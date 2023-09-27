Американский шатдаун грозит перекрыть поток оружия и денег Украине Как события в США повлияют на финансирование Украины и почему республиканцы могут решиться на шатдаун. 26 сентября, 22:40 США могут остановить финансирование Украины. Обложка © Getty Images / Carl Court

США могут остановить финансирование Украины. Это произойдёт, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, сообщил в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Речь идёт о предстоящем шатдауне — времени в американской политике и экономике, когда на некоторое время подвисают расходы госбюджета и все статьи, связанные с американским госфинансированием. До дедлайна остаётся четыре дня, но похоже, это не травмирует законодателей, которые пока не торопятся согласовать бюджет к 1 октября.

— Украинский вопрос в значительной степени относится к проблемам национальной безопасности США. В случае шатдауна мы не получим средства, которые запросили, в частности $20 миллиардов на оборонительные нужды Украине, в результате украинцы пострадают на поле боя, — сказал Кирби.

США могут остановить финансирование, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи, сообщил в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото © ТАСС / EPA / POOL / MICHAEL REYNOLDS

По его словам, Конгрессу необходимо ускорить процедуру выделения $24 миллионов на военную помощь. "Средств хватит на несколько недель или около того", — сказал чиновник.

— Деньги, выделенные на следующий год, будут выделены, но в период шатдауна, который может наступить, расходоваться не будут, — комментирует доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Он может лишь оттянуть финансирование Украины, но он его не остановит. Другой вопрос, если для выхода из шатдауна будет принято некое соглашение между Конгрессом и Белым домом о сокращении расходов и под пункты документа подпадёт помощь Украине. Обычно эти периоды в американской политике заканчиваются тем, что правительство обещает сократить статьи расходов по ряду направлений и в ответ Конгресс повышает потолок госдолга.

В американском обществе развернулись дебаты по поводу выделения Украине обещанных средств. Накануне избирательной кампании эту тему взяли на вооружение республиканцы, которые обрушились с критикой на Пентагон, за обещание продолжать вести операцию "Атлантическая решимость" по отправке военных траншей Украине даже при шатдауне правительства, напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

Упор оппонентами демократов делается на насущные проблемы Штатов, например, обеспечение безопасности южной границы, которую штурмуют миллионы нелегалов. А не призрачное поле боя Украины, которое находится для американского обывателя на другом конце света. Под давлением республиканцев из военного бюджета уже исключили выделение 300 миллионов долларов Киеву. Хотя основные транши Украине остаются туманными. Вот их и предстоит согласовывать Белому дому, а в случае проблем — отказаться или начать резать бюджет на помощь Украине.

Упор оппонентами демократов делается на насущные проблемы Штатов, например, обеспечение безопасности южной границы, которую штурмуют миллионы нелегалов. Фото © Getty Images / picture alliance

Малек Дудаков напоминает, что сенатор от Висконсина Рон Джонсон, ответственный за повестку Европы в комитете по международным отношениям, подвёл черту под реноме Зеленского после его визита в Конгресс. "Победы Украины и поражения России не случится. Всё, что случится, это больше смертей украинцев и русских и больше разрушений на Украине".

Более того, республиканцы решили взять в оборот и скандал в канадском парламенте, куда были приглашены украинский нацист из подразделения "Галичина" и глава киевского режима Владимир Зеленский. В американских соцсетях и СМИ сейчас активно комментируется тема "помощи Байдена нацистам".

Демократы в ответ обещают американцам настоящий апокалипсис — от сбоев в работе авиакомпаний до проблем в сфере национальной безопасности, обвиняя во всём республиканцев, которые готовы на шатдаун.

У Украины в случае заморозки американских денег не закончится оружие, ведь останется европейский рынок металлолома, а также деньги ЕС, о которых теперь, похоже, придётся думать Брюсселю и Германии.

Авторы Дмитрий Шестопалов