарплаты на процент, который будет не ниже уровня инфляции. В первую очередь стараются поднять зарплаты бюджетникам и силовым структурам для обеспечения безопасности населения. Индексация оплаты труда может быть проведена также за счёт сред­ств регионального бюджета. Госсектор при этом обеспечен, как и работники госсектора, особыми гарантиями, которые установлены законом, — рассказала инвестиционный советник и основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Она обратила внимание, что зарплаты в коммерческих структурах на основании ст. 134 ТК РФ будут проиндексированы на уровень, прописанный в локальных нормативных актах. Они закреплены в трудовом или коллективном договоре. Акты могут включать в себя основные положения об индексации, формулу самого расчёта, размер и условия её начисления.

Стоит отметить, что прибавка ждёт и сотрудников учреждений различных сфер деятельности, финансируемых из областного бюджета. Проиндексируют оклады рабочих и специалистов, которые занимаются обеспечением деятельности исполнительных и иных государственных органов. Прибавку получат работники, которые заняты в сфере обслуживания госорганизаций.

С 1 октября 2023 года будут проиндексированы на 5,5% зарплаты работников государственных органов, в том числе не имеющих статуса госслужащих. К ним можно отнести комендантов, кассиров, заведующих канцелярией, стенографистов, экспедиторов. Кроме того, индексация затронет учителей, воспитателей детских садов, преподавателей вузов, научных сотрудников, а также врачей и сотрудников медучреждений.

Авторы Нина Важдаева