Основные проекты федерального бюджета: На что будут выделены деньги На днях проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступит на рассмотрение в Госдуму. На какие проекты будут выделены деньги, достаточно ли их для решения поставленных задач и как изменились приоритеты финансирования? 27 сентября, 10:38 Главный приоритет нового бюджета — социальная сфера. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Какие проекты оказались приоритетными в новом бюджете

По данным Минфина РФ, ежегодная сумма расходов на исполнение поручений президента составит более двух с половиной триллионов рублей. Эти деньги будут направлены, в частности, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, опережающий инфляцию рост минимальной оплаты труда (МРОТ), а также на оплату работы фонда поддержки участников СВО.

Стоит отметить, что на реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено порядка трёх триллионов рублей, а на инициативы в сфере социально-экономического развития будет направлено более 760 миллиардов рублей.

В Минфине сообщили, что расходы на поддержку промышленности гражданского назначения составят более 2,7 триллиона рублей. При этом значительное финансирование получат проекты по строительству дорожной сети, обновлению инфраструктуры наземного электрического транспорта. Выделят деньги и на развитие региональных аэропортов.

Кампусы мирового уровня построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственного частного партнёрства в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске.

Если говорить о строительстве дорог, то к наиболее крупным объектам можно отнести такие новые проекты, как Джубга – Сочи, новые участки автомобильных дорог Казань – Екатеринбург, М12, автомобильную дорогу Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк, а также целый ряд других дорог, которые важны для связи регионов.

Обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта и закупка электрического транспорта затронут десять российских городов.

Основные направления финансирования в сфере социальной политики. Инфографика © LIFE

Какое значение имеет финансирование новых проектов

Основные бюджетные траты пойдут на соцподдержку граждан, обороноспособность, интеграцию новых регионов РФ, а также на технологическое развитие. При этом траты возрастут во многом за счёт увеличения финансирования мер по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию. На этот момент обратил внимание экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Если говорить об уровне доходов, то, скорее всего, сохраняется позитивная оценка доходов от экспорта углеводородов. Кроме того, прошлогодний бюджет на плановый период 2024 года был на уровне 29 триллионов рублей, нынешнее же увеличение составило 7,5 триллиона, а это немалые деньги. Но возросли и доходы. Можно констатировать, что прогноз бюджетных доходов и расходов в стране выглядит весьма оптимистично. На это повлияли прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП и ослабевший рубль, — пояснил Андрей Лобода.

Как изменится бюджетное правило. Инфографика © LIFE

Предполагается, что бюджет будет дефицитным все три года, поэтому покрывать возникший дефицит планируется путём заимствований. При этом сам по себе размер дефицита можно назвать своего рода уникальным.

— В проекте бюджета на 2024 год он составит лишь 1,6 триллиона рублей, тогда как в 2023-м прогнозируется в размере 2,9 триллиона рублей. Необходимо помнить, что нынешние цифры по бюджету во многом связаны с ростом экономики и оптимизмом по этому поводу. Так, базовый прогноз Минэкономразвития по росту экономики России составил 2,8% в 2023 году и 2,3% — в 2024-м. Показатели обнадёживают, так как общий рост мировой экономики заметно замедлился и по итогам года может оказаться одним из самых низких. А вот прогноз по инфляции на этот год повышен до 7,5%. Ожидается, что в 2024-м он составит 4,5%, что уже близко к обозначенному таргету в 4%, — пояснил Андрей Лобода.

Ожидается, что столь большие бюджетные доходы станут возможны благодаря развитию экономики. И здесь важно то, что, по заверениям кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые.

Как будут реализовывать решения из Послания Президента РФ Федеральному собранию. Инфографика © LIFE

— Мы видим, что в бюджет заложены меры поддержки малого бизнеса. Это очень важно, что, когда человек начинает своё дело, он понимает: у государства есть федеральные программы, на которые он может положиться. Конечно, только в том случае, если у него действительно конкурентоспособный проект, который может претендовать на льготное финансирование. Это очень важно. И второй важный момент: когда бизнес-сообщество видит поддержку со стороны государства, это стимулирует рост предпринимательской активности, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Андрей Лобода обратил внимание на то, что наибольшими тратами будут выплаты единого пособия, материнского капитала и реализация Послания Президента РФ Федеральному собранию, а также финансирование нацпроектов и строительства дорог.

— Бюджет предусматривает значительные расходы на различные социальные программы, включая поддержку семей, образование, здравоохранение, инфраструктуру и другие секторы. Мы считаем, что поддержка семей с детьми и вопросы демографии на данный момент являются одними из основополагающих для страны, именно этому посвящено отдельное внимание государства. Основные направления финансирования в сфере социальной политики и развития инфраструктуры включают в себя поддержку малоимущих людей, улучшение жилищных условий, обеспечение медицинской помощью, развитие образования и многое другое. Важно, что такой бюджет может оказать положительное воздействие на жизнь граждан и развитие страны в целом, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева