Еврейский Суккот — один из самых важных иудейских праздников осени Название этого торжества часто переводят как Праздник кущей, хотя само слово "суккот" означает "шалаш". Во время своего сорокалетнего скитания по пустыне евреи жили в шатрах и шалашах, в память о том времени и отмечается Суккот. 28 сентября, 21:01 О том, когда евреи отмечают Суккот, об истории и традициях этого праздника читайте на Life.ru. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Когда отмечают Суккот

Суккот (другие названия — Праздник кущей, а также Праздник собирания плодов) — один из основных танахических (относящихся к еврейской Библии) праздников еврейского народа и один из трёх паломнических праздников, начинается 15-го числа месяца Тишрей и продолжается на протяжении семи дней. В иудаизме принят солнечно-лунный календарь: месяцы здесь лунные, а год — обычный, равен одному обороту Земли вокруг Солнца. Этот календарь ведёт отсчёт лет от начала сотворения мира и является официальным в Израиле. В 2023 году у евреев продолжается 5783 год.

По григорианскому календарю праздник Суккот в 2023 году начинается вечером 29 сентября и будет продолжаться целых семь дней — до 6 октября. Начинают праздновать вечером, так как в иудейской традиции день начинается не с восходом, а именно на закате. Ведь в первой части еврейской Библии — Торе — говорится: "И был вечер, и было утро — один день". Таким образом, день у евреев начинается с заходом солнца и завершается уже вечером следующего дня.

История праздника Суккот

Праздник Суккот обращает нас к богатой истории еврейского народа, к периоду, описанному в библейской книге "Исход" (в еврейской Торе — Шмот, "Имена"). После того как Моисей вывел евреев из египетского рабства, произошло множество событий. На горе Синай Моисей получил от Бога Скрижали Завета, на которых были высечены 10 заповедей. По указанию Бога был сооружён ковчег Завета, куда поместили священные предметы, и построена Скиния, в которой хранились ковчег и свитки Торы. Таким образом Бог заключил союз (завет) с избранным народом. Однако, дойдя до границ Земли обетованной, евреи убоялись населявшего тамошние края народа, и большая их часть решила вернуться в Египет. Это разгневало Бога, который наказал отступников огнём и заставил скитаться по пустыне 40 лет, пока не умер последний вышедший из Египта еврей. Включая, между прочим, самого Моисея. Вот почему путешествие затянулось так надолго.

Однако Бог не оставил своей помощью избранный народ. Скитаясь по пустыне, евреи вели простую жизнь, жили во временных жилищах — сукках. И мало их беспокоила прочность крыши над головой, ибо во всём они полагались на милость Всевышнего. Упоминания Суккота в разных частях Торы свидетельствуют о том, что предание о древнем еврейском празднике возникло ещё в те давние времена. Древнееврейские мудрецы донесли до нас вместе с законами Торы смысл праздника Суккот.

Подготовка к иудейскому празднику Суккот в Московской хоральной синагоге. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Смысл и традиции праздника

Обретя свою землю и построив на ней прочные и надёжные жилища, иудеи каждый год продолжают на семь дней переселяться под кровлю временных шалашей во исполнение заповеди Всевышнего. А заповедь такова:

"В пятнадцатый день седьмого месяца (Тишрей), когда Вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего семь дней: в день первый покой и в день восьмой покой. И возьмите себе в первый день плод дерева красивого (этрог), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных и веселитесь перед Богом Всесильным вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Всевышнему семь дней в году: это устав вечный в поколения ваши; в седьмой месяц празднуйте его. В сукке живите семь дней… дабы знали поколения ваши, что в сукке поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской…"

В чём смысл в период осеннего изобилия переселяться, пусть временно, в шалаши и жить в них семь дней? Видимо, чтобы, будучи богатыми, помнить о бедности. Дабы сердца человеческие не возгордились и поверили в то, что даже в этом хрупком убежище Бог защитит их и пошлёт процветание, как и много-много лет назад. Вот такая глубокая нравственная мудрость содержится в этом празднике.

Как отмечают Праздник кущей в Израиле?

К празднику Суккот готовятся заранее, строят сукку (шалаш) и приобретают этрог и лулав. Для этого в канун праздника в Израиле устраивают специальные базары, на которых можно купить материалы для постройки сукки, её украшения, а также необходимые растения. Для установки сукки выбирают красивое безветренное место под открытым небом. Шалаш можно устанавливать во дворе, на веранде, в палисаднике, на балконе и других местах. Нельзя только устанавливать сукку в тени деревьев, и над ней ничего не должно нависать. Стены делают из разных материалов, а вот крышу — всегда только из растительного.

Сукку принято украшать. Для этого используют семь видов плодов, которыми славится земля Израиля, — пшеницу, ячмень, оливки, финики, инжир, гранаты и виноград, а также картины с изображением праздника Суккот и занавески.

Всю праздничную неделю в шалаш нельзя входить в грязной одежде или вносить что-либо грязное. По большому счёту в сукке надо прожить всю неделю, но сейчас уже мало кто придерживается этой традиции. Чаще всего семья в шалаше только обедает, и лишь немногие остаются на ночь. Больше всего радуются празднику Суккот дети, ведь для них это настоящее приключение.

В Израиле Суккот (так же, как и другие паломнические праздники — Песах и Шавуот) официально празднуется один день. После первого праздничного дня наступают так называемые полупраздники: школьники и студенты не учатся, а на предприятиях и в учреждениях принято либо брать отпуск, либо работать полдня.

Самостоятельный по своей сути праздник Шмини Ацерет (дословный перевод — "задержитесь на восьмой") добавляет к Суккоту ещё один день, в 2023 году это будет 7 октября. Шмини Ацерет — завершение Суккота, его кульминация. В этот день евреи зажигают свечи и выходят из своих шалашей. Считается, что, прожив несколько дней в сукке, в праздник Шмини Ацерет можно из неё выйти и начать молиться о дожде.

Что означают четыре растения, которые используют в Суккот?

Этрог — один из главных символов праздника Суккот, это еврейское название плода цитрона из семейства цитрусовых. Фото © Esther Wechsler / Unsplash

Важная часть праздника Суккот — исполнение заповеди четырёх растений "арбаа миним". Для этого заранее приобретают четыре вида растений: нераспустившийся побег финиковой пальмы (лулав);

три веточки мирты;

две веточки плакучей ивы;

плод этрога (цитрон). Соединённые вместе все четыре растения и носят название "арбаа миним".

В чём же символика этих растений? "Арбаа миним" олицетворяет собой четыре подхода еврейского народа к жизни:

плод этрога обладает хорошим вкусом и запахом — это евреи, которые знают Тору и совершают добрые дела;

побег финиковой пальмы даёт сладкий плод, но не обладает приятным запахом — это евреи, обладающие знанием Торы, но добрых дел не совершающие;

мирт — растение безвкусное, но источающее отменный аромат — это евреи, которые добро творят, но в еврейской мудрости не разбираются;

плакучая ива не обладает ни вкусом, ни запахом — это евреи, которые ничего не желают и никуда не стремятся.

Считается, что Бог соединил в этом букете весь еврейский народ, чтобы помогали друг другу, просвещали друг друга, держались друг за друга и стали едины, дабы от всего сердца исполнять волю Всевышнего.

Что едят в Суккот в Израиле?

На праздничном столе одним из популярных блюд является фруктовый салат "Суккот", в который обычно входят яблоки, морковь и другие фрукты. Также распространены блюда, приготовленные из мацы (пресного хлеба), такие как суп с шариками из мацы и книши из мацы. Кроме того, многие подают традиционные угощения Суккота, такие как суфганийот (пончики с желе) и беимбет (пончики, обжаренные во фритюре).

Что категорически запрещено делать в Праздник кущей?

Существует особый запрет на работу в первый и последний день праздника. Это время, когда евреи обычно проводят больше времени в синагоге и в сукке. Во время Суккота следует соблюдать запрет на использование электронных устройств. В течение этих дней нужно ограничить или полностью отказаться от использования гаджетов. Ещё одним запретом является запрет на поездки в автомобиле в первый и последний день Суккота. Это связано с идеей о покое и отрешённости от материальных забот. Вместо этого можно пешком идти в синагогу, посещать родственников и проводить время в сукке. Во время Суккота нельзя покидать пределы города, особенно в течение первого и последнего дня праздника.

Суккот — это весёлый праздник, связанный с песнями и танцами. Вот одна из песен и клип на неё, снятый 11 октября 2011 года в Рамат-Бейт-Шемеше и Иерусалиме. Видео © YouTube / BarCohnProductions

Интересные факты о празднике

1. Символика сукки: сукка — это временное сооружение, которое строится из натуральных материалов, таких как дерево, ветки и листья. Он имеет крышу, состоящую из растительных материалов, через которую можно видеть небо. Это напоминает иудеям о том, что Бог является их единственной защитой и проводит их через жизнь.

2. Гостеприимство: Суккот считается временем особого гостеприимства, когда евреи приглашают гостей в свои сукки. Они предлагают им пищу и напитки, чтобы поделиться радостью праздника. Это отражает традицию гостеприимства, которая является важной частью иудейской культуры.

3. Символическое значение времени: Суккот отмечается в осеннее время, когда урожай уже собран. Это напоминает евреям о благословениях, которые они получают от Бога в виде плодородия своей земли. Праздник также символизирует благодарность за эти благословения.

4. Паломничество в Иерусалим: в древности евреи путешествовали в Иерусалим, чтобы отпраздновать Суккот. Вначале они строили сукки возле своих домов и проводили время в них, а затем отправлялись в Иерусалим, чтобы принести жертвы в храме. Это было временем радости и общения с соплеменниками.

5. Символическое значение числа семь: Суккот длится семь дней, что имеет символическое значение в иудаизме. Число семь является священным и часто связывается с Божьей творческой работой. В этом контексте Суккот также символизирует завершение Божьего творения мира.

6. Праздничные песни и танцы: во время Суккота евреи поют праздничные песни и танцуют вокруг сукки. Это создаёт атмосферу радости и праздника, которая помогает им отпраздновать этот особый период.

7. Уроки о скоротечности жизни: праздник Суккот также напоминает о скоротечности жизни и временном характере материальных вещей. Сукка, как временное сооружение, символизирует нестабильность и преходящую природу мира. Это напоминает людям о важности ценить каждый момент и не привязываться к материальным благам.

Авторы Андрей Соколов