Тайна второй планеты: На Венере происходят вспышки, и учёные сомневаются, что это молнии Эти явления видели и слышали ещё советские межпланетные станции, но что именно они видели и слышали — по сей день нерешённый вопрос. 27 сентября, 22:44 На Венере происходят загадочные вспышки. Обложка © Shutterstock

Хотите послушать Венеру? Вот, к примеру, что записала советская станция "Венера-14", пока спускалась и пока работала на поверхности 5 марта 1982 года. Продержалась она 57 минут, но в условиях температуры около +400 по Цельсию и давления в 90 атмосфер это весьма неплохо. В этом ролике записаны самые различимые в общем фоновом шуме звуки: как аппарат садится на поверхность, как снимается крышка объектива камеры, как работает бурильная установка.

Но этот аппарат зафиксировал и некоторые ещё более интересные вещи, а именно некие короткие шумы при пролёте сквозь венерианскую атмосферу. И "Венера-14" в этом смысле далеко не первая. Ещё "Венера-2" в 1966 году услышала какие-то непонятные радиошумы, но тогда это сочли просто помехами. А в 1975 году "Венера-9" и "Венера-10" увидели над планетой загадочные вспышки. Следующая пара — "Венера-11" и "Венера-12" — опять поймали радиосигналы.

Учёные решили, что это разряды молний, потому что они порождают и световые вспышки, и радиоимпульсы. Надо сказать, что, к примеру, на Юпитере и Сатурне тоже сверкают молнии, но, как отмечали в NASA, есть один примечательный нюанс: так же, как и в земной атмосфере, они сверкают в водяных облаках. Меж тем облака венерианские, как удалось установить, состоят из капель серной кислоты. Это не значит, что молний там быть никак не может, просто это некая отличительная особенность.

Но проблема оказалась в том, что после получения данных советских станций начались целенаправленные попытки увидеть или услышать венерианские молнии и они многократно проваливались. Скажем, американский аппарат Pioneer Venus Orbiter дважды наблюдал ночную сторону Венеры в 1988 и 1990 годах и вспышек не заметил. Запущенный к Сатурну Cassini дважды облетал Венеру в 1998 и 1999 годах в надежде поймать радиошумы от электрических разрядов — тоже безуспешно. И планетологи пока что эту ситуацию не совсем понимают. Хотя стоит принять во внимание, что пролететь мимо Венеры — это одно, а вот спуститься именно внутрь её атмосферы, пройти её всю и успешно сесть — другое.

Впрочем, позже сам факт вспышек был уже не однажды подтверждён: европейский зонд Venus Express в 2007 году поймал характерные свистящие радиосигналы. А в 2020 году вспышку на Венере зафиксировал японский зонд Akatsuki. Но природа этого феномена остаётся невыясненной. К примеру, некоторые учёные оспаривают, что молекулы серной кислоты могут достаточно наэлектризоваться для возникновения разряда.

Поэтому появилась такая идея: что, если это не молнии? И недавно учёные провели в своих лабораториях эксперименты, чтобы максимально воссоздать условия падения в венерианскую атмосферу метеоров. И говорят, что в принципе всё сходится и вспышки могут быть результатами сгорания в воздухе второй планеты небольших камней.

Исследователи подчёркивают, что они тем самым не исключают возможность молний на Венере и вообще они абсолютно не против электричества на любой планете, потому что на нашей планете, возможно, именно от разрядов когда-то возникли очень сложные молекулы, из которых состоит жизнь. И тем не менее если молний на Венере нет или они бывают не очень часто, то в этом тоже есть большие плюсы.

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Дело в том, что в венерианскую атмосферу, в самый её облачный слой (40–70 километров), хотят запускать исследовательские аэростаты, но опасаются как раз этих самых молний. Кстати, по примерным подсчётам, по крайней мере некоторые из них раз в десять мощнее земных. А если это на самом деле метеоры, то они неизбежно должны сгорать ещё примерно на 100-километровой высоте, то есть не долетая до аэростатов. Такая картина, конечно, больше обнадёживает. Кстати, на Венере в качестве подъёмного газа (которым на Земле служит гелий) будет работать пригодный для дыхания людей воздух. Значит, в перспективе можно будет летать в венерианских облаках и при этом дышать без скафандров. Тем более что на высоте 40–70 километров над Венерой уже не жарко (+20, максимум +37 по Цельсию) и терпимое давление. Астробиологи даже говорят, будь на Венере жизнь, то ей было бы вполне комфортно именно там, в так называемой тропопаузе — между тропосферой и стратосферой.

Авторы Адель Романенкова