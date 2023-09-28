"Мегафон" собрал шесть популярных видеосервисов в одной подписке

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В подписке "Мегакино" от "Мегафона" появились два новых онлайн-кинотеатра: Wink и more.tv. Таким образом, теперь в одном предложении собрано сразу шесть видеосервисов, которые вместе занимают более половины российского рынка.

Помимо Wink и more.tv пользователям "Мегакино" доступны "Иви", Okko, START и PREMIER. При этом расширение предлагаемого контента не повлияло на цену подписки. Принцип работы также остался прежним: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор изменить при желании.

По оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из "Мегакино" занимают порядка 54% российского рынка по объёму выручки и более 40% — по числу подписчиков.

Фото © Freepik / Dragen Zigic

"Мы рады, что к нашей подписке "Мегакино" присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видеоконтента, при этом цена такой подписки — как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню "Мегакино", — отметил коммерческий директор "Мегафона" Павел Тулубьев.

Wink входит в топ-3 российских видеосервисов по количеству подписчиков и объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. В эксклюзивной линейке Wink Originals больше 20 проектов, в том числе "Фишер", "Мёрзлая земля", "Балет", "Актрисы". В подписке "Мегакино" от Wink пользователям доступно свыше 120 телеканалов (включая архив ТВ-программ), а также 27 тысяч фильмов и сериалов.