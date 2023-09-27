5 вредных привычек, которые на деле указывают, что вы гений с высоким IQ
Оказалось, что некоторые вредные привычки появляются у человека не из-за лени или отсутствия воспитания, а исключительно из-за его большого ума. Теперь вы знаете, чем оправдываться.
Распространён миф, что знатоки и гении всегда прилежно учились, содержали рабочее место в чистоте и никогда не сквернословили. Может, кто-то из великих умов и был паинькой, а вот большинство совсем нет. Творческим личностям, например, сложнее соблюдать распорядок дня или содержать рабочее место в чистоте. А какие ещё вредные привычки указывают, что вы умнее, чем думаете?
Ругаются матом чаще остальных
Какие вредные привычки выдают людей с IQ выше среднего. Фото © Shutterstock
Недавно американские учёные Университета Миннесоты пришли к шокирующим выводам, которые могут подбодрить и порадовать многих людей. Ведь теперь шанс оказаться гением с IQ выше среднего увеличился, если вы… закоренелый матерщинник. Серьёзно, исследования показали, что умные люди чаще ругаются матом. Но при условии, что делают это к месту и даже немного красиво. Ведь отличаются широким словарным запасом и ораторскими умениями.
2. Поздно ложатся спать
Ещё одна особенность гениев — сбитый режим. Люди, которые умнее большинства, предпочитают в ночное время творить или работать, потому и сон в своём расписании сдвигают. Если просмотреть биографии большинства умных знаменитостей, станет ясно — почти все из них совы. Что очень гармонично вписывается в образ творческого человека.
3. Пьют слишком много кофе
Зависимость от кофе может указывать на высокое IQ человека. Фото © Shutterstock
Гении как творческие, так и обычные, нередко увлекаются кофе. Причём настолько часто пьют его в течение дня, что это превращается в самую настоящую зависимость. Врачи разрешают выпивать в день не более пяти чашек этого бодрящего напитка. Поэтому если своё утро не можете начать без любимого латте или эспрессо, то вы не жертва рекламы, а гений. Кстати, Оноре де Бальзак и вовсе мог за день выпить до 50 кружек кофе. Но лучше не повторять эту вредную привычку гения…
4. Вокруг них зачастую бардак
Ещё одной вредной привычкой, указывающей, что вы гений, а IQ зашкаливает, — бардак и хаос вокруг. Это тоже подтвердили последние исследования всё тех же учёных из Миннесоты, о которых написали в Psychology Today. Гении и просто умные люди любят обставлять себя красивыми, но зачастую ненужными в быту предметами, а также ленятся убраться и часто разводят беспорядок. Но прекрасно ориентируются в пространстве — и даже так знают, где нужное лежит.
5. Не всегда слишком опрятные
Эти вредные привычки выдают гениев и умников. Фото © Shutterstock
Из предыдущего пункта плавно вытекает и то, что людям умным порой может не быть дела до того, как они выглядят и хорошо ли пахнут. Негигиенично, понимаем. В виде исключения можно оправдать увлечённостью хобби или экспериментами, активной деятельностью и поглощённостью процессом. Пожалуй, это самая противная привычка гениев. Не стоит и на день забывать про гигиену.
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